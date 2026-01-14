Octavia slaví 30 let, ale speciální edice se nedočká. Proč všudypřítomný bestseller kraluje trhu?

Octavia už třicet let opanuje české silnice a zůstává nejprodávanějším modelem Škody. I když automobilka chystá dvě další elektrické novinky, největší bestseller zůstává nadále Octavia. Letos žádná speciální edice k výročí nevznikne. Přesto Škoda na domácím trhu opět slaví rekordní výsledky a upevňuje své postavení jedničky.
Octavia je už dlouhá léta synonymem úspěchu Škody. I v době, kdy se stále více mluví o elektromobilitě a automobilka jen na letošní rok připravuje dvě novinky na baterky, zůstává Octavia jasným bestsellerem v Česku. A to po mnoho let. Loni zhruba každé třinácté nové auto prodané v Česku byl právě tento model.
Letos slaví 30 let výročí, přesto se neplánuje žádná speciální edice k této příležitosti. Přitom k loňskému 130. výročí značky vznikly akční výbavy. „Pro Octavii nabízíme cenově zajímavé verze Classic a Dynamic, s cenovým zvýhodněním až 105 tisíc korun. Speciální edici k 30 letům na trhu však v plánu nemáme,“ uvádí Jiří Maláček, šéf Škody Auto na českém trhu.
Čtvrtá generace Octavie je přitom na trhu už řádku let, představila se v roce 2019 a na trh vstoupila na přelomu roku 2020, faceliftem prošla v roce 2024. V prosinci byl vyroben už miliontý kus.
Populární je přitom (nepočítáme původní model z roku 1959) už více než tři desetiletí, protože dokáže spojit praktičnost, spolehlivost a přijatelnou cenu a umí zaujmout jak firmy, tak i soukromé zákazníky.
Prodejní růst i u soukromých osob
Rok 2025 byl pro Škodu na domácím trhu mimořádně úspěšný. Celkový trh s novými osobními vozy vzrostl o více než sedm procent a dosáhl 248 719 registrací, což je úroveň blízká roku 2019, poslednímu „normálnímu“ roku před pandemií. Škoda Auto přesně kopírovala růst trhu – s 83 890 registrovanými vozy si udržela stabilní podíl 33,7 procenta a zůstala doma jednoznačnou jedničkou.
Dominance značky je patrná i v nejprodávanějších modelech. Prvních šest míst obsazují právě vozy Škody, včetně SUV Kamiq, Karoq a Kodiaq či většího Superbu. Celkem sedm modelů značky se umístilo v top desítce. A právě Octavia dál drží prvenství, s podílem 7,4 procenta ze všech registrací je absolutní hvězdou českého trhu.
Úspěch se neomezuje jen na tradiční vozy. V segmentu elektromobilů Škoda výrazně roste a zaregistrovala více než 5200 elektrických vozů, což představuje 38 procent podíl na trhu elektromobilů v Česku. „Pokud se započítají plug-in hybridy, tvoří elektrifikované vozy již přibližně deset procent všech nových aut Škody,“ pochlubil se Maláček na tiskové konferenci.
Absolutní hvězdou je nový model Elroq, který se stal jasnou jedničkou českého elektromobilního trhu, i přesto, že se začal prodávat až na jaře.
Pro letošek automobilka plánuje další novinky. Jde o malý elektrický crossover Epiq, vyráběný ve Španělsku, a sedmimístný rodinný SUV elektromobil Peaq, který vzniká v Mladé Boleslavi. „Epiq by měl postupně doplňovat Elroq a posílit naši pozici v segmentu elektrických aut. Peaq nabídne alternativu pro rodiny i firmy,“ uvádí Maláček.
Škoda si pro letošní rok klade cíl udržet vysoký tržní podíl a kopírovat růst trhu. „Absolutní čísla jsou důležitá, ale hlavní je, aby automobilka dokázala držet tempo s rostoucím trhem a dlouhodobě si udržela pozici české jedničky,“ dodává šéf českého trhu.
Rozvoj elektromobility podporuje i infrastruktura – v Česku je již téměř osm tisíc veřejných dobíjecích bodů, z toho zhruba 800 ultrarychlých, a jejich počet se meziročně téměř zdvojnásobil.
