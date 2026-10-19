Koupeno nové v ČR: Jak je na tom elektrický Peugeot iOn po čtrnácti letech provozu

Jsou auta, která si může dovolit každý, otázkou však je, jestli by to s nimi měl riskovat. Zajímalo nás, co dnes může nabídnout silně ojetý a lehce přesluhující baterkáč z roku 2012, který už jako nový nedojel zrovna daleko. A tak jsme si ho půjčili.
Tohle auto bylo u počátků elektromobilního věku. Spolu s identickými dvojčaty Citroënem C-Zero a Mitsubishi i-Miev šlo o první bateriový vůz, který byl v České republice oficiálně v prodeji. Vyšel na tehdy astronomických 899 900 korun, což byla částka, za kterou se daly pořídit čtyři benzinové Fiaty Panda. A popravdě to bylo dost hrozné auto. Jenže fakt, že se dá jet tiše na elektřinu desítky kilometrů daleko, byl zároveň fascinujícím zážitkem. Tak si navzdory ceně své kupce našlo, převážně z řad velkých firem.
Teď tu před námi jeden exemplář stojí, čtrnáct let poté, co jej poprvé zanesli do českého registru vozidel. Nevypadá zrovna moc čerstvě, ostatně má za sebou už 148 tisíc kilometrů. Na prcka do města docela výkon.
Vlastně je dost s podivem, že pořád jezdí. Elektromobilní pionýři se potýkali s celou řadou problémů, které pramenily z neodzkoušených technologií. Jenže tohle auto má čerstvou technickou a navzdory jisté ošuntělosti nepůsobí dojmem, že by to chtělo zabalit.
Pro jeho nového majitele představuje Peugeot iOn vůbec první setkání s elektromobilitou. Auto získal teprve nedávno v rámci „směnného obchodu“, takže přesnou pořizovací cenu zveřejnit nechce. Ale asi takhle: Ceny iOnu a jeho klonů startují někdo kolem 70 tisíc korun, zpravidla však jde o mladší kusy s nižším nájezdem. Tento konkrétní exemplář jej tedy vyšel levněji. Mnohem levněji.
Je znát, že novopečeného majitele iOn baví. Dokonce si pečlivě vede záznamy, kolik kilometrů auto slibuje ujet při plné baterce, kolik pak ve skutečnosti ujede a kolik při tom spotřebuje elektřiny. Už před samotnou cestou tedy víme, že nejvyšší teoretický dojezd zaznamenaný v deníčku je 71 kilometrů. Dostáváme však dobře míněnou radu, abychom se nepouštěli moc daleko a počítali spíš s 50 reálnými kilometry. „Jednou jsem to jen trochu přešvihl a museli mě domů odtáhnout,“ směje se. Peugeot totiž k nabíjení používá konektor japonského standardu CHAdeMO, který je u veřejných dobíjecích stanic čím dál větší vzácností.
Majitelovy zápisky nelhaly. Při plné baterce nám iOn na palubní desce hlásí dojezd 69 kilometrů, samozřejmě s vypnutým topením i klimatizací. Tentokrát to nevadí, svítí sluníčko a na teploměru je nějakých dvanáct stupňů.
Problém by to však mohl být už za pár týdnů, až do Česka dorazí první zima. Elektrický Peugeot totiž nemá nic z toho, co dnes bývá u bateriových aut standardem: ani vyhřívaná sedadla nebo volant, natož pak přední sklo. Topí se tu samozřejmě odporovým drátem, o úspornějších tepelných čerpadlech si tenkrát elektromobilisté mohli nechat jen zdát.
A právě topení sráží dojezd prudce dolů, u iOnu klidně i na půlku. Z padesáti reálných kilometrů je pak sotva třicet.
Co se stalo s baterií
Některé věci se člověku vryjí do paměti. Třeba ta, že když jsem v únoru 2012 přebíral do testu nové Mitsubishi i-Miev, svítil na displeji dojezd rovných 100 kilometrů. Ke zjištění, v jakém stavu je baterka u této ojetiny, tak ani netřeba žádné složité přeměřování. Vzhledem k číslu, které se zobrazuje na displeji dnes, je zřejmé, že z původní kapacity baterie 14,5 kWh ubyla zhruba třetina.
Motor se startuje klíčkem ve spínací skříňce – když je auto připravené k jízdě, ozve se gong. Při jízdě iOn nevydává žádný hluk, plašiče chodců ještě nebyly povinné. Podle technického průkazu má motor nad zadní nápravou a zadní kola pohánějící výkon 30 kW, tedy 40 koní. Navzdory tomu auto s provozní hmotností 1,2 tuny startuje z místa čiperně, ve své době jistě dokázalo benzinové soupeře na semaforech účinně potrápit.
Překvapivé je, že ve starém peugeotu všechno bezvadně funguje. Od stahování okýnek přes elektrické seřizování zrcátek až po reproduktory autorádia. Z jeho uzounké, ale bohatě prosklené karoserie je skvělý výhled. A s délkou 3475 milimetrů potřebuje na otočení do protisměru pouhých devět metrů. Nádhera!
Co už tak skvělé není, je zcela syntetické řízení bez zpětné vazby. Také větší náklony v zatáčkách, které v kombinaci s úzkou a vysokou karoserií autu nepřidávají na stabilitě. Tenhle elektrický prcek je zkrátka určený do města a měl by v něm i zůstat.
Už proto, že se při rychlostech kolem 90 km/h spotřeba vychýlí mimo zelené pole ekonoměru, dojezd mizí mnohem rychlejším tempem než na obecní padesátce. Kombinace rychlostní silnice a zapnutého topení je pak už vysloveně vražedná a řidič si koleduje o neplánovanou zastávku u krajnice.
Naše zkušenost s Peugeotem iOn byla tentokrát docela krátká, protože jsme se chtěli bezpečně vrátit do místa, odkud jsme vyjeli. Přesto máme několik postřehů: auto je přes své stáří i počet najetých kilometrů mechanicky i jinak zcela v pořádku. Při jízdě nic nebouchá ani nerachtá, nesvítí tu žádné varovné kontrolky. V interiéru se nepovalují odpadlé kusy plastů, sedadlo řidiče není prosezené. Zkrátka precizní japonská konstrukce. Ideální ojetina, chtělo by se říct.
Jenže – bylo to právě tohle auto, které přispělo k pochybnostem o použitelnosti elektromobilů v praktickém životě. A po čtrnácti letech je to vzhledem ke ztrátě třetiny kapacity baterie pochopitelně ještě mnohem horší.
Vlastně připadá v úvahu jediný scénář, který u této elektrické ojetiny dává smysl: Majitel bydlí v domě s vlastní elektrickou zásuvkou a pravidelně jezdí do práce vzdálené patnáct, dvacet kilometrů. Po cestě neplánuje žádné zajížďky a kolegovi, bydlícímu v sousední vesnici, jeho prosbu o svezení ve vlastním zájmu odmítne.
Komu to takhle vyhovuje, tomu starý elektrický peugeot a jeho dva identické klony ještě dobře poslouží. Ti ostatní by se mu měli obloukem vyhnout.
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