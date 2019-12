Ojeté Suzuki SX4: Outdoorový švihák, který spustil lavinu, má pořád cenu zlata

Nákladní loď v pátek narazila do břehu v průlivu Bospor v Turecku. Informovala o tom turecká televizní stanice CNN Türk. Hojně využívaná lodní trasa vedoucí největším tureckým městem Istanbul musela být kvůli nehodě uzavřena pro dopravu. Zatím nejsou žádné zprávy o obětech, napsala agentura Reuters.

Loď Songa Iridium plující pod liberijskou vlajkou vyplula z ukrajinského přístavu Oděsa a směřovala do přístavu Ambarli v Istanbulu. Do problémů se dostala u pevnosti Rumeli Hisari asi 25 minut poté, co vplula do průlivu Bospor. Na místě zasahují záchranné lodě, napsal turecký deník Hürriyet.