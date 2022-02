Insignia je křižník za cenu Octavie. Superb je úspěšnější, na velký Opel se zapomíná

Je posledním z Mohykánů v rodině Opelů, který pochází ze staré doby GM, kdy se značka ještě nepřivdala do francouzské rodiny PSA, natož do multikulturního Stellantisu. Insignia je na českém trhu trochu přehlížená, ve skutečnosti má na to přilákat zájemce o prostor téměř shodný se Superbem za cenu lehce nad Octavií.

Neprémiové manažersko-rodinné kombíky to mají na českém trhu těžké. Z obou stran je válcují dva nesmrtelné modely Škody, Superb a Octavia. A tak spíš jen paběrkují. Přitom některé z nich mohou nabídnout dílčí vlastnosti, které zmíněné univerzální stálice překonávají.

Například velký Opel Insignia Sports Tourer. Tento pětimetrový dlouhý koráb nabízí prostor v kufru 560 litrů, nadčasový design, bytelnou kabinu a plavný podvozek, a tak může sebevědomě konkurovat manažerským vozům, které v Česku ztělesňuje Škoda Superb.

A pak se podíváte do ceníku, ve kterém u základního modelu svítí částka od 709 990 korun. Jak ohromně výhodná nabídka to je, ukazují konkurenční neprémiové manažerské kombíky. Například Mazda 6 Wagon začíná na 837 tisících, Volkswagen Passat Variant na 852 tisících, Peugeot 508 SW dokonce až na cenovce 1,040 milionu. Pravda, je to pouze hybrid, ale i proto stojí za to uvažovat o Inignii, kterou stále pořídíte s klasickým dieselem.

Do testu jsme dostali dvoulitr CDTI se 128 kilowatty a osmistupňovou automatickou převodovkou. Bez desetikoruny vyjde na 850 tisíc, standardně se pohání přední kola, za padesátitisícový příplatek dostanete čtyřkolku. Naproti tomu s manuálem je o 50 tisíc levnější.

Když se podíváme do škodovácké nabídky, Superb Combi startuje na ceně 825 900 Kč, 110kilowattový dieselový dvoulitr s DSG na 950 900 korunách a silnější 147kW nafťák vyjde minimálně na 1 057 900 Kč.

Octavia Combi je menší auto než Insignia Sports Tourer, na ceně se to ale tak výrazně neprojevuje. Slabší 110kilowattový diesel s DSG stojí 775 tisíc ve verzi Ambition, dobře vybavené Insignii ale spíš odpovídá vyšší škodovácký stupeň Style za 830 tisíc. Opel tak vyjde jen o pár tisícovek dráž, a přitom nabídne víc prostoru i kilowatt. Insignia je tedy tak trochu nedoceněné auto.

S faceliftovaným modelem jsme vyrazili na cestu, která jeho povaze sluší nejvíc, na otočku z Prahy do Ostravy a zpět. Velký koráb má pořád velmi dobře nastavený podvozek, který umí statečně tlumit nerovnosti a trefuje dobrý kompromis mezi rozšafnou houpavostí a zbytečnou tuhostí.

Zejména ergonomická sedadla jsou na delší cesty ideální, řidič má za volantem dobrou pozici, sedák je tuhý tak akorát a opěrka dobře obejme záda. Slabší stránkou Insignie je ale vytříbenost pohonu, diesel je zbytečně hlučný, v tomto směru zaostává za konkurencí.

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 8AT Motor: řad. 4válec, 1995 cm3, turbodiesel

Výkon: 128 kW/174 koní při 3500 ot./min.

Toč. moment: 380 Nm při 1500-2750 ot./min.

Zrychlení 0- 100 km/h: 9,1 s

Nejvyšší rychlost: 222 km/h

Komb. spotřeba: 4,5 l/100 km

objem kufru: 560 litrů/1665 litrů

Cena od: 849 990 Kč

A přestože má o 18 kW víc než koncernový diesel, v praxi byste to do něj netipli, což ostatně potvrzují i oficiální čísla. Zatímco největší Opel zrychlí na 100kilometrovou rychlost za 9,1 sekundy, Octavia Combi to zvládne za 8,8 s. Spotřeba je však ucházející, bez problémů se drží na hranici sedmi litrů, což je s ohledem na jeho velikost dobrý výsledek, úsměvný je jen oficiální údaj automobilky slibující spotřebu o téměř tři litry nižší.

Na trasách přes půl republiky či ještě dál na Insignii oceníte také vynikající světlomety Matrix LED, které sestávají z 84 světelných segmentů, zhasínají a rozsvěcují se tak, aby protijedoucí řidiče neoslňovaly, umí dobře nasvítit do zatáček a ve tmě je silnice díky nim perfektně osvětlená.

Interiér auta je mementem doby, která spíše končí, najdete tu jak klasický volič převodovky s pákou - dnes auta mají různé titěrné přepínače nebo tlačítka, aby se ušetřil prostor - tak palubní desku, na níž si mnoho funkcí ponechává klasická tlačítka, včetně kompletního ovládání klimatizace. Dotykový displej tu sice je, ale nemusíte listovat v hluboko v menu, když něco potřebujete nastavit.

Je však fér přiznat, že prostorností, a to zejména ve druhé řadě sedadel, se nemůže Superbu Combi rovnat, a přestože měří skoro pět metrů, v interiéru se ve srovnání s kombíkovou Octavií o moc víc nerozvalíte.

Přesto má jisté kouzlo. Insignia je nespravedlivě opomíjený tradiční a pojetím konzervativní kombík pro rodiny nebo manažery. I po letech a po decentním faceliftu vyniká elegancí, která s časem ještě víc vynikla. Diesel by mohl mít kultivovanější projev, ale s vědomím toho, za jakou cenu se nabízí, se mu to dá nakonec odpustit.