Auto

Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 33 minutami
Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí pro nová auta se kvapem blíží. 10. prosince by mělo být jasno o tom, jestli zákaz prodeje aut se spalovacími motory pro rok 2035 zůstane, nebo bude prolomen. Šest států teď ve snaze přesvědčit předsedkyni Evropské komise o odkladu jí dokonce napsalo dopis. Mezi signatáři je i končící český premiér Petr Fiala.
Kouř ze spalovacího motoru, ilustrační foto.
Kouř ze spalovacího motoru, ilustrační foto. | Foto: iStock

Italská premiérka Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, český premiér Petr Fiala, slovenský premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán a bulharský premiér Rosen Željazkov. Šestice evropských politiků, která podle agentury Blooomberg napsala předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dopis, v němž požadují odklad konce spalovacích motorů.

Související

Rusové už vědí, proč jsou z jejich porsche cihly. Teď jsou na řadě škodovky, bojí se

Porsche Macan GTS 2021

"Jsme v klíčovém bodě pro automobilový průmysl EU, produkci dílů a evropské klima. (…) Můžeme a musíme tlačit naše klimatické cíle efektivní cestou, nicméně nesmíme při tom zničit naši konkurenceschopnost, protože na průmyslové poušti není nic zeleného," cituje Bloomberg z dopisu evropských lídrů.

Ten přichází jen pár dnů před očekávaným rozhodnutím von der Leyenové. Všeobecně se počítá, že 10. prosince bude o zachování nebo odkladu jasno, nicméně eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas v rozhovoru pro deník Handelsblatt minulý týden naznačil, že by nakonec rozhodnutí mohlo padnout o trochu později.

Každopádně posunutí zákazu nepodporuje jen šest premiérů, už dříve se podobně vyjádřil třeba německý kancléř Friedrich Merz a samozřejmě také automobilky. Jejich profesní sdružení ACEA poprvé už na konci srpna vyjádřilo nesouhlas s rokem 2035 a snahu tento termín posunout.

Třeba šéf Lamborghini Stephan Winkelmann pak na konci listopadu Hospodářským novinám řekl, že "debaty v EU se zdají být nakloněné tomu, že by se životnost spalovacích motorů prodloužila až do roku 2040".

Související

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Stanice STK

Německý oborový magazín Automobilwoche nicméně tvrdí, že podle zákulisních zdrojů vůbec není jisté, jak celá debata kolem odkladu zákazu spalovacích motorů dopadne. Připomíná také, že není jasné, jaký postoj zastává právě předsedkyně Evropské komise. Ta se údajně soustředí především na možnosti finanční pomoci Ukrajině v boji proti Rusku od roku 2026.

A tak je prý ve hře i možnost, že sice na první pohled von der Leyenová skutečně oznámí odklad, nicméně s několika podmínkami. Tou asi nejzásadnější by byl podíl elektromobilů ve fleetech. Automobilwoche tak píše o tom, že firmy budou muset mít ve flotilách od roku 2027 minimálně 50 procent elektromotorů a po roce 2030 dokonce 90 procent elektromobilů.

Související

Změnil Jaguar k nepoznání, teď ho vyvedla ochranka. Slavný designér dostal padáka

Gerry McGovern

V mnoha zemích - třeba Německu, ale i České republice - přitom právě firmy nakoupí většinu aut. Německo je na dvou třetinách, Česko zhruba na 75 procentech. Magazín to označuje jako "zadní vrátka k zákazu spalovacích motorů".

Proti takovému opatření se nicméně staví třeba Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch. Jeho člen Jens Gieseke, mimo jiné také expert německé vládní CDU/CSU pro dopravu, tvrdí, že by něco takového evropskému autoprůmyslu vůbec nepomohlo.

Zdaleka ne všechny státy Evropské unie ale podporují prolomení zákazu v roce 2035. Francouzi považují zachování termínu za důležité kvůli masivním investicím automobilek. "Pokud posuneme termín 2035, zapomeňte na evropské továrny na baterie," řekl na říjnovém summitu EU francouzský prezident Emmanuel Macron.

Související

Německý paradox. Vrací dotace na elektroauta ve chvíli, kdy je trh nepotřebuje

Žena nabíjí elektromobil, ilustrační foto

Země galského kohouta také podporuje elektrifikaci flotil, ovšem s preferencí evropských modelů. Tím bojuje proti nastupující čínské konkurenci, která umí, díky masivním státním dotacím, vyrábět a tím pádem prodávat elektromobily levněji než Evropané.

Právě sílící čínská konkurence a také slabší poptávka po elektromobilech přitom automobilky a politiky donutila o možnosti posunu konce spalovacích motorů jednat.

 
Mohlo by vás zajímat

První kilometry s "chudou příbuznou". Jak moc laciná je Tesla Y ve verzi Standard?

První kilometry s "chudou příbuznou". Jak moc laciná je Tesla Y ve verzi Standard?
19 fotografií

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid
20 fotografií

Přesun do Bratislavy byl poslední kapka. Komunisté pohřbili nejmodernější škodovku

Přesun do Bratislavy byl poslední kapka. Komunisté pohřbili nejmodernější škodovku
17 fotografií

Vzácná Jawa v horách. Fascinující muzeum přitom vstalo z popela

Vzácná Jawa v horách. Fascinující muzeum přitom vstalo z popela
38 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta Pro řidiče Evropská komise

Právě se děje

Aktualizováno před 30 minutami

Nezadrží radiaci. Štít nad Černobylem je po útoku dronů nefunkční, varují odborníci

Nezadrží radiaci. Štít nad Černobylem je po útoku dronů nefunkční, varují odborníci
Prohlédnout si 11 fotografií
Při pokusu na jednom z reaktorů Černobylské jaderné elektrárny došlo k jeho přehřátí, protavení a následnému výbuchu.
Během samotné havárie přišlo o život 32 lidí, další tisíce zemřely na nemoc z ozáření, případně různé formy rakoviny vyvolané uvolněnou radiací.
před 33 minutami
Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Blíží se rozhodnutí o osudu spalovacích motorů. Šest premiérů, včetně českého, napsali dopis předsedkyni Evropské komise.
před 47 minutami
Exslávista se zapojil do bitky, dostal červenou. To je úplně špatně, říkal komentátor

Exslávista se zapojil do bitky, dostal červenou. To je úplně špatně, říkal komentátor

Hromadná roztržka okořenila závěr zápasu slovenské fotbalové ligy Dunajská Streda - Trnava.
před 49 minutami
Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Petr Pouchlý pomáhá firmám měnit kulturu pomocí herních principů. Před soutěžením mezi zaměstnanci ale varuje, může podle něj být značně demotivující.
před 57 minutami
Česko v Bruselu uspělo, příští rok nemusí platit solidární příspěvek na uprchlíky

Česko v Bruselu uspělo, příští rok nemusí platit solidární příspěvek na uprchlíky

O takzvaném mechanismu solidarity, který se týká zemí pod migračním tlakem a pomoci ostatních států, rozhodla Evropská komise letos v listopadu.
před 1 hodinou
"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Při zvlášť závažných případech to může způsobit stavy, které jsou provázeny motorickou ochablostí, to znamená takovou pseudoparalýzou," líčí lékař.
Aktualizováno před 1 hodinou
Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

ŽIVĚ
Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy