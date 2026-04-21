Vítěze netipnete. Známý autobazar jmenoval dvacet bezproblémových ojetin

Mezi ojetými auty bývají mnohdy propastné rozdíly. S jedněmi si koledujete o drahé maléry, zatímco na jiných při nejlepší snaze nenajdete jedinou chybku. A právě na ty druhé se dnes zaměříme.
Koupit ojeté auto jen podle fotky z inzerátu je risk, jehož míra se dá už docela dobře spočítat. Pomyslnou kalkulačku vzal do ruky internetový bazar Carvago, který k autu, jež si zákazník vyhlédne v některé ze zemí Evropské unie, nejprve vyšle techniky na zevrubnou prohlídku. Teprve po ní buď zákazníkovi auto doporučí, nebo jej před koupí naopak varuje.
„Technická prohlídka CarAudit je velmi detailní a zahrnuje až 270 kontrolních bodů. Přibližně ve čtvrtině případů se přitom stane, že vybraný vůz zákazníkovi ke koupi nedoporučíme,“ vysvětluje šéf Carvaga Jakub Šulta. „K častým důvodům patří servisní historie, nesrovnalosti v dokumentaci nebo nesoulad skutečné specifikace vozu s tím, co prodávající uvedl v inzerci.“
Vůbec nejčastějším důvodem, proč technici Carvaga kontrolovanému autu vystaví stopku, jsou však technické závady. Ty za odmítnutím auta stojí téměř v 36 procentech případů. Za více než polovinou technických problémů pak stojí pohonná jednotka, ať už jde o netypicky hlučný chod, úniky oleje nebo obtížné starty. V takřka třetině případů je vadná elektronika a asistenční systémy, v 11 procentech případů odhalí inspektoři Carvaga závažný problém s brzdami nad rámec běžného opotřebení.
Každý čtvrtý odmítnutý vůz má podle statistiky Carvaga neprofesionální opravu po havárii, v 11 procentech pak poškození kroupami. Celkově špatný stav pak má devět procent odmítnutých aut.
Jistě nepřekvapí, že existuje souvislost mezi stavem vozu a jeho stářím, respektive nájezdem. Zatímco do dvou let stáří a 60 tisíc km činí míra nedoporučených vozů kvůli technickému stavu jen 1,3 %, u pětiletých vozů s nájezdem od 60 do 120 tisíc km stoupá na 7,4 %. Auta starší 11 let s více než 150 tisíci najetými kilometry pak mechanici Carvago shledají nevyhovujícími ve více než třetině případů.
Jenže ve statistice autobazaru nenajdeme jen auta s mnoha problémy, najdeme tu také značky a modely, u kterých je to přesně naopak. Jak uvádí Carvago, za poslední tři roky se ještě nestal případ, že by kupovaný vůz z čelních příček tohoto žebříčku neprošel kontrolou techniků kvůli špatnému technickému stavu. Taková auta zaznamenal bazar hned čtyři — nošovický Hyundai Kona, elektromobil BMW i3, dále pak BMW X5 a Toyotu RAV4.
Jak ukazuje tabulka níže, ani dalších šestnáct aut v dalším pořadí na tom není o moc hůř. Například u Škody Karoq, která se umístila na 17. příčce, zaznamenalo Carvago technické závady jen ve 4,5 procentech případů s koeficientem rizikovosti 0,59. Tento koeficient vypočítává Carvago ze všech sledovaných aut, přičemž průměr je čistá jednička. Znamená to, že auta s koeficientem menším než 1 jsou z pohledu autobazaru méně riziková, zatímco vozy s koeficientem vyšším než 1 jsou v jeho očích riziková nadprůměrně.
Kromě Karoqu se do první dvacítky nevešla žádná další škodovka: Na 29. příčce se umístila Fabia s koeficientem 0,66, 32. místo obsadila Octavia (0,71), 33. Superb (0,73) a konečně na 48. místě skončil Kodiaq s koeficientem 0,87. Znamená to, že všechny sledované ojeté škodovky jsou z hlediska možného výskytu technické závady rizikové podprůměrně.
Analýza rizikovosti v následující tabulce vychází z výsledků nezávislých technických inspekcí provedených u ojetých osobních aut napříč Evropou v období od ledna 2023 do března 2026 a zahrnuje výhradně případy nedoporučení ke koupi z důvodu technického stavu vozidla. Aby bylo možné modely férově porovnat bez zkreslení způsobeného rozdíly ve věkové a nájezdové struktuře, byla použita metoda nepřímé standardizace s korekcí leave-one-out. Výsledný adjustovaný koeficient udává, kolikrát je riziko nedoporučení u daného modelu vyšší nebo nižší oproti průměru celého vzorku při srovnatelném věku a nájezdu. Do žebříčku jsou zařazeny pouze modelové řady s nejméně 50 provedenými kontrolami.
Pořadí
Model
% nedoporučených
Koeficient rizika
1.
Hyundai Kona
0
0
2.
BMW i3
0
0
3.
BMW X5
0
0
4.
Toyota RAV4
0
0
5.
Volvo V90
0,6
0,07
6.
Volvo V60
1,2
0,15
7.
Volkswagen ID.3
1,2
0,22
8.
Ford S-Max
2,2
0,26
9.
Audi Q3
2,4
0,3
10.
Subaru Outback
2
0,35
11.
Volvo XC90
2,7
0,35
12.
Cupra Formentor
1,7
0,44
13.
VW Passat Alltrack
3,8
0,46
14.
Audi A6
4,4
0,5
15.
Audi Q5
4,5
0,52
16.
Kia Sportage
4,5
0,52
17.
Škoda Karoq
4,5
0,59
18.
Kia Niro
3,6
0,6
19.
Audi A3
6,5
0,62
20.
Mercedes třídy C
7,4
0,62
