Dovoz ojetých osobních aut do Česka vzrostl od ledna do října o sedm procent na 136 837 vozů. Typická dovezená ojetina je skoro deset let stará a má najeto 144 tisíc kilometrů. Nejrychleji přibývají mladá auta do pěti let, ale také auta starší dvaceti let. Vyplývá to z dat stanic technické kontroly, která exkluzivně pro Aktuálně.cz zpracovali analytici společnosti Carvago.
Češi se pro jeté auto vydávají stále častěji do zahraničí, nejoblíbenější zemí pro nákup zůstává jednoznačně Německo. Právě odtud proudí do Česka 64 procent všech ojetin, které si lidé v cizině vyhlédnou. Dovozy z Německa posilují dokonce o něco rychleji než dovoz z ostatních států, meziročně poskočily o 7,7 procenta.
Druhou nejoblíbenější zemí pro nákup jetého auta je Rakousko. Tato země má ovšem také jedno prvenství, které není pro skladbu tuzemského vozového parku zrovna příznivé — auta, která si odtud Češi přivážejí, jsou ze všech sledovaných zemí nejstarší; v průměru mají víc než 14 let. Nejvyšší nájezd pak vykazují auta pocházející z Polska, tachometr jim ukazuje průměrně 167 tisíc kilometrů.
Naopak pro nejmladší auta Češi jezdí do Nizozemska a Francie, v obou případech činí jejich věkový průměr 5,6 roku. S odstupem nejnižší nájezd pak mají vozy pocházející z USA, pouhých 95 tisíc kilometrů.
Nejčastěji si v zahraničí kupujeme auta stará pět až patnáct let, ta tvoří polovinu dovozu. Nejvíc ale přibylo aut do tří let (+18 %), současně ale i vozů starších dvaceti let — těch letos prošlo první technickou kontrolou v Česku celkem 9462, o 13 procent víc než loni. U mladších aut roste zájem o větší SUV: dovoz Škody Kodiaq meziročně stoupl o 38 procent, u Karoqu o 43 procent.
Data z STK umožňují sledovat dovezená auta i po registraci. A právě z těchto informací pochází jedno překvapivé zjištění. Popírá rozšířený mýtus, že auta ze zahraničí jsou obecně v lepším technickém stavu než ta, která jezdila v Česku.
Při pravidelných technických kontrolách od ledna 2024 do září 2026 totiž technici u dovezených aut zjistili vážnou nebo nebezpečnou závadu o 11 až 24 procent častěji než u aut stejného modelu a stáří, která byla zakoupena jako nová v Česku. U šesti- až devítiletých aut se taková závada objevila u 4,8 procenta prohlídek dovezených vozů, oproti rovným čtyřem procentům prohlídek aut původem tuzemských.
Jak si dovezená auta vedou na STK
Stáří auta
Počet vážných závad u aut z ciziny
Počet vážných závad u aut původem z ČR
Rozdíl
4–5 let
3,51 %
2,84 %
+24 %
6–9 let
4,82 %
3,97 %
+21 %
10–14 let
7,69 %
6,90 %
+11 %
15 let a víc
10,69 %
9,46 %
+13 %
„Dovezené auto není automaticky horší. Data ale ukazují, že ojetiny z dovozu mají při dalších technických kontrolách závažné závady častěji než srovnatelná auta, která jezdí v Česku od nova. U ojetiny ze zahraničí se proto vyplatí prověřit historii i technický stav před koupí, ne až po ní,“ radí tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
Medián stáří letos dovezených aut je 9,7 roku a medián nájezdu 144 tisíc kilometrů. Zhruba polovina je tedy starší než 9,7 roku a zhruba polovina má najeto víc než 144 tisíc km. Každé páté auto má na tachometru dokonce přes 200 tisíc kilometrů a téměř čtvrtina aut je starší patnácti let. Tato čísla se od roku 2024 téměř nemění.
Nejčastěji dováženým modelem zůstává i letos Škoda Octavia s více než 11 tisíci kusy. Typická dovezená Octavia je deset let stará a má najeto 175 tisíc kilometrů. Za ní následují Škoda Fabia, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat a Škoda Superb – na značky Škoda a Volkswagen připadá dohromady úctyhodných 46 procent dovozu. Pokud chcete vědět, jaká auta a v jakém množství letos Češi v zahraničí kupovali nejčastěji, podívejte se do fotogalerie.
Kde nakupují Češi ojetiny v zahraničí (1–10/2026)
Země
Počet aut
Podíl na dovozu
Meziroční změna
Medián stáří (roky)
Medián nájezdu (km)
Německo
87 878
64,2 %
+7,7 %
10,0
144 000
Rakousko
9551
7,0 %
+3,6 %
14,1
165 000
Francie
4622
3,4 %
+10,6 %
5,6
110 000
Itálie
4560
3,3 %
-12,1 %
9,1
158 000
Belgie
4135
3,0 %
-7,7 %
6,5
147 000
Nizozemsko
3848
2,8 %
+50,4 %
5,6
147 000
Slovensko
3371
2,5 %
+16,2 %
7,9
124 000
USA
2117
1,5 %
+41,8 %
7,5
95 000
Dánsko
2047
1,5 %
+16,1 %
6,0
143 000
Polsko
1548
1,2 %
+28,1 %
12,4
167 000
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