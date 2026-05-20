Riziková je Itálie. Autobazar vydal žebříček zemí podle kvality nabízených ojetin

Německo coby vzor všech ctností a Česko jako eldorádo podvodníků? Tohle prý už neplatí, alespoň pokud jde o auta z druhé ruky. Česká republika má u nabízených ojetin své specifické problémy, ale celkově si nevede špatně. Auta s minimem zjištěných závad se však nabízejí na severu Evropy.
Vybrat si ojetinu v některé zemi Evropské unie, nechat ji na místě zkontrolovat technikem a teprve poté koupit. Takhle funguje online tržiště Carvago, které má díky tomu dokonalý přehled o kvalitě nabízených ojetin v jednotlivých zemích. Na základě jeho zkušeností vznikla podrobná zpráva o míře rizika, kterou nákup auta v té které zemi představuje. A z ní také žebříček, který názorně ukazuje, že kvalita ojetin se v jednotlivých zemích unie podstatně liší.
Nejjistější je podle této statistiky nákup auta ve Švédsku, odkud Carvago nedoporučí jen 2,4 procenta vyhlédnutých vozů. Naopak nejvyšší riziko, že ojetina bude mít vážné závady, je v Itálii. Vozy z Apeninského poloostrova odmítnou technici ve 23,1 procentech případů.
„Pokud jde o rozdíl v kvalitě vozů mezi zeměmi, výsledky kontrol CarAudit tedy potvrzují zažité stereotypy jen do určité míry. Výraznější polarizace totiž vede od severu k jihu než ze západu na východ,“ uvádí tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka. Zatímco Švédsko podle něj vykazuje adjustovaný koeficient rizikovosti jen 0,29, Itálie 4,49 – tedy více než patnáctkrát horší.
Naproti tomu Polsko je na tom statisticky podobně jako Belgie, Slovensko patří překvapivě mezi nejlepší. Většina zemí má prý také svůj typický „hříšný profil“. Snad jen s výjimkou dvou největších trhů Německa a Francie s takřka rovnoměrným mixem technických závad, neodborných oprav a celkově špatného stavu.
Česko se s koeficientem rizikovosti 0,98 drží těsně pod průměrem, ale má svou specialitu — ve 46 procentech případů odmítnutí jde o technické závady motoru: hlučný chod, úniky kapalin nebo nedostatek chladiva, což je výrazně více než průměr v ostatních zemích. „V paměti našim mechanikům utkvěl například údajně bezvadný Jaguar F-Pace, který spadl během zkušební jízdy do nouzového režimu nebo Renault Megane s nefunkční klimatizací, hlučným motorem, vybitou baterií, prasklým čelním oknem a brzdami na výměnu,“ vzpomíná Červenka.
Itálie má pro změnu systémový problém s kroupami – 42 procent odmítnutých italských vozů je jimi poškozených, dalších 38 procent má za sebou neprofesionální opravu karoserie. Typicky jde podle údajů techniků o celolak zakrývající kroupové důlky. „Na motoru italská auta obvykle nepropadají. Za zmínku stojí, že pětinu všech italských odmítnutí tvoří jediný model, Jeep Compass,“ doplňuje Červenka.
Pořadí zemí podle kvality aut z druhé ruky
Pořadí
Země
Podíl nedoporučených (v procentech)
Koeficient rizikovosti (průměr 1,0)
1.
Švédsko
2,4
0,29
2.
Slovensko
6,8
0,85
3.
Rakousko
9,2
0,95
4.
Česko
6,9
0,98
5.
Německo
10,1
1,04
6.
Nizozemsko
12,3
1,21
7.
Belgie
16,0
1,28
8.
Polsko
10,3
1,32
9.
Francie
13,6
1,99
10.
Itálie
23,1
4,49
Amatérské opravy zase trápí ojetiny z Polska, ty jsou v 69 procentech odmítnuty právě z tohoto důvodu. „A to zde přitom typicky kontrolujeme relativně mladé vozy s nižším nájezdem,“ říká Červenka. Obzvlášť výmluvný byl prý případ tří Tesel Model 3 podobného stáří a nájezdu z jednoho zdroje, které Carvago odmítlo právě kvůli neodborným opravám. Polští inspektoři narazili také na dvouletou Kiu Stonic s poškozením nosných částí karoserie.
A jaké problémy trápí ojetiny ze Švédska, které ze statistiky vychází nejlépe? „Pokud se už stane, že koupi nedoporučíme, bývá to kvůli korozi podvozku u starších vozů. Kdo se ale o své vozy nestará tak pečlivě jako zbytek Švédska, jsou taxikáři. V bývalých taxících relativně často nacházíme plíseň v zavazadlovém prostoru a cigaretový zápach,“ uzavírá Jiří Červenka.
Měsíc jako nový ropný důl? Čína je nebezpečná, mohla by tam být první, varuje odborník
Brněnská firma chce do roku 2030 dostat sondu na Měsíc. „Jižní pól bude čerpací stanicí pro další lety do vesmíru,“ popisuje šéf společnosti Troll Space Petr Kapoun. O budoucnosti kosmického průmyslu podle něj rozhodne boj o data, družice a suroviny na Měsíci. „Vesmírné závody nikdy neskončily. Kdo bude první těžit vodík na Měsíci, tomu budou ostatní platit,“ říká ve Spotlightu Aktuálně.cz.
Tajemné modré záblesky z hlubin vesmíru matou astronomy. Možná konečně znají jejich původ
Už téměř deset let si vědci lámou hlavu nad sérií tajemných modrých záblesků z hlubokého vesmíru. Tyto extrémně jasné jevy se objevují téměř zničehonic, krátce zazáří intenzitou až stokrát převyšující běžné hvězdné exploze a během několika dnů opět zmizí. Nyní vědci přicházejí s možným vysvětlením jejich původu.
Kdo bude za Evropu jednat s Putinem o míru? Peskov si diktuje, experti tápou
Rusové jsou podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova připraveni jednat s Evropou. Redakce Aktuálně.cz oslovila několik expertů z různých zemí s dotazem, kdo by měl za Evropu s Kremlem jednat. Neshodnou ani na jednom jménu, ani na tom, zda bychom s Rusy měli mluvit.
Babiš znovu obešel Hrad. Nečekaný „tah generálem“ ale rozladil i jeho ministra
Způsob, jakým vláda Andreje Babiše postupuje při výběru nového náčelníka generálního štábu, překračuje zaběhnutá pravidla a standardy. Volba Miroslava Hlaváče navíc komplikuje práci ministra obrany Jaromíra Zůny. Nejen proto, že jeho slovo nemělo v procesu žádnou váhu. S případným nástupem Hlaváče se totiž před Zůnou otevírá sedm let stará kapitola, na niž by nejradši zapomněl.
Ščotka po vyloučení do konce zápasu se Švédy vyvázl jen s varováním
Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na pět minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy (4:3) na mistrovství světa ve Fribourgu bez dalšího trestu jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace (IIHF).