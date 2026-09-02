Prodáváte auto? Pak vás možná překvapí, jak dlouho ručíte kupujícímu za skryté vady

Odoláváte bazarníkům a chcete své auto prodat výhodněji přes inzerát? Pak byste měli vědět, jak dlouho můžete čekat, že se kupující strana ozve s nějakou reklamací.
Se známým motoristickým právníkem Michalem Dlabolou probíráme úskalí soukromého prodeje ojetých aut. O tom, co by měla obsahovat kupní smlouva, se můžete dočíst ZDE a ZDE. Dnes se budeme věnovat záručním lhůtám, které platí ze zákona, když auto nepochází od profesionálního prodejce, ale od soukromé osoby. Není od věci si ujasnit, na co má kupující skutečně nárok a kdy je naopak právo na straně prodávajícího.
„U ojetin je to samozřejmě tak, že za vadu lze považovat jen stav, který je horší, nežli by odpovídalo obdobně použitému vozidlu,“ upozorňuje Michal Dlabola s tím, že na starší auto nelze mít při reklamaci stejné nároky, jako by bylo nové.
Jeho tvrzení se opírá o usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3235/2020 z 25. 5. 2021: „Je-li předmětem koupě starší vozidlo, nelze jeho běžné (obvyklé) opotřebení, jež vzhledem k obvyklé době životnosti či jeho částí odpovídá jeho stáří, počtu ujetých kilometrů, běžným provozním podmínkám a běžnému způsobu používání i údržby, považovat za jeho vadu. Za vadu by bylo možné považovat teprve takový stupeň opotřebení, jež je podstatně pokročilejší, než by odpovídalo uvedeným hlediskům.“
Pokud jde o samotnou reklamaci, pak podle § 2100 odst. 1 a § 2112 odst. 1 občanského zákoníku platí, že „právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později“ a že „neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.“ Zjednodušeně řečeno — prodávající odpovídá pouze za vady (byť i skryté), které vozidlo mělo při jeho prodeji, a reklamovat vady je nutné bezodkladně, nejpozději do dvou let od koupě.
Dlabola upozorňuje, že v tomto případě se jedná o dvě samostatné lhůty, které je obě třeba dodržet: „Pokud by se na vozidle projevila třeba po roce nějaká vada a pokud by s její reklamací kupující ještě řadu měsíců otálel s tím, že na ni má čas do dvou let od koupě, mohl by prodávající namítnout opožděnou reklamaci a kupující by o své nároky z této vady přišel.“
Pokud jde o samotný nárok z případné vady, zákon jej rozlišuje podle toho, jestli vada představuje podstatné porušení smlouvy. „Půjde-li jen o nějakou ‚prkotinu‘, má kupující právo pouze na její odstranění anebo na slevu z kupní ceny, přičemž možnost odstoupit od smlouvy má až v momentě, kdy prodávající vadu řádně neodstraní,“ upozorňuje Dlabola. Odvolává se při tom na § 2107 odst. 1 a 3 občanského zákoníku: „Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.“
Pokud ale půjde o něco závažného — ve smyslu charakteru vady anebo množství vad — může kupující podle Dlaboly rovnou odstoupit od kupní smlouvy. Mluví se o tom v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku: „Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo za a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, za b) na odstranění vady opravou věci, za c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo za d) na odstoupení od smlouvy.
Při prodeji ojetiny mezi soukromými osobami tedy platí, že prodávající ručí kupujícímu za skryté vady dlouhé dva roky. Zároveň je však na kupujícím, aby dokázal, že auto mělo reklamovanou vadu už v době prodeje.
Kupující má současně povinnost vadu reklamovat okamžitě, jakmile ji zjistí. Když si totiž vzpomene těsně před uplynutím dvouleté lhůty s argumentem, že například „do auta při dešti zatékalo od samého začátku“, prodávající na jeho požadavky nemusí brát zřetel.
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