„Dvacet potížistů.“ Známý autobazar zveřejnil nový žebříček aut, která často odmítne

Kdo si jde koupit ojetinu, má obvykle jedno velké přání – aby si s vysněným autem nepořídil i kupu problémů. I mezi vozy z druhé ruky taková bezproblémová auta existují, o následujících dvaceti to ale často neplatí.
Komu nestačí nabídka českých autobazarů, může svůj pohled namířit do zahraničí. Jenže vyhlédnuté auto bývá daleko a odhadnout jeho skutečný stav jen z fotek bývá riskantní. Je tu však ještě možnost vyslat na nákup někoho zkušeného, kdo jej nejprve prohlédne a případně koupí nebo také ne.
Roli „poučeného kupujícího“ si můžete objednat třeba u populárních youtuberů, skutečně ve velkém to ale dělá online platforma pro ojeté vozy Carvago. Ke konkrétnímu autu vyšle technika, který na místě rozhodne, zda opravdu stojí za požadované peníze.
Některé zvlášť problematické modely a ročníky pak na stránkách Carvaga vůbec nenajdete, protože je firma z nabídky preventivně vyřadila na základě špatných zkušeností. Ani tak ještě není vyhráno. „Zhruba deset procent kontrolovaných vozů nedostane naše doporučení kvůli technickému stavu konkrétního prověřovaného kusu. A právě na ty se zaměřila naše nejnovější studie,“ říká zakladatel a šéf Carvaga Jakub Šulta.
Na základě desetitisíců kontrol z let 2023 až 2026 sestavil analytický tým Šultovy společnosti přehled modelů, kterým technici vystavili stopku nejčastěji. Po statistickém očištění o vliv stáří a nájezdu vyšlo najevo, že vůbec nejrizikovějším modelem v rámci poptávaných ojetin je Peugeot 3008. Riziko neúspěšné prohlídky je u něj 2,38krát vyšší, než je průměr vozů srovnatelného stáří a nájezdu. První desítku nejhorších poněkud překvapivě uzavírá Honda Civic.
Čísla přitom ukazují, že auta z žebříčku potížistů v něm nejsou jen zvláštní shodou náhod. Carvago například uvádí, že u dvou ze tří vozů Alfa Romeo Giulia, které v jejich zevrubné prověrce CarAudit neuspějí, se tak stane kvůli technické závadě. Kontroloři narážejí například na vozy hlásící souběžně poruchy motoru, DPF filtru a systému stop-start, ale také život ohrožující úniky brzdové kapaliny ze zkorodovaného brzdového vedení. A to přitom Giulia skončila v žebříčku nejproblematičtějších aut až na jedenáctém místě.
„U modelů Opel Astra a Ford Focus se často opakuje dominantní vzorec úniků oleje a hlučných nebo nepravidelně běžících motorů. Astra navíc často trpí korozí prahů. Nebezpečná koroze podvozku je typická mimo jiné pro oblíbený a také jinak mechanicky spolehlivý roadster Mazda MX-5,“ uvádí tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
Při koupi ojetých elektromobilů se podle Červenky zákazníci téměř výlučně zajímají o stav a degradaci drahé trakční baterie. Ta však při pohledu na analytická data bývá vadná jen výjimečně – u pouhých tří desetin procenta kontrolovaných vozů. Přesto nejsou auta poháněná elektřinou vůči problémům imunní, koeficient rizikovosti je u nich dokonce o něco vyšší než u dieselů (1,16 oproti 0,94). Důvody, proč je Carvago odmítne vykoupit, však často vůbec nesouvisí s typem pohonu.
Dobrým případem je populární Tesla Model 3. Důvodem nedoporučení ke koupi u ní bývají neprofesionální opravy po haváriích – s hliníkem a lepenými spoji si totiž běžné servisy často neporadí. „Naši technici u Tesel narážejí také na obtížně řešitelné prasklé panoramatické střechy, celkově zanedbaný stav a opakovaně i na plíseň v interiéru. K častému špatnému stavu patrně přispívá rovněž mylné přesvědčení mnoha majitelů, že vozy Tesla pravidelnou údržbu nepotřebují,“ upozorňuje Červenka.
Následující pořadí problémových aut vychází z výsledků nezávislých technických inspekcí CarAudit provedených Carvagem u ojetých osobních vozidel napříč Evropou v období od ledna 2023 až do konce prvního čtvrtletí 2026. Zahrnuje výhradně případy nedoporučení ke koupi z důvodu technického stavu vozidla.
Aby bylo možné modely porovnat bez zkreslení způsobeného rozdíly ve věkové nájezdové struktuře, byla použita metoda nepřímé standardizace s korekcí „leave-one-out“. Výsledný adjustovaný koeficient udává, kolikrát je riziko nedoporučení u daného modelu vyšší nebo nižší oproti průměru celého vzorku (který je 1,00) při srovnatelném věku a nájezdu. Žebříček je řazen podle tohoto koeficientu. Do žebříčku jsou zařazeny pouze modelové řady s nejméně 50 provedenými kontrolami. Důvody nedoporučení a profily závad vycházejí z podrobných záznamů inspektorů.
Pořadí
Model
% nedoporučených
Koeficient rizika
1.
Peugeot 3008
14,5
2,38
2.
Opel Insignia
19,4
2,26
3.
Jeep Compass
16,1
2,25
4.
Ford Mustang
11,7
2,15
5.
Ford Focus
22,5
2,08
6.
Opel Astra
27,5
1,96
7.
Tesla Model 3
15
1,93
8.
Alfa Romeo Stelvio
14,3
1,89
9.
Volkswagen ID.4
8,5
1,55
10.
Honda Civic
19,4
1,50
11.
Alfa Romeo Giulia
10,1
1,49
12.
Fiat 500
9,2
1,47
13.
Mazda MX-5
13
1,47
14.
Peugeot 508
12,1
1,44
15.
Toyota Corolla
8,8
1,35
16.
BMW řada 3
14,1
1,34
17.
Jaguar F-Pace
10.7
1,34
18.
Seat Ateca
10,6
1,31
19.
Ford Kuga
10,2
1,30
20.
Nissan Leaf
6,8
1,28
