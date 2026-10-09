„Půjčte si radši něco jiného.“ Otestovali jsme tříleté MG ZS s nájezdem 115 tisíc km

Mám si koupit číňana? A vydrží mi tolik, co moje stará fabia? To jsou otázky, které si patrně klade nejeden motorista. Položili jsme si je i my v redakci a začali shánět vůz, který už má něco za sebou. Abychom si na vlastní kůži vyzkoušeli, v jaké kondici je oblíbené čínské auto po letech užívání. Volba padla na MG ZS s tříválcem a manuální převodovkou, které bývalo mezi Čechy hodně populární.
Možná lze souhlasit s tvrzením, že k nemálo výhodám práce motoristického novináře patří snadná dostupnost jakéhokoliv auta. Pokud jde o novinky, půjčit si prakticky cokoliv skutečně není problém. Jenže s ojetinami je to jiné. U nich platí, že čím je auto starší nebo více ojeté, tím těžší je se k němu dostat.
Rozhodili jsme tedy sítě po známých bazarech a skutečně to chvíli vypadalo, že se s jedním z nich na exempláři se 100 tisíci najetými kilometry domluvíme. Jenže pak se bazar ozval, že nám auto nepůjčí, abychom si prý vybrali něco jiného. K dispozici byl najednou jen zánovní kousek s nájezdem 40 tisíc. To jsme s díky odmítli a pátrali dál.
A pak se najednou objevil: MG ZS s nájezdem 115 tisíc kilometrů. V bazaru Auto ESA problém s výpůjčkou nebyl a my tak jednoho krásného podzimního dne mohli vyrazit vstříc naší první čínské ojetině.
Když v roce 2022 přišla na český trh značka MG, poměrně záhy se z její nabídky ZS vyprofiloval coby bestseller: Kompaktní SUV s rozměry blížící se Škodě Karoq, jen o poznání levnější. V roce 2023, z jakého pochází i náš zkoušený exemplář, si jej pořídilo hned 2034 motoristů — ZS se tak stalo 21. nejprodávanějším autem na tuzemském trhu.
Dnes už tato generace modelu patří minulosti, stejně jako její motor 1.0 T-GDI, výsledek spolupráce s General Motors. Ale bazary jsou jimi stále dobře zásobeny, třeba za tento konkrétní kus chtějí v Auto ESA 290 tisíc korun.
První dojem není vůbec špatný, auto působí moderně. Po otevření dveří nás přivítá interiér se sportovně vyhlížejícími sedadly a potahy z umělé kůže, pečlivě obšitými červenou nití, stejně jako volant a řadicí páka. Vzadu je hodně místa na nohy a také kufr je docela prostorný — vůbec se nedivíme, že tohle MG v mnoha domácnostech slouží jako rodinné auto.
Tříválec naskočí okamžitě. Jeho chod není kdovíjak kultivovaný, ale za plynem jde ochotně a auto s ním při rozjezdech působí docela mrštně. Řízení je poněkud odtažité a řazení nepřesné. Tu a tam je problém ve vyšších otáčkách čistě zařadit trojku, což by mohlo signalizovat načatý synchron. Rádio má pěkný, sytý zvuk, Android Auto nebo Apple CarPlay ale funguje jen přes kabel a infotainment je celkově značně nepřehledný.
Ačkoliv je jas nastaven na maximum, slunce dopadající na přístrojovou desku z boku dokáže oslepit displej pod volantem. Řidič v tu chvíli ztrácí mimo jiné možnost kontrolovat rychlost, protože head-up displej auto nemá. Když ale slunce zrovna nesvítí, pak šofér nepochybně zaznamená dvě rozsvícené žluté varovné kontrolky. Jedna má co do činění s tempomatem, ta druhá s měřením tlaku v pneumatikách. Pokud navštívíte libovolné fórum majitelů ZS, pak zjistíte, že jde o docela častý problém.
Nás ale také zajímalo, jak je na tom MG po mechanické stránce. Naše cesta proto míří za Liborem Kucharskim do dílen Retroautomuzea ve Strnadicích, kde se na zvedáku seznamujeme se stavem podvozkových částí. Verdikt je tentokrát docela rychlý: Nikde žádné velké vůle, všechno v pořádku. „Kdybych tu měl fabii s tímhle nájezdem, tipnul bych si, že bude vypadat podobně,“ konstatuje Kucharski.
Úplně bez poskvrnky ale podvozek není. V některých spojích je patrná počínající koroze, která by se měla řešit včas, dokud se nerozšíří. Kucharski upozorňuje na ochranný nátěr, který je netypicky jen v místech pod plastovými panely, takže to celé působí, jako by si jej bývalý majitel auta natřel sám.
Auto je zpátky na zemi a začíná inspekce interiéru. Zatímco volant, řadicí páka i sedadla jsou v naprostém pořádku, Libor Kucharski si všímá prošlapaného koberečku u pedálů, prolomeného plata pod zadním oknem a nelícujících plastů v obložení na bocích zavazadelníku. Celkově tak auto působí značně nesourodě. Kvalitní čalounění kožených částí je v ostrém kontrastu s levnými materiály a zjevně nepříliš trvanlivým zpracováním v místech, která nejsou vidět na první pohled.
Prohlídka motoru je však opět na jedničku, nikde žádné úniky kapalin. Olej byl sice měněn před dvěma tisíci kilometry, ale předloni, takže to bude chtít co nejdřív zopakovat.
Už to vypadalo na klidný odjezd ze servisu, jenže naše půjčené ZS odmítlo nastartovat. Palubní systém tvrdošíjně hlásil, že v autě s bezklíčovým startováním nemá spojení s klíčem, takže mačkání příslušného startovacího tlačítka bylo opakovaně neúspěšné.
Naštěstí však žijeme v době počítačů, a tak jsme zkusili osvědčený trik: Vystoupit z auta, zamknout dveře a znovu je odemknout. Světe div se, klíč se najednou „objevil“ a MG nastartovalo jakoby nic.
Tak jistě, ojetina není totéž, co nové auto, a na každém se nějaká ta chybka najde. Jenže těch chyb bylo na relativně mladém vozu s nízkým nájezdem až podezřele hodně a zkušenosti z fanouškovských fór naznačují, že nejspíš nejde o závady konkrétního kusu, ale o obecný problém.
A což takhle všechny chyby vyřešit pomocí standardní sedmileté záruky, platící u MG až do nájezdu 150 tisíc kilometrů? To je překvapivě neprůchodná cesta, záruka se totiž zrovna na řadu námi popsaných problémů nevztahuje.
Citujeme ze záručních podmínek MG: „Zábavní systémy, systémy pohodlí a pomocné systémy řidiče jsou kryty zárukou 3 roky od první registrace vozidla nebo 72 000 km podle toho, co nastane dříve. Do systémů pohodlí a pomocných systémů řidiče jsou zahrnuty: multifunkční volant, bezklíčové startování, systém Bluetooth, ambientní osvětlení interiéru, elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, tempomat a systém sledování jízdních pruhů.“
Naše redakční zkušenost s „prvním ojetým číňanem“ tedy nedopadla zrovna slavně. Problémy s elektrikou bychom na autě řešit nechtěli, jakkoliv je jeho pořizovací cena příznivá. Kritiku si zaslouží také záruka výrobce. I když vypadá na první pohled velkoryse, ve skutečnosti se zrovna na slabá místa vozu nevztahuje.
Jak to vidí Filip Kučera z Auto ESA
MG ZS je podle mě zajímavá volba pro lidi, kteří chtějí relativně mladé SUV, slušnou výbavu a přitom se chtějí cenově vejít do 300 000 Kč. Právě poměr ceny, stáří a výbavy je jeho největší předností. Za podobné peníze totiž u zavedených značek často pořídíte starší auto nebo vůz s horší výbavou. MG ZS může dobře posloužit třeba mladé rodině nebo někomu, kdo hledá praktický vůz na každodenní ježdění.
Litrový motor ale není žádný závodník, zvlášť když auto naložíte a vyrazíte na dálnici. U této konkrétní ojetiny s přeplňovaným litrovým motorem bych se zaměřil především na servisní historii, pravidelné výměny oleje a celkový stav motoru.
Otázkou zatím zůstává, za kolik se bude dát za pár let prodat. MG u nás přece jen nemá na trhu ojetin takovou historii jako zavedené značky. Mezi jeho hlavní konkurenty patří Dacia Duster, Škoda Kamiq nebo Renault Captur. MG ale může být pro řadu lidí zajímavější právě tím, kolik auta a výbavy za své peníze dostanou.
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