Opravy po bouračce prudce zdražují. Jak se to odrazí na cenách povinného ručení?

včera
Na silnicích letos opět přibylo nehod a pojišťovny z povinného ručení vyplácejí více peněz. Ale zatímco ceny oprav stoupají rychleji než celková inflace, ceny povinného ručení tento vývoj tak docela nekopírují.
Typickou nehodou starších aut bez moderních asistenčních systémů je nedobrzdění v koloně.
Typickou nehodou starších aut bez moderních asistenčních systémů je nedobrzdění v koloně.

"Z údajů, které v tuto chvíli máme k dispozici, očekáváme pro rok 2025 vyplacené plnění ve výši 19,2 miliardy korun, což je o sedm procent víc než loni," komentuje aktuální data škod hrazených z povinného ručení vozidel pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Podle Jedličky dochází k opětovné eskalaci takzvané škodní inflace, která se po turbulentní covidové době zklidnila jen na čas - v současnosti opět meziročně dosahuje bezmála osmi procent. "Očekává se, že průměrná majetková škoda z povinného ručení dosáhne za rok 2026 částky téměř 68 tisíc korun, což představuje její zdvojnásobení za dobu posledních dvanácti let," konstatuje matematik.

Důvody navýšení škod v posledních letech jsou nejen zvyšující se náklady autoservisů, ale zejména pak ceny náhradních dílů. "Příď auta už netvoří jen nárazník, najdeme tu i různá čidla, kamery a také třeba lidar. Když se má tohle všechno dát po nehodě do pořádku, je to samozřejmě výrazně dražší," říká Jedlička s tím, že do výše škody se promítají i výrazně dražší LED světlomety, mnohdy vybavené sofistikovanou technikou.

Zatímco částky za opravy rostou výrazně, cena povinného ručení však podle propočtů ČKP naroste jen o dvě až tři procenta. Podle Jedličky za to opět mohou bezpečnostní systémy v moderních vozech. "Na jednu stranu jsou drahé na opravu, avšak v mnoha případech umí zabránit drobným střetům z nepozornosti, typicky při popojíždění v koloně. Takže statistické riziko nehody v současnosti nestoupá, ale spíše klesá," konstatuje Jedlička.

Za krok správným směrem pojistný matematik označil zavedení povinného ručení pro elektrokoloběžky, které je povinné od loňského dubna. "Tam nám statisticky vychází, že riziko škody způsobené elektrokoloběžkou třetí straně je vyšší než v případě motocyklu."

V Česku dojde v průměru k 260 tisícům nehodám ročně, z toho 170 tisíc se obejde bez asistence policie. Právě pro takové případy ČKP nově zřídila mobilní aplikaci Bouračka, kterou se motoristé velmi rychle naučili používat. "Po čtyřech měsících provozu je jejím prostřednictvím nahlášeno v průměru 100 nehod denně, což je skoro čtvrtina z těch, které nemusí řešit policie," konstatuje ředitel úseku likvidace ČKP Vladimír Krejzar.

Aplikace je navržena tak, aby byla pro uživatele co nejvíce intuitivní. "Oproti papírovému formuláři má tu výhodu, že vás nepustí dál, dokud nevyplníte všechny údaje, které pojišťovna požaduje k vyřízení škody. Její vyplnění účastníkům nehody zabere v průměru 14 minut," uzavírá Krejzar.

 
