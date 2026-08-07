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Od pojízdných rakví k pěti hvězdám. BYD mění pohled na bezpečnost čínských aut

BeNative,Redakce Auto

Videa, kde se auto po nárazu do bariéry srolovalo jako harmonika a dalo posádce jen malou šanci přežít, jsou dodnes v živé paměti. Čínským autům trvalo spoustu let, než se jim povedlo zavedený obraz změnit. Jednou ze značek, která k tomu přispěla, je i BYD. V její nabídce nenajdete auto, které by nedostalo pět hvězdiček v nárazových testech.

BYD Dolphin Surf získal v nárazových testech Euro NCAP pět hvězdiček.
BYD Dolphin Surf získal v nárazových testech Euro NCAP pět hvězdiček.Foto: Euro NCAP
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Proti bariéře se rozjíždí robustní oranžové SUV. Přijde náraz, dveře letí pryč a karoserie vypadá, jako kdyby byla z papíru. Palubní deska se hroutí a figuríny simulující cestující do ní naráží hlavou. Riziko vážných následků je po nárazu v 64 km/h obrovské. Tak vypadal nárazový test průměrného čínského auta na začátku století. Ne jednoho, ale všech.

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Společně s mizernou výrobní kvalitou přispěla právě bezpečnost k nevalné pověsti čínských aut v Evropě. Po nich následovaly nemilosrdné novinové titulky a čínské automobilky se z Evropy na spoustu let stáhly.

Až přišel počátek 20. let 21. století, kdy bylo jasné, že se expanze čínských značek do Evropy rozběhla naplno a spolu s ní přišel i výrazný skok v bezpečnosti při nárazových testech, na níž čínské automobilky výrazně zapracovaly. K průkopníkům v tomto směru patří dnes polozapomenuté značky Wey a Ora a také BYD s elektrickým SUV Atto 3.

Navíc nejde o ojedinělé vlaštovky. Od podzimu 2022, kdy se objevila první série více testů s maximálním ohodnocením, poslala organizace Euro NCAP proti zdi jen v případě BYD dalších sedm modelů. Výsledek? Všechny získaly plné pětihvězdičkové ohodnocení bezpečnosti, které zohledňuje nejen dospělou posádku, ale i děti, chodce a asistenční systémy.

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Spektrum zkoušených aut přitom pokrývá ty úplně nejmenší v podobě elektromobilu Dolphin Surf, který začíná na půl milionu korun, až po elektrické SUV Sealion 7, respektive plug-in hybridní SUV Seal U. Tedy vlajkové lodě značky na českém trhu. Třeba zmíněný model Sealion 7 si loni vysloužil za ochranu dětské posádky 93 procent, což byl loni jeden z vůbec nejlepších výsledků ze všech testovaných aut.


Počet hvězdiček

Ochrana dospělých

Ochrana dětí

Ochrana chodců

Asistenční systémy

Atto 3 (2022)

5

91 %

89 %

69 %

74 %

Dolphin (2023)

5

89 %

87 %

85 %

79 %

Tang (2023)

5

87 %

87 %

80 %

73 %

Seal (2023)

5

89 %

87 %

82 %

76 %

Seal U (2023)

5

90 %

86 %

83 %

77 %

Sealion 7 (2025)

5

87 %

93 %

76 %

79 %

Dolphin Surf (2025)

5

82 %

86 %

76 %

77 %

Seal 6 (2025)

5

92 %

90 %

84 %

85 %

Kromě zmíněné trojice patří k aktuálně nabízeným modelům ještě plug-in hybridní sedan Seal 6, který dokonce získal vysoce nadprůměrné hodnocení ve všech sledovaných kategoriích, a sedan Seal. Jak už bylo řečeno, spektrum zkoušených a vysoce hodnocených modelů zahrnuje různé cenové i velikostní kategorie, nejde tak jen o náhodný dobrý výsledek, ale systematickou práci, kterou BYD při vývoji svých modelů dělá.

Důležitou roli přitom nehraje jen samotná konstrukce karoserie, ale také způsob, jakým je vůz navržený od základu. BYD využívá architekturu Cell-to-Body (CTB), při níž baterie není pouze uložená v podvozku, ale stává se přímo nosnou součástí konstrukce vozu. Tím vzniká mimořádně tuhý rám, který lépe rozvádí síly při nárazu a zvyšuje ochranu posádky. Podle automobilky přináší CTB až o 60 procent vyšší torzní tuhost karoserie, vyšší odolnost při čelních i bočních nárazech a zároveň omezuje deformaci prostoru pro cestující.

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Vysokému hodnocení pomáhá kromě konstrukce karoserie samozřejmě i nadprůměrná bezpečnostní výbava jednotlivých modelů. Standardem je vždy nejméně šest airbagů, některé modely přidávají ještě navíc sedmý středový vpředu, Seal a Sealion 7 mají také zadní boční airbagy.

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Široká je též nabídka asistenčních systémů, za něž se nemusí připlácet. I základní Dolphin Surf tak má třeba adaptivní tempomat nebo nouzové udržování v jízdním pruhu. Nad rámec povinných asistentů. U modelů Seal, Seal U a Sealion 7 nechybí sledování mrtvých úhlů, sledování dopravy za vozidlem při couvání včetně nouzového brzdění při detekci auta, nejen varování před kolizí zepředu, ale i zezadu nebo varování při otevření dveří.

Článek vznikl ve spolupráci s BYD.

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