Tvrdá data mluví jasně: Češi kupují ojetá elektroauta jak o závod, už nejenom Tesly

Palivová krize posledních měsíců zásadně změnila preference českých motoristů. Od zbožňovaných dieselů a benzinů hromadně přecházejí k čistě elektrickému pohonu. Největší online prodejce hlásí zájem o elektromobily tak velký, že se dokonce jeden z elektromobilů vyšvihl do čela žebříčku nejprodávanějších aut vůbec.
Doba, kdy domácímu trhu s ojetinami jasně kralovala naftová Škoda Octavia, se stala minulostí. Alespoň pokud jde o nákupy na online platformě Carvago, která se zaměřuje na přeshraniční prodej aut z druhé ruky v rámci zemí Evropské unie. „Čeští zákazníci si u nás v prvním pololetí 2026 nejčastěji objednávali Volkswagen ID.4. Je to vůbec poprvé, kdy se za celé pololetí stal celkově nejžádanějším modelem elektromobil,“ hlásí tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
V pořadí deseti nejžádanějších modelů na českém trhu se u Carvaga za první pololetí objevují hned tři další elektromobily – Škoda Enyaq na pátém místě, těsně následovaná Teslou Model 3. Na osmé příčce pak figuruje kompaktní Volkswagen ID.3.
Letos tvořily elektrické vozy 27,1 procent všech českých objednávek na Carvagu. Elektřina se tak stala druhým nejoblíbenějším typem pohonu po tradičním benzinu (37,6 %), zatímco nafta si připsala 24,6 a hybridy 10,2 procenta. „V mediánovém vyjádření byl typický elektromobil objednaný českými zákazníky Carvago v prvním pololetí 2026 starý čtyři roky, měl najeto 50 882 km a stál 552 490 Kč,“ upřesňuje Červenka.
„Nadprůměrný zájem o elektrické vozy sice na Carvago evidujeme už třetím rokem, ale tohle si ještě nedávno neuměl nikdo představit. Znovu se potvrzuje to, co říkáme už dlouho: údajně elektroskeptičtí Češi si ve skutečnosti elektromobil pořídí velmi rádi, pokud ho seženou v dobrém stavu za cenu, kterou si mohou dovolit,“ říká k výsledkům zakladatel Carvaga Jakub Šulta.
Stoupající zájem o jeté elektromobily potvrzují také statistiky Svazu dovozců automobilů. Podle nich Češi letos nově přihlásili do provozu 6833 elektrických ojetin, čistě bateriová auta tak tvořila 8,5 procenta sekundárního trhu. Nejčastěji si motoristé pořizovali ojetou Teslu (1668 kusů), dále pak Volkswagen (1442) a Škodu (823). Ve statistice SDA za letošní rok se objevily i dva ojeté elektromobily Rolls-Royce Spectre.
Při srovnání se stejným obdobím loňského roku je zájem o elektrické ojetiny takřka dvojnásobný – za první pololetí 2025 si jich Češi dovezli jen 3880, většinou některý z modelů Tesla.
Mimořádný zájem o jeté elektromobily potvrzují i v největším českém „kamenném“ autobazaru AAA Auto. „V prvním pololetí jsme prodali 1335 bateriových aut, což je meziroční nárůst o 109 procent. A znamená to také, že v Česku drží AAA AUTO více než jedenáctiprocentní podíl na elektromobilním trhu,“ bilancuje šéf Aures Holdings Petr Vaněček. Elektromobily podle něj dlouhodobě posilují zejména na úkor dieselových aut.
Top 10 nejžádanějších aut na Carvagu (1.–6. 2026)
Pořadí
Model
Podíl (%)
Medián ceny (Kč)
1.
Volkswagen ID.4
2,9
589 990
2.
Škoda Octavia
2,7
441 490
3.
Volkswagen Golf
2,4
418 990
4.
BMW řady 3
1,9
675 990
5.
Škoda Enyaq
1,7
605 490
6.
Tesla Model 3
1,7
637 990
7.
Volkswagen Arteon
1,6
833 240
8.
Volkswagen ID.3
1,5
424 740
9.
Škoda Kodiaq
1,4
759 490
10.
Volkswagen Passat
1,4
493 490
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