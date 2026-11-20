Nový žebříček aut, která nejčastěji zklamou na povinné technické prohlídce, vydala německá zkušebna TÜV. Vůbec poprvé se v něm objevuje také model z Číny, výsledné hodnocení si však za rámeček patrně nedá.
Umístění tesel v hodnocení TÜV je pro jejich majitele zpravidla vždy smutným čtením. Už několik let po sobě obsazují tato americká elektroauta poslední místa, což v praxi znamená nejvyšší míru závad, jakou technici při prohlídce u všech sledovaných modelů objeví.
Nejinak je tomu i letos. Podle zprávy německé zkušebny přibližně 18,5 procenta tříletých vozů Tesla Model Y odjede z první prohlídky s nepořízenou, což je údajně nejhorší výsledek za posledních deset let. Pro srovnání – průměrná míra závad u dvou- až tříletých kontrolovaných vozů je 6,4 procenta.
Tesly nejčastěji trápí zavěšení náprav a také brzdy. Inspektory TÜV prý tak vysoká míra závad u relativně nových vozů zaskočila, i když Model Y byl na dně žebříčku i loni a předchozí tři roky stejně dopadl také Model 3.
S podvozkem mají tesly potíž dlouhodobě, majitelé Ypsilonu se často dočkají jeho oprav i v rámci záruky. Brzdy jsou u elektromobilů zase obecný problém – kvůli rekuperaci přicházejí ke slovu jen sporadicky a jsou náchylné ke korozi.
Vysoký počet závad nepochybně přiživuje i skutečnost, že Tesla pro svá auta nepředepisuje pravidelné servisní kontroly. Majitelé tak do servisu obvykle zamíří až tehdy, když má auto nějaký zjevný problém.
Zpráva TÜV vůbec poprvé hodnotila i model čínské značky, přičemž elektrické MG4 dopadlo mezi tříletými auty jen o fous lépe než Tesla Ypsilon. Také tento vůz nejčastěji trápí podvozek a brzdy, v případě brzdových kotoučů selhává MG4 dokonce desetkrát častěji, než je průměr této kategorie.
Nejnovější zpráva TÜV vychází z téměř 9,7 milionu kontrol, přičemž zkoumáno bylo 200 modelů v šesti věkových kategoriích. Míra závad se u nich očekávatelně zvyšuje s věkem: u 4 až 5 let starých aut je podíl závažných a nebezpečných závad v průměru 10,2 procenta, zatímco u 10- až 11letých je to již 21,9 procenta.
V případě dvacetiletých aut jich v Německu neprojde povinnou kontrolou dokonce 38,7 procenta. S rostoucím věkem jsou obzvláště časté závady na osvětlení, podvozku a hnacím ústrojí.
Nejhůře hodnocená auta na německé STK
(rozděleno podle věku)
Věková kategorie
Pořadí
Model auta
Procento neúspěšných prohlídek
3 roky
1.
Tesla Model Y
18,5
2.
MG4
16,0
3.
Tesla Model 3
12,5
4.
Dacia Spring
11,1
5.
Renault Scenic E-Tech
10,0
5.
Mercedes třídy V
10,0
5.
Seat Alhambra
10,0
5.
Opel Crossland
10,0
5 let
1.
BMW řady 1/2
21,8
2.
MINI
21,2
3.
Tesla Model 3
21,1
4.
BMW řady 2 Active Tourer
21,0
5.
BMW řady 5/6
19,5
7 let
1.
Tesla Model 3
27,9
2.
Dacia Duster
24,9
3.
BMW X5/X6
22,4
4.
BMW řady 5/6
21,9
5.
VW Sharan
20,8
9 let
1.
Dacia Duster
28,3
2.
Dacia Sandero
25,0
3.
Nissan Micra
24,6
4.–5.
VW Sharan
24,5
4.–5.
BMW X5/X6
24,5
11 let
1.
Dacia Sandero
32,2
2.
Renault Megane
32,1
3.
Dacia Duster
32,0
4.
Renault Clio
29,7
5.
BMW řady 5/6
29,1
13 let
1.
Nissan Qashqai
35,5
2.
Renault Twingo
35,3
3.
Renault Megane
35,1
4.
Dacia Duster
34,5
5.
Dacia Sandero
33,9
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