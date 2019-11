120 let motorů z Mladé Boleslavi: Slepé uličky i nesmrtelný čtyřválec z embéčka

1899: Slavia typ A

To je on, praotec všech mladoboleslavských motorů z roku 1899. Jednoválec o objemu 184 cm3 měl tehdy výkon 1,25 koně. Že to není mnoho? Však také sloužil k pohonu motocyklu Laurin & Klement Slavia typ A. Čtyřtaktní motor byl na svou dobu unikátní zástavbou, byl umístěn v rámu a řemenem poháněl zadní kolo. Původní motocykly měly pohonnou jednotku na řídítkách, a to výrazně komplikovalo manévrování.

Konstruktérem motoru byl sám Václav Laurin. Vyvinul pro něj dokonce vlastní zapalování, odtrhové s použitím magneta. Starší motory používaly k zapálení směsi žhavenou ocelovou trubičku, o niž se motocyklista mohl snadno popálit. Původním plánem bylo koupit magnetoelektrické zapalování od Bosche. "To bylo ale příliš drahé, a tak jsme si ho v Boleslavi vyvinuli sami. Některé věci se nemění," říká ke vzniku motoru dnešní vedoucí vývoje motoru a podvozku ve Škodovce Martin Hrdlička.