Lidé se snaží prodat v bazarech vozy s odstraněným filtrem pevných částic. Běžný kupující je nepozná

Autobazary denně odmítají vykoupit desítky aut od soukromých majitelů, kteří se před časem rozhodli z vozu odstranit filtr pevných částic. Pokud se rozhodnou nezaplatit drahou opětovnou montáž filtru, majitelům nezbývá než filtr opět nechat domontovat nebo zkusit vůz prodat na inzerát někomu, kdo to nepozná. Pozor na to.

Filtry pevných částic, které u vznětových motorů zachycují, jak název napovídá, malé pevné částice, se aktuálně stávají velkým problémem. Do vozidel s dieselovým motorem se začaly montovat na začátku tisíciletí, jejich životnost se odhaduje na 80 000 až 240 000 kilometrů podle toho, o jakou značku se jedná a v jakých podmínkách je vůz používán.

Výměna filtru však není levná, může stát až 100 tisíc korun, záleží na značce vozidla. Majitelé starších dieselových vozidel se proto často rozhodli filtr demontovat a nechat upravit řídící jednotku, aby vůz nadále fungoval i bez něj.

Prolém však nastane, když se pak snaží vůz s nefunkčním DPF prodat. "Laik nemá moc možností, jak závadu odhalit," varuje Pavel Foltýn z autobazaru Auto ESA a dál doplňuje: "Denně odmítneme vykoupit přibližně 50 vozidel. V minulosti to bylo především kvůli přetočeným tachometrům. Dnes ale mezi odmítnutými vozy převládají vozidla, u nichž není funkční filtr pevných částic anebo je zcela odstraněn."

Po českých silnicích tak podle odhadů může jezdit až jeden milion závadových vozidel, která nevyhovují emisním limitům.

Stejné zkušenosti má největší český autobazar AAA Auto. "Nejméně třetina vozů, které k nám přijedou na výkup a mají být vybaveny DPF, ho má nefunkční nebo nemá vůbec. Měsíčně jde o stovky aut, které samozřejmě odmítáme vykoupit."

"Naši technici se při výkupu na riziko zaměřují a kontrolují. Jenže běžný člověk, který se rozhodne koupit vůz na inzerát, aniž by ho nechal podrobit kontrole v servisu, to nemá prakticky šanci poznat," dodává Foltýn a Vaněček připouští jedinou možnost, podle které by kupce mohl pojmout podezření: "Může se podívat na koncovku výfuku. Pokud je hodně černá od sazí, ale auto by DPF mělo mít, buď má filtr nefunkční, nebo byl odstaněn."

Existuje reálné riziko, že vůz bez DPF (filtru pevných částic) neprojde emisní, a tedy ani technickou kontrolou. Hrozí ale i jiné nebezpečí. "Například v sousedním Rakousku mohou policisté automobil, který má vymontovaný nebo nefunkční filtr pevných částic, dokonce zabavit, odebrat registrační značku nebo dát pokutu až 5000 eur," varuje Igor Sirota z českého autoklubu ÚAMK.

Co tedy dělat, pokud se z jakéhokoli důvodu stalo, že máte doma vůz bez filtru pevných částic a chcete ho dát zase do pořádku? "Pokud byl filtr vymontován bez zásahu do řídicí jednotky, pak je opětovná montáž poměrně lehce proveditelná. V mnoha případech je ale nutné přehrát software, případně opravit nebo vyměnit i řídicí jednotku motoru nebo soustavu čidel k filtru, a to už je složitější. Zejména pokud majitel nemá přesný postup odstranění filtru pevných částic nijak zdokumentován," říká Petr Vaněček, provozní ředitel AAA Auto.

V poslední době se proto v autoservisech objevují lidé, kteří chtějí odstraněný filtr pevných částic zase zpátky namontovat. "Máme tu takových zákazníků mnoho. Před pár lety si ho nechali odstranit, teď zjišťují, jaká to byla hloupost. Už zhruba dva roky se totiž na STK pomocí diagnostiky jasně pozná, že vůz DPF nemá," říká Jaroslav Nobilis, majitel autoservisu Autonoma. "Taková auta jsou teď bezcenná, protože originální filtry stojí například na vozy značek BMW nebo Audi téměř sto tisíc korun."

Na poptávku po levnějších filtrech pevných částic ale zareagovalo mnoho výrobců autodílů, a proto většina lidí přistupuje k levnějšímu řešení výměny. "Neoriginální, ale funkční díl z prvovýroby je levnější, například teď tu máme Audi A4 a neoriginální filtr stojí 20 tisíc. Spolu s přeprogramováním řídicí jednotky a výměnou senzorů tato oprava vyjde asi na 45 tisíc," vypočítává Nobilis.

Jiná možnost než opětovná montáž filtru není prakticky možná, dieselová auta bez filtru by totiž nemohla legálně projít technickou kontrolou. Riziko, že levný ojetý vůz v inzerátech má tento problém, je však velké, lidé by proto neměli kupovat auto bez podrobné kontroly se servisním technikem.

autor: Eva Srpová