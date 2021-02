Odcházející Bohdan Wojnar: Vstup na nové trhy jsou pro Škodu cestou, jak přežít

Člen představenstva automobilky Škoda Auto Bohdan Wojnar zodpovědný za řízení lidských zdrojů s posledním únorem ve své funkci končí. Nahradí ho první žena ve vrcholovém managementu mladoboleslavské značky Maren Gräfová.

"Nejtěžšími okamžiky pro mě ve Škodě byl přerod továrny ve Vrchlabí, kdy lidé plakali, že už nebudou vyrábět auta, a pak období, než se kvalita života v okolí fabriky v Kvasinách zlepšila. Prošli jsme si těžkými časy, kdy si místní stěžovali na zoufalou dopravu, ubytovny s dělníky z východu a vyšší počet kriminálních přestupků. Z firmy po 35 letech ale odcházím s pocitem vděčnosti a dobře odvedené práce," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Wojnar.

Vloni oslavil šedesáté narozeniny a spolu s Michaelem Oeljeklausem, zodpovědným v představenstvu za výrobu a logistiku, byl aktuálně nejdéle působícím top manažerem v představenstvu Škody. Nahrazuje ho Maren Gräfová, která přichází z koncernu Volkswagen, kde zodpovídala za lidské zdroje. Informaci přinesly jako první Hospodářské noviny a více jsme psali zde.

Do Škody Auto Wojnar nastoupil v roce 1985. "Bylo mi 25, když jsem do Škody nastoupil. Pamatuji si, jak jsme byli nadšení z prvních e-mailových schránek, kdy nebylo nutné neustále chodit s papíry do tzv. "rozmnožovny", nebo když do pražského Hotelu Palace přijel na jednání o koupi automobilky Volkswagenem dr. Carl Hahn. Přišlo nadšení, práce a výuka němčiny po nocích," vzpomíná.

Jeho první pozicí byl metodik ekonomického plánování, ale ještě jako elév se stal součástí týmu při vyjednávání o koupi automobilky Volkswagenem. V roce 2006 se stal členem představenstva Volkswagen Slovakia, kde měl na starosti finance a plánování, o dva roky později přibral ještě vedení oblasti řízení lidských zdrojů, od roku 2011 byl členem představenstva Škody za oblast řízení lidských zdrojů. Vedle továren v Česku zodpovídal i za HR ve fabrikách v zahraničí, tedy například i za ty v Indii.

"Dlouho jsem se věnoval financím, ale celý život jsem to dělat nechtěl. Jsem vděčný, že jsem se přeorientoval na lidské zdroje. Někdy musíte řešit drobné starosti jednotlivce a zároveň opravdu velká témata, když to nadnesu, od "obyčejných" lidských problémů až po kurzarbeit, ale dělal jsem to opravdu rád," hodnotí svou práci.

Do důchodu podle svých slov neodchází. "Chci pomoci i regionu, kde jsem doma. Přes Škoda Auto Nadační fond, u jehož zrodu jsem stál, jsme rozjeli spoustu zajímavých projektů a chci v nich pokračovat dál. Také působím v několika sdruženích. Ve Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) jsem prezidentem a v prosinci jsem byl znovuzvolen na další čtyři roky. Působím také v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy. Chci vytvářet pojítko mezi sdruženími, vládou, stáními orgány a výrobními podniky. Nemyslím jen Škodu Auto, ale celý průmysl v Česku," dodává.

Když má zhodnotit, jak bude autoprůmysl vypadat za deset let, očekává velké změny, ale také náročné období, kdy se výrobci budou muset adaptovat na novou dobu. Ve fabrikách bude podle Wojnara větší podíl nových profesí, které se budou věnovat kybernetické bezpečnosti výroby a digitalizaci. Automobilky nebudou pouze vydělávat dnešním způsobem, ale i na službách s autem spojenými, byznys nebude jen otázkou objemů a růstu. Tato proměna se v posledních letech podle Wojnara ještě urychlila.

"Platí, že firmy, které včas uvažují o změnách a trendech, se mohou lépe připravit a změnu zvládnout. Ten, kdo přijde pozdě, může mít problémy," dodává.

Mezi konkrétní témata, která autoprůmysl nyní trápí, počítá nedostatek baterií do elektromobilů. "Evropa má deficit a Asie dominuje trhu s autobateriemi. Nemůžeme zůstávat za Asií pozadu. Bylo by skvělé, kdyby se postavila Gigafactory v České republice a osobně bych si to velmi přál. Reálné to bude, když budou všichni hráči chtít, tedy i česká vláda a výrobci energií," uvažuje Wojnar.

Výrobu komplikuje také nedostatek čipů a Škoda Auto problém řeší na denní bázi. Trh polovodičů zcela vytížila poptávka od technologických gigantů, jako je třeba Apple, polovodiče je potřeba do počítačů, herní elektroniky a komunikací, v poslední době především 5G sítě.

"Výroba polovodičů je v současnosti umístěna v asijských zemích a i proto výrobní proces včetně logistiky trvá minimálně 26 týdnů od objednání. Navíc nikdo moc nečekal, že se automobilky po první vlně pandemie koronaviru poměrně rychle vzpamatují a dodávky se mezitím přesměrovaly jinam," popisuje komplikace Bohdan Wojnar.

Aby si Škoda Auto dlouhodobě zajistila existenci, musí podle něj především expandovat na nové trhy.

"Je to cesta, jak přežít. Škoda tím navíc může otevřít cestu pro spoustu jiných firem, což se potvrdilo i v Indii. Nyní se na trh dostaly společnosti, které by tam bez nás nebyly. Všichni hovoříme o tom, že EU je důležitá a bezesporu zůstane, je páteří, která nás drží pohromadě a umožní nám expandovat někde jinde. Je to tvrdý byznys, ale uvědomujeme si, že je potřeba jít do nových regionů," uzavírá v rozhovoru Wojnar.