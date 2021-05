Suzuki S-Cross je nenápadný všeuměl. Ojeté se vyplatí navzdory vyšší ceně

Tohle auto navrhla chytrá horákyně. Tváří se jako SUV, ale vlastně je to hatchback. Vypadá zálesácky, ale nemusíte do něj namáhavě šplhat. I vzadu má pohodná sedadla a kufr o dost větší než Golf. Až do roku 2016 se prodávalo s jednoduchým benziňákem bez turba a celkově skoro nezlobí. Jen jich holt není na trhu moc, a tak se nesmíme divit vyšší ceně.

O německých autech se někdy říká, že jsou nudně dokonalá, o japonských, že jsou dokonale nudná. Takovému pohledu na svět notně nahrávala první verze Suzuki S-Cross z roku 2013. Než ji osvěžil facelift s pompéznější maskou, vypadala zejméně v levnějších verzích jako šedá myš zatoulaná odkudsi z 80. let. Související Že se SUV vždy daří? Omyl. Podívejte se na přehled crossoverů, ze kterých se nakonec staly propadáky Přehled Jen neobvyklé proporce s vyšší střechou a oplastovanými blatníky prozrazují příslušnost k módnímu žánru crossoveru neboli křížence SUV s hatchbackem. Což je první důvod, proč S-Cross stojí za pozornost. Do většiny SUV se totiž nenastupuje moc pohodlně, musíte šplhat přes zvýšenou podlahu a zároveň se hrbit pod skloněným sloupkem. S-Cross má vlastně blíž k malému MPV. Má vyšší celou kabinu, zatímco podvozek je zálesácky vyšponovaný spíš symbolicky. Světlá výška 170 mm je srovnatelná s Octavií Scout a pohon všech kol má méně než polovina vozů. Uvnitř panuje vzdušnější atmosféra než v Golfu, Astře nebo Méganu. Řidič má skvělý výhledn ven a pohodlná křesla podrží na delších cestách nejen vpředu, ale i vzadu, kde se na rozdíl od většiny dnešních aut nesedí tak nízko u podlahy. Také kufr objemem 430 litrů obyčejné hatchbacky přerůstá, odpovídá spíš menším SUV jako Nissan Qashqai a Mitsubishi ASX. Výbava byla v prvních letech dosti strohá, narazit můžete na vozidla bez připojení bluetooth, dokonce i bez zásuvky USB. Nadšení nebudí ani výkon základních halogenových světlometů. Plně vybavené kusy jsou ale také na zvážení. Panoramatická střecha citelně snižuje tuhost už tak velmi odlehčené karoserie, jež se o to hůř brání rázům pérování na hrbolech. Vytrestat vás může i adaptivní tempomat, jemuž chronicky odchází radar za 30 000 Kč. K pohonu první roky nejčastěji sloužila stará dobrá benzinová šestnáctistovka bez turba o výkonu 88 kW. Závodníka z S-Crossu nedělá, lehoučkou karoserii ale rozpohybuje snadno a ani na dálnici netrápí posádku nadměrným hlukem. Související Motorům hrozí černé peklo: Karbonové úsady mohou znamenat fatální problémy Od faceliftu v roce 2017 ji vystřídaly nové přeplňované motory BoosterJet. Tříválci 1.0 (82 kW) ani větší čtrnáctistovce (103, později 95 kW) není co vytknout. Chovají se spolehlivě, běží tiše a jsou naladěné nezvykle lineárně - netrpí překotným "rozfoukáním" v nejnižších otáčkách, což je ideál citlivého řidiče. Jen holt jako všechny motory s přímým vstřikováním vyžadují výhradně kvalitně aditivovaný benzin a nemají rády trvalý provoz na krátké vzdálenosti. Pod zkratkou 1.6 DDiS se v S-Crossu nabízel diesel od Fiatu. Jako nový jezdil krásně, ale dnes nad ním děláme otazník. První dva ročníky s emisní třídou Euro 5 už mívají svoje najeto a novější Euro 6 nyní prochází už druhou akcí na úpravu emisního softwaru. Konkrétní zkušenosti s ní zatím nejsou, ale ze zkušeností u Volkswagenu i Mercedesu obecně soudíme, že "učení starého psa novým kouskům" neprospívá životnosti okruhu recirkulace spalin. I bez nich je třeba dodat, že originální filtr pevných částic má šestimístnou cenu a druhovýroba neexistuje. Zájemce o automat naopak potěší desetiletá záruka bez omezení kilometrů na převodovku CVT u benzinového motoru 1.6 l, samozřejmě podmíněná plnou servisní historií. Jak u této, tak u pozdějšího planetového automatu s motory BoosterJet doporučujeme výměny oleje po 60 000 km, přestože je servisní plán výrobce nevyžaduje. Související Potřebujete zničit auto? Snadná pomoc, parkujte v trávě. Pozor, rezavějí i ta moderní Co vám některé opravny Suzuki nabídnou samy, jsou preventivní protikorozní nástřiky spodku karoserie. Přestože se S-Cross vyrábí v Maďarsku, jeho odolnost proti rzi o moc nepřevyšuje asijskou ligu. Kritická je zejména zadní část podlahy, přední pomocný rám, dlouhodobě pak dutiny nosníků. Obzvlášť odolný není ani lak, a tak se po zimě vyplatí pozorně zkontrolovat všechny ťukance po odletujících kamíncích, aby od nich auto nezačalo kvést. Ojeté Suzuki S-Cross Na trhu: od 2013

Ceny ojetin: 280 000 až 450 000 Kč

Vnější rozměry: 4300 x 1785 x 1580 mm

Rozvor: 2600 mm

Kufr: 430 l

Motory benzin: 1.6 VVTi (88 kW), 1.0 BoosterJet (82 kW) 1.4 Boosterjet (103 kW, od 2020 95 kW)

Motory diesel: 1.6 DDiS (88 kW) Vyšší cena dílů a jejich omezená nabídka představují obecně hlavní nevýhodu japonských značek. U čtyř- nebo pětiletého vozu to ovšem není velká potíž. Zejména když benzinové verze Suzuki S-Cross dělají to, co dělávali jeho předchůdci odjakživa: patnáct let bezstarostně jezdili jen za palivo, olej a svíčky. Sečteno a podtrženo jde o velmi zajímavou koupi, a to i za ceny, kterým se moc nechce pod 350 000 Kč. Kromě nevelkého výběru v bazarech odrážejí současný hlad po ojetinách i zdražování nových vozů. Za S-Cross jako "funglovku" dnes u dealera necháte přes půl milionu korun.