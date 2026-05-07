Na těchto ojetinách prý neproděláte kalhoty. Cenu si drží i auto, které možná máte doma

Jsou auta, u kterých už po roce „proděláte kalhoty“, a pak také auta, která ani po čtyřech letech neztratí prakticky nic ze své hodnoty. Italští experti na ojetá auta teď zveřejnili žebříček modelů, při jejichž prodeji by vám ani za šest let neměly zůstat oči pro pláč. Zdaleka nejde jen o modely prémiových značek nebo nějaké limitované edice.
Jednou z nejožehavějších otázek v souvislosti s čínskými auty je jejich zůstatková hodnota. A jak vyplynulo z loňského žebříčku sestaveného pro Aktuálně.cz, některá populární SUV jako třeba MG ZS ztratí jako zánovní ojetiny za jediný rok až třetinu své původní ceny. Pro srovnání, taková roční Škoda Kamiq podle stejného žebříčku ztratí za rok ani ne osm procent hodnoty a třeba Suzuki S-Cross jen půl procenta.
Špatně drží cenu také tříleté ojeté elektromobily, kde není výjimkou pokles hodnoty o 50 procent a více. Postihuje to jak Škodu Enyaq, tak třeba Porsche Taycan.
Existuje ale i druhá strana bazarové mince, modely, které na hodnotě ani za spoustu let neztratí skoro nic. Žebříček takových modelů dal dohromady italský magazín Quattroruote, respektive jeho tým expertů na ojetá auta, který pravidelně analyzuje trh na jihu Evropy.
Vzorec, z něhož analytici vycházeli, je poměrně komplexní (třeba nájezd v průměru počítají na 10 až 20 tisíc km za rok), přesto je potřeba mít na paměti, že každá ojetina má trochu jiný příběh, co se počtu majitelů, nájezdu nebo zvláštní příplatkové výbavy – která hodnotu při výkupu v bazaru může zvýšit – týká. Magazín si přitom vybral dvě kategorie stáří: čtyři roky, což jsou auta po dlouhodobém leasingu, a šest let, což jsou auta často prodávaná soukromými zákazníky.
Na žebříčku je vidět, že vznikal v Itálii, protože v něm nenajdeme klasické české stálice, co se zůstatkové hodnoty týká. Chybí třeba modely Dacia, které si minimálně v Česku běžně velmi dobře drží svou hodnotu. Však jsme loni testovali bílý Logan MCV z roku 2014, který měl najeto 145 tisíc kilometrů a dokonce neměl ani klimatizaci, za nějž chtěl bazar 90 tisíc korun. Jako nové se přitom stejné auto dalo kdysi koupit za necelých 190 tisíc korun. A to vlastně není vůbec špatné.
Velmi dobře si drží v českých bazarech hodnotu i Duster, populární jsou atmosférické benzinové motory. Zároveň už také jen jako ojetinu seženete jinou oblíbenou kombinaci naftového motoru s pohonem všech kol.
Samostatnou kapitolou jsou pak hlavně v Česku modely Škoda Auto. Potvrzuje to i ředitel marketingu sítě bazarů Auto ESA Filip Kučera. Dobře si podle něj drží cenu třeba první generace Octavie ve verzi Tour, první generace Kodiaqu po modernizaci nebo třetí generace Superbu po faceliftu s nižším nájezdem. Stálicí je pak také SUV Karoq.
Obecně podle Kučery tolik na hodnotě neztrácejí v Česku malé vozy nebo naopak luxusnější modely, často SUV. A to už je něco, co je dobře vidět i na italském žebříčku, třebaže Škodu ani Dacii v něm nenajdete.
Třeba čtyřletý Hyundai i10 ztratí jen necelých 28 procent své původní hodnoty, stejně starý Fiat Panda v outdoorové verzi Cross pak zhruba 31 procent. Na městská přibližovadla, navíc právě v Itálii prodejně mimořádně oblíbená, jsou to výborné hodnoty.
Králem čtyřleté kategorie je však Toyota Land Cruiser (ta se drží vysoko i v Česku), které pořád zůstane skoro 75 procent hodnoty. I na dalších místech jsou speciality jako Subaru BRZ, první Porsche Macan, Mercedes třídy G nebo Porsche 718.
Takové Subaru BRZ nebo i spalovací Porsche Macan těží z toho, že nástupce neexistuje, případně má prodejně zatím neatraktivní elektrický pohon. U Subaru BRZ nebo třeba i Abarthu 695 může roli hrát omezená produkce, a tedy menší výběr aut na trhu. Na druhou stranu kromě fiatu a hyundaie jsou v žebříčku hned tři vcelku obyčejná Mini s různým typem karoserie.
U šestiletých aut pak kraluje – a to je opět paralela i z českých bazarů – Suzuki Jimny. Malý off-road si drží i po takové době skoro 85 procent své původní hodnoty, v minulosti byla dokonce v Česku doba, kdy se ojetiny kvůli akutnímu nedostatku nových aut a vysoké poptávce prodávaly dráž než nové vozy. Nemuselo se na ně totiž čekat. Jimny je ale v tomto výjimka, s níž se dají srovnávat skutečně jen velmi ojedinělé limitované verze některých aut.
I v šestileté kategorii jsou samozřejmě speciality typu Toyota GT86, opět Subaru BRZ, BMW Z4 nebo Nissan 370Z. Sportovní auta, která nevznikala ve velkých číslech, a protože dnes v nabídkách značek takové modely chybí, poptávka po ojetinách roste. To přirozeně zvedá jejich ceny.
A pak jsou v žebříčku i auta úplně obyčejná. Skvěle si třeba podle Italů drží hodnotu VW Polo, v průměru je i po šesti letech skoro na 69 procentech původní ceny. Překvapí i další Volkswagen, tentokrát SUV T-Roc v první generaci, který si udrží až 62 procent původní hodnoty. Ani v jednom případě přitom nejde o auta nějak vzácná, ale skutečně masová a hodně rozšířená. Možná „dacia efekt“: lidé se dobře sloužících spolehlivých aut neradi zbavují příliš lacino.
