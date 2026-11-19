Větší výběr a často i nižší ceny jsou důvodem, proč stále více Čechů nakupuje ojeté auto v zahraničí. Zájem o starší elektromobily z dovozu přitom roste strmě, velká elektrická škodovka je toho zářným příkladem.
Od ledna do října prošlo první technickou kontrolou v Česku nejméně 8278 ojetých elektromobilů ze zahraničí, což je o 74 procent víc než loni. Nejčastěji šlo o Škodu Enyaq, která na takzvanou „dovozovou STK“ zavítala 1268krát.
Zájem o ojetý Enyaq nakoupený v cizině meziročně stoupl o 268 procent, čímž se tento model vyšvihl do čela žebříčku nejoblíbenějších bateriových ojetin: Každý třetí Enyaq registrovaný do provozu v Česku pochází právě z takového zahraničního dovozu.
Statistiku nejoblíbenějších dovezených elektroaut vypracovala exkluzivně pro Aktuálně.cz společnost Carvago, která se přeshraničním online prodejem aut zabývá. „Dovoz ojetých elektromobilů letos narostl skutečně významně,“ potvrzuje tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka. Na trh se teď podle něj ve velkém vracejí auta z prvních let velkého elektrického boomu v západní Evropě z let 2021 až 2023. „Jsou to většinou tří- až čtyřletá auta z leasingů a firemních flotil, za rozumné peníze a s ještě zachovalou baterií,“ doplňuje Červenka.
Pro ojetinu vyrážejí Češi nejčastěji do Německa, odkud pochází i 46 procent všech dovezených Enyaqů. Dalším velkým zdrojem je pro Čechy Nizozemsko, odkud si škodovku přivážejí v 31 procentech nákupů. Z 1268 dovezených Enyaqů jich 95 procent pochází z let 2021 až 2023 a na tachometru mají v průměru 102 tisíc kilometrů, což je mezi ostatními dovezenými elektromobily jedno z nejvyšších čísel. „Enyaq najezdí kolem 25 tisíc kilometrů ročně, jde o typický nájezd služebního auta. Stejný případ je Volkswagen ID.4,“ vysvětluje Červenka.
Bez zajímavosti není obliba Volkswagenu ID.4. Jeho prodeje byly ve srovnání se sourozeneckým Enyaqem v Česku vždy nevýrazné, coby dovozová ojetina ale boduje. „V západní Evropě je Volkswagen pro spoustu firem i lidí automatická volba, takže ID.4 patřil mezi nejprodávanější elektromobily, i když první ročníky měly své dětské nemoci,“ míní Červenka. Teď se podle něj vracejí z leasingů a nezřídka končí právě v Česku.
Tesla Model 3 je v žebříčku jediným autem, o které je meziročně menší zájem. Podle Červenky nejde o to, že by Tesla přestala lidi zajímat, vysvětlení je prý třeba hledat jinde.
Loni byla víc než polovina dovezených Modelů 3 z let 2019 a 2020, tedy z první velké vlny prodejů v Evropě, a takových aut ubývá, vysvětluje mluvčí Carvaga. V pozdějších letech se v Evropě už mnohem lépe prodával Model Y, třeba v roce 2023 jich bylo zhruba dvaapůlkrát víc než „trojek“. A to se teď odráží i v dovozu – Model Y letos v oblibě poskočil o 164 procent a dovoz značky Tesla celkově vzrostl o 22 procent.
Nejoblíbenější elektrické ojetiny z dovozu v ČR
(1–10/2026)
Pořadí
Model
Počet ks
Meziroční změna
Medián stáří (roky)
Medián nájezdu (km)
1.
Škoda Enyaq
1268
+283 %
4,2
102 000
2.
Tesla Model 3
1193
-19 %
4,7
110 000
3.
Tesla Model Y
1086
+164 %
3,3
86 000
4.
VW ID.3
851
+85 %
5,2
95 000
5.
VW ID.4
831
+150 %
4,3
100 000
6.
Audi e-tron
262
+55 %
3,9
66 000
7.
Tesla Model S
207
+13 %
9,8
188 000
8.
Nissan Leaf
200
+21 %
4,1
70 000
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