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Ojetá auta

Tato auta mají velkou šanci dožít se 400 000 km: Dlouhý žebříček ovládly tři značky

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
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Analytický portál iSeeCars vydává každým rokem seznam aut, která jejich majitelům dávají perspektivu dlouhého soužití. Letošní žebříček přináší nepřekvapivé zjištění, že dlouhověkost mají v genech hlavně Japonci.

Mercedes-Benz G
Mercedes-Benz třídy G má z evropských aut nejvyšší šanci dožít se 400 tisíc najetých kilometrů. V žebříčku iSeeCars je ostatně jediným zástupcem Evropy.Foto: Mercedes-Benz
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Čtyři sta tisíc kilometrů. Pro většinu moderních aut nedosažitelná meta, pro majitele velkých japonských SUV a pick-upů, jak se zdá, docela běžný nájezd. Analytický tým amerického serveru iSeeCars podrobil zkoumání 395 milionů automobilů s cílem zjistit, které modely mají nejvyšší statistickou pravděpodobnost, že na odometru natočí 250 000 mil, tedy v přepočtu 400 000 km.

Výsledek? Zatímco průměrné auto má šanci dosáhnout této mety v pouhých 5,4 procenta případů, absolutní vítěz studie – robustní SUV Toyota Sequoia – dosahuje pravděpodobnosti 42,3 procenta. Stříbrnou příčku obsadil luxusní sedan Lexus LS (38,8 procenta) a trojici nejdéle sloužících uzavírá terénní Toyota 4Runner (33,1 procenta).

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Absolutní dominance japonských výrobců je možná až otravná – každopádně v žebříčku najdeme jen dvě značky, které nemají původ v Japonském císařství: Na 14. místě skončil Mercedes-Benz třídy G, který má šanci urazit 400 tisíc km v 17,3 procenta případů, na 24. pozici pak Chevrolet Suburban s šancí 11,6 procenta.

„Je zřejmé, že Toyota a Honda mají firemní filozofii zaměřenou na odolnost a dlouhou životnost vozidel,“ komentuje výsledky analytik iSeeCars Karl Brauer. „Ale robustní konstrukce Mercedesu třídy G i Chevroletu Suburban oběma autům také zajistily místo v žebříčku,“ dodává.

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Z výsledků je zřejmé, že nejtrvanlivější vozy jsou často velké a těžké pick-upy, zatímco běžná osobní auta se v žebříčku prakticky nevyskytují. Z pohledu Evropana se to jeví přinejmenším zvláštně, ovšem i to má své vysvětlení.

Studie vychází ze situace na severoamerickém trhu, kde se řada evropských modelů, které také zvládají velké porce kilometrů, vůbec nenabízí; případně mají velmi malý tržní podíl, takže se do hledáčku iSeeCars vůbec nedostanou. Platí také, že udržovat běžná auta s vysokým nájezdem v provozu nemá kvůli cenám servisu význam ani v USA, zatímco třeba u aut s robustní rámovou konstrukcí a perspektivou dlouhého užívání se investice i při relativně vysokém počtu najetých kilometrů stále ještě vyplácí.

Pozornost si ovšem zaslouží přítomnost velkého množství hybridních aut v žebříčku, které kombinují benzinový a elektrický typ pohonu. Přinejmenším to naznačuje, že se o životnost trakčních baterií hybridů není třeba obávat. Je ale spravedlivé dodat, že například Toyota Prius se v USA hojně objevuje ve flotilách taxíků, kde zmíněnou porci kilometrů najede během několika málo let. Šance, že za takových podmínek auto zvládne bez problémů i vysoký nájezd, se tím pochopitelně zvyšuje.

Auta s nejvyšší šancí na 400 tis. km podle iSeeCars:

Pořadí

Značka, typ

% šance na 400 tis. km

O kolik vyšší šance v porovnání s průměrem (Ø = 5,4 %)

1.

Toyota Sequoia

42,3 %

7,9násobek

2.

Lexus LS

38,8 %

7,2násobek

3.

Toyota 4Runner

33,1 %

6,2násobek

4.

Lexus RX (hybrid)

28,9 %

4,4násobek

5.

Toyota Tundra

28,2 %

5,3násobek

6.

Toyota Tacoma

25,0 %

4,6násobek

7.

Lexus GX

23,3 %

4,3násobek

8.

Toyota Avalon

23,2 %

4,3násobek

9.

Toyota Highlander Hybrid

20,7 %

3,8násobek

10.

Honda Accord Hybrid

18,5 %

3,4násobek

11.

Honda HR-V

17,6 %

3,3násobek

12.

Lexus IS

17,5 %

3,3násobek

13.

Toyota Avalon Hybrid

17,4 %

3,2násobek

14.

Mercedes-Benz třídy G

17,3 %

3,2násobek

15.

Honda Civic

15,0 %

2,8násobek

16.

Honda Pilot

14,3 %

2,7násobek

17.

Honda Ridgeline

13,7 %

2,6násobek

18.

Honda Civic

13,2 %

2,5násobek

19.

Acura MDX

13,1 %

2,4násobek

20.

Lexus RX

12,8 %

2,4násobek

21.

Honda CR-V

12,7 %

2,4násobek

22.

Acura ILX

12,4 %

2,3násobek

23.

Toyota Highlander

12,3 %

2,3násobek

24.

Chevrolet Suburban

11,6 %

2,2násobek

25.-26.

Toyota Prius

11,5 %

2,1násobek

25.-26.

Toyota Camry Hybrid

11,5 %

2,1násobek


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