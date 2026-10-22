Méně kilometrů, menší riziko? Při výběru ojetého auta často spoléháme na chybnou poučku

Tříleté auto se 120 tisíci kilometry, nebo šestileté s polovičním nájezdem? Většina kupujících by nejspíš instinktivně sáhla po tom druhém. Analýza téměř 25 tisíc prověrek ojetých vozů ale ukazuje, že stáří může být při odhadu rizika mnohem důležitější než číslo na tachometru. A že nízký nájezd u staršího auta nemusí být vždy výhodou.
Při výběru ojetého auta patří stav tachometru k prvním údajům, které kupující sleduje. Šedesát tisíc kilometrů působí lépe než sto dvacet, zvlášť když jsou vedle sebe dva jinak srovnatelné vozy. Kdyby tomu tak nebylo, stáčení kilometrů by jistě nebylo tak rozšířeným fenoménem.
Online platforma Carvago analyzovala pro Aktuálně.cz výsledky desetitisíců prověrek CarAudit provedených v letech 2023 až 2026.
Těmi povinně prochází každé auto, které si přes Carvago někdo objedná. Výsledek analýzy přitom zpochybňuje jednu z nejrozšířenějších zkratek při výběru ojetiny — totiž představu, že méně kilometrů automaticky znamená menší riziko.
Dobře to ukazuje srovnání dvou typických profilů. U mladšího auta ve stáří kolem tří let s nájezdem přibližně 120 tisíc kilometrů vychází pravděpodobnost, že prověrka odhalí problém se stavem vozu, na 21,1 procenta. U zhruba šestiletého auta s pouhými 60 tisíci kilometry je to 33,8 procenta. Jinými slovy: starší vůz s polovičním nájezdem je v tomto srovnání o více než polovinu rizikovější.
Mohlo by se zdát, že data jednoduše potvrzují, že auta stárnutím technicky chátrají. To však z analýzy překvapivě nevyplynulo. Pokud se vezmou v úvahu pouze závady a poškození, které technik skutečně objeví při fyzické prohlídce vozu, rozdíl mezi oběma teoretickými auty prakticky zmizí. Mladší vůz s vysokým nájezdem neprojde kvůli svému fyzickému stavu v 9,1 % případů, starší auto s nízkým nájezdem v 9,9 %. Statisticky jde v podstatě o remízu.
„Kilometry se na stavu auta rozhodně podepisují. Čím více jezdí, tím více se opotřebovávají jeho mechanické části, podvozek, interiér i další komponenty,“ upozorňuje zakladatel a generální ředitel Carvaga Jakub Šulta. „Náš statistický model ukazuje, že pokud se sleduje pouze fyzický stav auta, odpovídá jeden rok stáří svým vlivem přibližně 29 tisícům najetých kilometrů.“
Kilometry si přitom vybírají daň na konkrétních dílech: u zamítnutých vozů pod 40 tisíc kilometrů se závada převodovky zmiňuje jen v 0,2 procenta textových protokolů, zatímco v pásmu 120 až 160 tisíc kilometrů už v 6,5 procenta. S rostoucím nájezdem přibývá také hlučný či nepravidelný chod motoru a úniky provozních kapalin. Z hlediska technického stavu tak nájezd skutečně je významným faktorem. Nevysvětluje ale, proč starší auto v celkovém hodnocení dopadá podstatně hůře.
Rozuzlení hádanky leží v minulosti každého auta. S přibývajícími roky roste počet předchozích majitelů, servisních zásahů, možných nehod a oprav. Přibývá také prostoru pro nesrovnalosti v dokumentaci nebo v údajích o nájezdu. A právě to stav tachometru zachytit neumí.
Stárnutí přináší i další neduhy: u aut do dvou let se v textových protokolech CarAuditu například vůbec nevyskytuje problém koroze. U vozů starších deseti let je však koroze zmíněna zhruba u každého dvanáctého auta, které platforma odmítne.
Výsledky analýzy odhalují ještě jeden paradox. Nápadně nízký nájezd u staršího auta nemusí být automaticky dobrou zprávou. Ve skupině vozů starých pět až šest let byla auta s nájezdem do 40 tisíc kilometrů v nevyhovujícím stavu ve 37,1 procenta případů. U aut stejného stáří s 80 až 120 tisíci kilometry to bylo nápadně méně, 30,6 procenta.
Vodítko, proč tomu tak je, nabízí analýza textových protokolů zamítnutých vozů. U zánovních aut s nájezdem do 40 tisíc kilometrů, která prověrkou neprošla, je téměř v každém třetím případě důvodem havarovaný reimport z USA: v pásmu 40 až 80 tisíc kilometrů jde o každé čtvrté zamítnuté auto. Právě vozy v tomto kilometrovém rozpětí jsou pro kupce mimořádně rizikové, protože velmi často jde o vůz po havárii, někdy i totální, který byl opraven a přeprodán do Evropy. Tento fenomén je podle zkušeností Carvaga běžnější, než by se mohlo zdát.
„Data samozřejmě neříkají, že méně používané auto je kvůli nízkému nájezdu horší. Ukazují ale, že samotný údaj na tachometru není dostatečným vodítkem a že neobvykle nízký nájezd je vhodné konfrontovat s historií konkrétního vozu,“ konstatuje Carvago.
Redakcí oslovení odborníci to ostatně vidí podobně: „Z našeho pohledu není ani tak důležité, kolik má auto najeto, ale v jakém je aktuálně technickém stavu a jakou má za sebou historii. Podstatné je, jak se o něj předchozí majitel staral, zda dodržoval pravidelný servis, ale také jakým způsobem auto používal,“ míní Filip Kučera z Auto ESA.
„Je totiž rozdíl, jestli vůz najel 150 tisíc kilometrů převážně na dlouhých trasách po dálnici, nebo má na tachometru polovinu, ale celý život jezdil jen pár kilometrů po městě se studeným motorem. Právě takový provoz může být pro některé součásti auta náročnější než vysoký kilometrový nájezd,“ dodává.
Další důvod, proč auto s více kilometry může být v lepší kondici než vůz málo jetý, nabízí expert na ojeté vozy v bazaru AAA Auto Roman Švidrnoch: „Služební auta, která hodně jezdí, dostávají pravidelný a nešizený servis, ve většině případů ve značkové opravně a s použitím značkových originálních komponentů. Navíc tyto vozy najedou většinu kilometrů po dálnicích, které jsou dobře udržované.“
Naopak auto v soukromém vlastnictví, které jezdilo málo, mívá podle Švidrnocha velmi často majitele, který je svátečním řidičem. Takový člověk servis nezřídka svěřuje známému garážistovi, který volí nejlevnější varianty olejů i náhradních dílů. Často se pohybuje po městě, přejíždí koleje, retardéry - a případná poškození podvozku ani neregistruje. „Výjimky z pravidla samozřejmě existují — sváteční řidiči, kteří své auto rozmazlují, přestože jej používají minimálně. Ale takové případy jsou extrémně vzácné a nedá se spoléhat na to, že právě na takový vůz natrefíte,“ uzavírá Roman Švidrnoch.
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