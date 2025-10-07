Oholená Tesla se blíží, bude ale skutečně levná? Musk pro snížení ceny obětuje hodně

39 990 dolarů nebo v přepočtu asi 832 tisíc korun. Tolik bude stát podle posledního úniku na americkém trhu "oholený" Model Y s dodatečným označením Standard. Levnější Teslu momentálně nekoupíte, ani když započítáte Model 3. Pokud by podobnou cenu SUV udrželo i pro Evropu, znamenalo by to v Česku snížení základní ceny SUV o necelých 270 tisíc korun. Přesto je to cena pořád docela vysoká.
Informace o autě unikly na účtu Tesla Newswire na sociální síti X, která trochu ironicky patří Elonu Muskovi, včera se pak na oficiálním účtu Tesly objevil teaser, který odhalil světla odpovídající uniklým informacím. Premiéru by mělo mít auto během několika hodin, i bez ní toho ale kromě ceny víme o základní Tesla docela dost.
Kde všude ale musel Musk šetřit? Viditelné je to hned na první pohled: mezi předními světly chybí podsvícená lišta. Denní, potkávací i dálková světla jsou pak sdružená do jednoho světlometu, takže Model Y Standard je nemá rozdělená jako všechny ostatní varianty. To s sebou nese i nový přední nárazník, který pak nemá integrovanou kameru.
Jiná jsou také kola s 18 palci, aktuální Model Y má ráfky o palec větší. Další prvky ale zůstávají, třeba i zadní lišta s nepřímým světlem mezi skupinovými svítilnami.
Že sedíte v základním modelu, poznáte na první dobrou také uvnitř. Chybí tu totiž prosklená panoramatická střecha. Sedadla mají látkové potahy, volant se nastavuje manuálně a cestující vzadu nemají vlastní obrazovku pro sledování videí a nastavování klimatizace, ale jen manuálně ovládané výdechy.
Středová 15,4palcová obrazovka ale autu zůstala, americký výrobce se tak neuchýlil k šetření třeba instalací menšího displeje nebo displeje s horším rozlišením. Co ovšem chybí, je HEPA zachytávající mikročástice, Model Y Standard má jen "levnější" částicový filtr klimatizace.
Jak to bude s použitou technikou, uniklé informace neprozrazují. Aktuální základní Model Y v Česku za 1 099 900 korun má 57,5kWh baterku s dojezdem 500 km, pohon zadních kol a výkon 220 kW. Nabíjení je možné maximálně 170 kW.
Změny v nabídce Tesly
Zatímco levný Model Y je zatím stále jen spekulací, několik změn se v nabídce Tesly v minulých dnech odehrálo. Model Y Long Range Dual Motor s pohonem všech kol tak dostal vylepšenou baterku s články s vyšší hustotou, což vede k prodloužení dojezdu z 586 na 629 kilometrů. Cena se přitom nezměnila, auto stojí nadále 1 299 900 korun.
Model 3 v rámci faceliftu dostal nejen přední kameru s vyhříváním a ostřikovačem, ale má zpátky také páčku blinkrů podobně jako Model Y Juniper. Především se ale napříč nabídkou objevila nová baterka s články s vyšší hustotou. A to podobně jako u Modelu Y Long Range Dual Motor výrazně prodloužilo dojezd.
U základní zadokolky z 513 na 520 kilometrů, u modelu Long Range s vyšší kapacitou a pohonem zadních kol ze 702 na 750 kilometrů, u modelu Long Range Dual Motor s pohonem všech kol z 678 na 716 kilometrů a konečně u modelu Performance z 528 na 571 kilometrů. Ceny se přitom nezměnily a pohybují se od 979 990 do 1 405 990 korun.