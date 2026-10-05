Tato auta mají velkou šanci dožít se 400 000 km: Dlouhý žebříček ovládly tři značky

Analytický portál iSeeCars vydává každým rokem seznam aut, která jejich majitelům dávají perspektivu dlouhého soužití. Letošní žebříček přináší nepřekvapivé zjištění, že dlouhověkost mají v genech hlavně Japonci.
Čtyři sta tisíc kilometrů. Pro většinu moderních aut nedosažitelná meta, pro majitele velkých japonských SUV a pick-upů, jak se zdá, docela běžný nájezd. Analytický tým amerického serveru iSeeCars podrobil zkoumání 395 milionů automobilů s cílem zjistit, které modely mají nejvyšší statistickou pravděpodobnost, že na odometru natočí 250 000 mil, tedy v přepočtu 400 000 km.
Výsledek? Zatímco průměrné auto má šanci dosáhnout této mety v pouhých 5,4 procenta případů, absolutní vítěz studie – robustní SUV Toyota Sequoia – dosahuje pravděpodobnosti 42,3 procenta. Stříbrnou příčku obsadil luxusní sedan Lexus LS (38,8 procenta) a trojici nejdéle sloužících uzavírá terénní Toyota 4Runner (33,1 procenta).
Absolutní dominance japonských výrobců je možná až otravná – každopádně v žebříčku najdeme jen dvě značky, které nemají původ v Japonském císařství: Na 14. místě skončil Mercedes-Benz třídy G, který má šanci urazit 400 tisíc km v 17,3 procenta případů, na 24. pozici pak Chevrolet Suburban s šancí 11,6 procenta.
„Je zřejmé, že Toyota a Honda mají firemní filozofii zaměřenou na odolnost a dlouhou životnost vozidel,“ komentuje výsledky analytik iSeeCars Karl Brauer. „Ale robustní konstrukce Mercedesu třídy G i Chevroletu Suburban oběma autům také zajistily místo v žebříčku,“ dodává.
Z výsledků je zřejmé, že nejtrvanlivější vozy jsou často velké a těžké pick-upy, zatímco běžná osobní auta se v žebříčku prakticky nevyskytují. Z pohledu Evropana se to jeví přinejmenším zvláštně, ovšem i to má své vysvětlení.
Studie vychází ze situace na severoamerickém trhu, kde se řada evropských modelů, které také zvládají velké porce kilometrů, vůbec nenabízí; případně mají velmi malý tržní podíl, takže se do hledáčku iSeeCars vůbec nedostanou. Platí také, že udržovat běžná auta s vysokým nájezdem v provozu nemá kvůli cenám servisu význam ani v USA, zatímco třeba u aut s robustní rámovou konstrukcí a perspektivou dlouhého užívání se investice i při relativně vysokém počtu najetých kilometrů stále ještě vyplácí.
Pozornost si ovšem zaslouží přítomnost velkého množství hybridních aut v žebříčku, které kombinují benzinový a elektrický typ pohonu. Přinejmenším to naznačuje, že se o životnost trakčních baterií hybridů není třeba obávat. Je ale spravedlivé dodat, že například Toyota Prius se v USA hojně objevuje ve flotilách taxíků, kde zmíněnou porci kilometrů najede během několika málo let. Šance, že za takových podmínek auto zvládne bez problémů i vysoký nájezd, se tím pochopitelně zvyšuje.
Auta s nejvyšší šancí na 400 tis. km podle iSeeCars:
Pořadí
Značka, typ
% šance na 400 tis. km
O kolik vyšší šance v porovnání s průměrem (Ø = 5,4 %)
1.
Toyota Sequoia
42,3 %
7,9násobek
2.
Lexus LS
38,8 %
7,2násobek
3.
Toyota 4Runner
33,1 %
6,2násobek
4.
Lexus RX (hybrid)
28,9 %
4,4násobek
5.
Toyota Tundra
28,2 %
5,3násobek
6.
Toyota Tacoma
25,0 %
4,6násobek
7.
Lexus GX
23,3 %
4,3násobek
8.
Toyota Avalon
23,2 %
4,3násobek
9.
Toyota Highlander Hybrid
20,7 %
3,8násobek
10.
Honda Accord Hybrid
18,5 %
3,4násobek
11.
Honda HR-V
17,6 %
3,3násobek
12.
Lexus IS
17,5 %
3,3násobek
13.
Toyota Avalon Hybrid
17,4 %
3,2násobek
14.
Mercedes-Benz třídy G
17,3 %
3,2násobek
15.
Honda Civic
15,0 %
2,8násobek
16.
Honda Pilot
14,3 %
2,7násobek
17.
Honda Ridgeline
13,7 %
2,6násobek
18.
Honda Civic
13,2 %
2,5násobek
19.
Acura MDX
13,1 %
2,4násobek
20.
Lexus RX
12,8 %
2,4násobek
21.
Honda CR-V
12,7 %
2,4násobek
22.
Acura ILX
12,4 %
2,3násobek
23.
Toyota Highlander
12,3 %
2,3násobek
24.
Chevrolet Suburban
11,6 %
2,2násobek
25.-26.
Toyota Prius
11,5 %
2,1násobek
25.-26.
Toyota Camry Hybrid
11,5 %
2,1násobek
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