Ojetý Nissan X-Trail je Japonec ze staré školy. Nudný, praktický a spolehlivý

Zužující se nabídka kombi a minibusů tlačí do SUV i rodiny, které by jejich dobrodružný vzhled i zvýšený podvozek s klidem oželely. Prim hrají asijské značky, mezi nimiž Nissan nehraje první housle. To je dobře, X-Trail pořídíte ho levněji než Toyotu i Hyundai. Přitom má prostoru na rozdávání a spolehlivou mechaniku. Věci kolem jsou ale drahé, proto nejlépe poslouží nejchudší verze.

Zatímco první dvě generace X-Trailu si získaly oblibu hravě hranatým designem, typ T32 v roce 2014 přinesl zaoblené, možná až příliš nenápadné tvary. Mnoho lidí si ho nikdy nevšimlo, navíc přišel do houstnoucí konkurence Kodiaqu a jeho sourozenců. Související Ojetá Toyota RAV4 je téměř bez chyb. Cenu si však drží proklatě vysoko 21 fotografií Tím jsou naznačeny rozměry. S délkou 4,64 metru X-Trail o trochu přerůstal klasiky jako Toyota RAV4 a Honda CR-V. Volitelně dokonce nabízel třetí řadu sedadel, i když opravdu velmi skromnou. Na zavazadla zbývalo při sklopení sedaček 445 litrů prostoru, u pětimístné verze 565. Prostorná kabina i rozměrná sedadla poskytují čtyřem dospělým a hromadě kufrů pohodlí i na delší cesty. Páté místo uprostřed je užší, ale použitelné. Po vzoru menšího Qashqaie dostal i X-Trail plnou nálož elektroniky pro bezpečnou jízdu. Například kamery kolem celého auta a radar v přídi. Každá z těchto hraček ovšem stojí pětimístnou částku. Máte-li na výběr, zajímejte se raději o méně vybavené kusy. Jsou levnější na opravy po nehodě a nehrozí jim sporadické výpadky komunikace. Jako u všech asijských značek s pevnou strukturou výbav to znamená zříci se skoro všeho: navigace, prosklené střechy i velkých kol. Což mimochodem nevadí, na menších a s pevnou střechou jezdí X-Trail nejlépe. U základu je spíš škoda slabších halogenových světel. Související To muselo přijít: Spektakulární útěk automobilového boha ve futrálu se zfilmuje Velkou výhodou je kompletní motorová řada shodná s Renaultem. Přestože tomu tak nebylo vždy, v této generaci jde o spolehlivé motory a zejména u dieselů o jistější volbu než u Mitsubishi, Mazdy nebo Subaru. Kvůli hektickému vývoji emisních norem se však skladba motorů několikrát měnila. První roky se X-Trail nabízel jen se skromným agregátem 1.6 dCi, kterému na dálnici pár koní chybí a při rozjezdu ho zdržuje zpoždění velkého turba. Navíc po roce 2016, kdy se začaly opravdu plnit emise oxidů dusíku dosud platné jen na papíře, začaly zlobit prvky recirkulace spalin. Jistější volbou je dvoulitr nabízený v letech 2017 a 2018. Je trochu hlučný a zpravidla spotřebuje kolem osmi litrů, ale jeho robustní mechanika přežije zbytek auta. Obešel se také bez vstřikování AdBlue. Další dva roky došlo na motor neobvyklého objemu 1,7 litru, a to již s AdBlue. Spotřebu má nižší, ale dynamikou ani servisními náklady už to tak jasný favorit není. V letech 2021 a 22 se diesel v X-Trailu přestal nabízet. Související Motorům hrozí černé peklo: Karbonové úsady mohou znamenat fatální problémy Přestože od moderních přeplňovaných benzinových motorů s přímým vstřikováním obvykle spíš odrazujeme, tady nejenže není na výběr, ale nabízené agregáty jsou i spolehlivé. Samozřejmě jim nedělají dobře soustavné krátké trasy, alespoň o víkendu je potřeba je prohnat. V období 2014 až 2019 šlo o šestnáctistovku, poslední tři roky dokonce o motor 1,3 litru. K pohonu velkého SUV samozřejmě stačí jen s mírnějšími nároky na dynamiku, ale potíže s nimi nejsou a jejich spotřeba se s lehkou nohou může pohybovat kolem osmi litrů. Jedinou, zato podstatnou výhradou jsou variátorové samočinné převodovky Jatco. Za předpokladu pravidelných výměn oleje většina z nich vydrží 200 tisíc kilometrů bez drahých oprav. Související Ojetý automat je útok na peněženku. Vybírejte pečlivě a nechte si velkou rezervu Výměny však nejsou předepsané a musí je provádět specialista vybavený na tlakový proplach, protože "moderní" skříň už nemá ani díru na vypuštění oleje. Každopádně jednoho dne se třecí elementy nevyhnutelně obrousí a pak nezbude než převodovku vyměnit za novou. Respektive odvézt auto do šrotu, protože výměna automatu za čtvrt milionu se nevyplatí. Vozů s ručním řazením je na výběr dost, ale i tak je to škoda. Jinak totiž X-Trail nemá slabé místo a ani ceny obvyklých dílů, u asijských značek často šílené, se tu drží celkem při zemi. Nárazník za osm tisíc a diodový světlomet za patnáct bychom čekali spíš u Renaultu. Testovaný dvoulitr s automatem v plné výbavě z AAA Auto všechny popsané kvality prokázal. Po pěti letech a 90 tisících kilometrů neměl vůle v podvozku ani jinou zjevnou vadu, jen holt stál přes půl milionu korun. Slabší diesely se čtyřkolkou a přiměřeným nájezdem pořád stojí 400 tisíc. Ojetý Nissan X-Trail III. generace Na trhu: 2014 až 2022

Ceny ojetin: 360 000 až 850 000 Kč

Vnější rozměry: 4690 x 1830 x 1740 mm

Rozvor: 2705 mm

Kufr: 565/445 l

Motory benzin: 1.6 DIG-T (140 kW), později 1.3 DIG-T (117 kW)

Motory diesel: 1.6 dCi (96 kW), 1.7 dCi (110 kW), 2.0 dCi (130 kW) I tak ale X-Trail pořídíte levněji než Hondu CR-V, Toyotu RAV4 nebo Hyundai Santa Fe. Ještě výhodněji pak vycházejí benzinové verze. Mají výhradně přední pohon, ale vzhledem k rodinné cestovní povaze to nemusí tak moc vadit.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!