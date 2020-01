Test ojetého Citroënu C4 Picasso: Nejlevnější 6+1, ve kterém se dá i bydlet

Rodinná MPV jsou ohrožený druh, obzvlášť když mají být cenově dostupná. Citroën C4 Picasso patří ke klasikům žánru. Spojuje slušné stěhovácké dovednosti, volitelné sedmimístné provedení a pohodlnou jízdu s neotřelým designem. Šestiletá auta se dají pořídit pod 250 000 Kč. V příjemném protikladu k trendům doby jsou nejen spolehlivá, ale i servisně nenáročná.

Chcete-li navrhnout opravdu praktické auto, ve kterém bude hodně místa, můžete se klidně stavět na hlavu, ale stejně nevymyslíte nic lepšího než pravoúhlou krabici. Snaha tyto tvary nějak ozvláštnit přinášela v minulosti roztodivně hrbaté výsledky, o čemž leccos ví Škoda Roomster. Vdechnout rodinnému furgonu trochu elegance je designérský hlavolam, avantgardnímu Citroënu se to ale podařilo s lehkostí a originalitou.

Výborná zpráva je, že moderní krasopis zůstává na povrchu a nikde nejde na úkor funkčnosti. V tomhle autě by se dalo i bydlet a velké prosklení mu dodává atmosféru domku s verandou. Na rovnoměrně široká a samostatně posuvná místa uchytíte tři dětské sedačky vedle sebe, což třeba v Golfu nejde. Pro dospělé by ovšem tahle sedátka byla úzká, proto Picasso málokdy potkáme jako taxi - i v bazaru, což je dobře.

Prodloužená verze Grand volitelně nabízí i třetí řadu sedadel, která sice postačí jen dětem tak do metru šedesát, ale zaplať pánbůh za to. O třídu větší Ford Galaxy na tom není o moc líp a velkorysý Volkswagen Multivan v adekvátním stavu nekoupíte levněji než dvě Picassa. Za sedadla třetí řady už se moc zavazadel nevejde, početnější rodiny musejí dokoupit střešní box. Pochválit musíme, že i v sedmimístném provedení najdete rezervní kolo, na něž třeba zmiňovaný Ford úplně rezignoval.

Jízda s mistrem Picassem nese stopu hladkých a širokých francouzských silnic. Na českých hrbolech se bonvivánsky jednoduchý podvozek cítí méně jistě, zejména když obouvá zbytečně velká kola. Doporučujeme hledat auta na základních 16palcových pneumatikách, jejichž vysoké bočnice pomáhají s pohlcováním nerovností. I pak je ale komfortnější verze Grand s prodlouženým rozvorem a měkčím, harmoničtějším pérováním.

Jednoduchý podvozek s vlečenou nápravou je chvályhodně skromný i v servisu, což mimochodem u francouzských značek není automatické. Najdete-li v uživatelských fórech stížnosti na vibrace řízení, extrémně obtížnou demontáž předních čepů, potíže s pneumatickým udržováním světlé výšky nebo absurdně drahé zadní kotouče slepené do jednoho dílu s ložisky kol, zůstaňte klidní. To vše se týkalo předchozí generace do roku 2013 a současný vůz ničím z toho netrpí.

Skromné a praktické povaze dobře padne nejčastější dieselová šestnáctistovka, která má ve výkonnější verzi s 85, později 88 kW sil tak akorát. Dvoulitr je příjemný nadstandard, snáz se zakusuje do dálničních kopců a kamiony předjíždí pohotověji. Také ovšem víc zatěžuje přední nápravu a po českých silnicích se nenese tak plavně.

Jediným servisním strašákem je emisní systém s aditivem AdBlue, který obnáší nádržku pod kufrem, čidlo hladiny a teploty, dvě čerpadla a elektrické vyhřívání. Ať se s ním stane cokoli, mění se nerozebiratelný komplet za 23 000 Kč. Nejde o každodenní potíž, ale také to není zcela ojedinělé. Výhodou takto vybavených verzí BlueHDI Euro 6.1 (2015 až 2018) je velmi nízká spotřeba a vzorně tichý chod. Tajným tipem je starší šestnáctistovka s jednoduchým označením HDI (2013 až 2015), která ještě chemickou továrnu v kufru nepotřebovala. Dnes už ale mívá hodně najeto.

Citroën (Grand) C4 Picasso Na trhu: od 2013 dosud (2018 přejmenován na C4 Space Tourer)

Vnější rozměry: 4428 (4602) x1826 x 1644 mm

Rozvor: 2785 (2840) mm

Kufr: 537 (575/170) l

Benzin: 1.6 VTi (88 kW), 1.6 THP (115, později 121 kW)

Diesel: 1.6 HDI (68 a 85 kW) později 1.6 BlueHDI (73 a 88 kW), 2.0 BlueHDI (110 kW)

Ceny ojetin: 230 000 až 650 000 Kč

Benzinové šestnástistovky s turbem (THP) i bez (VTi) nechte být. V tak velkém autě žerou osm i devět litrů a nejsou zdaleka tak jednoduché, aby něco ušetřily v servisu. Nechcete-li řadit, hledejte planetové automaty s měničem dodávané od podzimu 2015. Předchozí robotizované převodovce se vyhněte, za jízdy neuroticky škube a ani není spolehlivá.

Ve výbavě projevil Citroën pozoruhodné sociální cítění, nejlevnější verze mají nejméně potíží. Obyčejný černobílý displej hlavních přístrojů vydrží věčně, zatímco dražšímu barevnému mizí pixely a údaje, někteří smolaři ho v záruce měnili i dvakrát a po ní by to stálo přes dvacet tisíc. Ani za xenonová světla nemá smysl připlácet, nesvítí o moc lépe než základní halogenky.

Sedmimístného "Granda" 1.6 BlueHDI z roku 2016, kterého nám k testu zapůjčil bazar AAA Auto, považujeme za ideální volbu. Za čtyři roky stihl kdesi v Belgii najet 140 000 km. Jednoduchá výbava podle předpokladů fungovala, podvozek působil jen o trochu vláčněji než nový, po mechanické stránce vozu nic nechybělo a spotřeba se držela na rovných pěti litrech. Náladu na palubě zpestřovalo jen pronikavé drnčení zpod palubní desky při volnoběhu. Sedm pohodlných míst za 259 000 Kč je ale tak dobrý obchod, že bychom to jinak zdravému Picassu odpustili.

Za srovnatelné peníze se dá pořídit jen podobně koncipovaný i spolehlivý Renault Scénic III, jelikož jde o dožívající a "morálně" zestárlou generaci. Naopak Volkswagen Touran vyjde ve stejném stavu běžně o 60 000 Kč dráž.

