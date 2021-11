Testujeme ojetou Škodu Yeti: Je to nebojácný sněžný muž, nebo spíš liška ryšavá?

První SUV Škody budilo sympatie dětinsky jednoduchými tvary, praktickým využitím prostoru, přiměřenými schopnostmi v terénu i poměrně příznivou cenou. K prodejcům často zamířili i zákazníci z horských oblastí, kteří dosud volili čtyřkolky asijských značek. Během let se všichni dočkali nemilého překvapení: Yeti je první model od dob Felicie, který systémově a nevyléčitelně rezaví.

Letos jsme slavili hned tři výročí nových modelů, jimiž Škoda vykročila ze stínu socialistického mlýnku na stopětky a rozšířila nabídku způsobem dříve nemyslitelným. V roce 1996 Octavia, o pět let později Superb následovaný Roomsterem. Předloni uplynulo také dvacet let od uvedení Fabie.

Co auto, to úspěch. A co hlavně - co auto, to kus poctivého železa. Spolehlivou a odolnou techniku Volkswagenu za přístupnější cenu chválili uživatelé i odborníci všude, kam se škodovky vyvážely. Na největších trzích jako Německo a Británie se jejich pověst během pár let úplně změnila z vysmívaného křápu ve volbu znalců.

U Superbu i Roomsteru přitom boleslavští dokázali ze sdílené techniky vyčarovat leccos, co Volkswagenu chybělo. Když se na jaře 2009 vydal stejnou cestou Yeti, ozval se uznalý šum. Měl vlastně všechno, co malé lehké SUV potřebovalo: správnou světlou výšku, volitelný pohon všech kol a odolné motory TDI. Byl o třídu levnější, ale jen o půl čísla menší než Tiguan.

Kromě toho už tehdy bezpečně platilo, že terénní auto patří do města, takže jen málokomu mohlo vadit, jak důsledně Yeti přejímá techniku Octavie. Za běžných podmínek vydržela všechno, zatímco delší zdvihy kol a zesílenou převodovku Tiguanu ocenili jen farmáři a majitelé horských chat.

Jisté výhrady bylo možno mít k první generaci motorů TSI do roku 2015, kde zpočátku zlobily rozvodové řetězy a po letech přibývá potíží s karbonovými úsadami. Dnes bychom tyto motory (s výkony 77 a 90 kW) nedoporučili. Stejně jako diesely, jejichž spolehlivosti rozhodně neprospěly dodatečné úpravy po aféře Dieselgate. V bazaru je těžké poznat, zda byly na voze provedené.

Druhá generace benzinových TSI (81 a 92 kW) přišla do Yetiho až v letech 2015 a 2016, tedy až dva roky po faceliftu s hranatými světly. Teoreticky by je šlo prohlásit za správnou volbu. Určitě lepší než diesel, u něhož nešlo doplnit katalyzátor SCR jinam než pod podlahu, kde přijde snadno k úrazu, a nádržka na AdBlue je velmi malá a vyžaduje časté dolévání po troškách.

V samotném závěru, kdy už v Kvasinách připravovali na nástup Seatu Ateca a Škody Karoq, se výroba Yetiho částečně odstěhovala do Ruska. Odtud pocházející vozy poznáte podle jedenácté pozice čísla karoserie: číslice 6 znamená závod Kvasiny, písmeno N Novgorod. O kvalitativních rozdílech není mnoho známo, ovšem zásadní výhrada se týká všech aut bez ohledu na továrnu.

Jde o lak omlácený odletujícími kamínky, a to v míře u jiných vozů nevídané. Příčina je neřešitelná. Konstruktéři zvolili pro stabilitu - a jistě i pro dynamický vzhled - široký rozchod kol, která příliš vylézají ven z blatníků. Sen všech tunerů i designérů, auto s pevně rozkročeným postojem, se zde obrátilo proti uživateli, protože kola odrážejí kamínky, kam nechceme.

Potvrdil to i jinak velmi pěkný čtyřletý exemplář vypůjčený z AAA Auto v Praze. Předokolka s ručním řazením, úsporným a spolehlivým motorem 1.2 TSI druhé generace (81 kW) a sedmdesáti tisíci na tachometru by jinak byla naše jasná volba. Jenže na obou bocích karoserie nacházíme lak poškozený odletujícími kamínky.

Hlavním viníkem jsou kupodivu zadní kola. Teorie, že právě od jejich loukotí se odletující kamínky odrážejí zpátky k autu a bombardují dveře a blatníky, zní podivně. Jenže jinak nelze vysvětlit hned tři zasažená místa na zadní (!) hraně dveří řidiče.

Do narušených míst proniká vlhkost a páchá tam dílo zkázy. Záruku proti korozi uplatnit nelze, vztahuje se jen na místa korodující pod lakem neporušeným. Pečlivý motorista by musel každé místo ošetřovat samostatně, výsledkem čehož by bylo auto flekaté jako svépomocně udržované wartburgy z dob dávno minulých.

Navíc na to ani není moc vhodných prostředků. Na kosmetické tužky zapomeňte, ty ochrannou vrstvu nenahradí. Tmel lze do tak malých ťukanců zanést jen těžko a profesionální oprava s rozbroušením a přelakováním jednoho dílu stojí čtyři tisíce korun.

Ojetá Škoda Yeti Na trhu: 2009 až 2017

Vnější rozměry: 4223 x 1793 x 1691 mm

Rozvor: 2578 mm

Kufr: 321/405-540 l

Motory benzin: 1.2 TSI (77 a 81 kW), 1.4 TSI (90 a 92 kW), 1.8 TSI (118 kW)

Motory diesel: 2.0 TDI (81, 103 a 125 kW)

Ceny ojetin: 100 000 až 450 000 Kč

Na čemž je nejhorší, že byste to mohli dělat po každé zimě. Zejména v horských oblastech, kde jsou silnice posypané štěrkem velkou část zimy, se servisy setkávají s rozkvetlými plechy nápadně často.

Pointa příběhu nespočívá v tom, zda je Škoda Yeti z druhé ruky dobrá volba. Záleží mimo jiné na tom, jak dlouho byste si ho chtěli nechat. Poučení z chyby je nejlépe vidět na dnešních modelech Karoq a Kodiaq, které mají zadní kola zalezlá do blatníků tak opatrně, až to nevypadá hezky. S auty je to prostě někdy jako se ženami. Nápadná krása vždy neznamená výhru na celý život.