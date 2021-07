Obytný Volkswagen skoro pro každého. Lego vyrobilo legendární T2 z dvou tisíc kostek

Lego v posledních letech chrlí stavebnice jednoho kultovního automobilu za druhým, a to hned v několika řadách. Ty se odlišují cenou, provedením detailů i náročností na stavbu. Pro sběratele asi nejzajímavější kombinaci představují automobily z řady Creator Expert. A právě v ní se teď představuje ikonický obytný Volkswagen T2, který si budete moci koupit už za několik dnů.

Ferrari F40, klasický Fiat 500, původní Volkswagen Brouk nebo třeba první Ford Mustang. To je jen několik z legendárních automobilů, které Lego v posledních letech v řadě Creator Expert vyprodukovalo. Všechny mají kolem třiceti centimetrů na délku, propracované detaily a cenou se pohybují v rozmezí zhruba dvou do čtyř tisíc korun. A všechny tyto atributy splňuje i nejnovější přírůstek do automobilové Lego rodiny - Volkswagen T2 v obytném provedení evokující variantu Westfalia.

Připomeňme, že nejde o první obytný VW z kostiček Lego. Už před pár lety se objevil červený Volkswagen T1 s postelí, stolkem, replikou kuchyně nebo třeba zvedající se střechou. A právě na něj navazuje novinka v provedení kombinujícím světle modrou a bílou barvu. Ani T2 nechybí výsuvná látková střecha, která u reálného auta nabízí další místo na spaní.

Postel samozřejmě nechybí v zadní obytné části automobilu, kde se do její podoby může přetvořit sedačka. S detaily v kabině si vůbec designéři dánské firmy vyhráli do nejmenších detailů. Autu tak neschází lednička, plynový sporák, dřez nebo úložné skříňky. Boční okna mají látkové závěsy, zadní boční dveře jsou pak stejně jako u originálu posuvné. Vnitřním vybavením to ale nekončí.

Obytný VW T2 má také surfovací prkno a dvě rozkládací židle, což odkazuje na prosluněné kalifornské pláže a také éru hippies. Tu ostatně evokují i barevné polepy "Love" či "Peace", kterými je možné auto ozdobit.

Zvenku kromě typické kombinace barev nechybí ani vpředu umístěné náhradní kolo, respektive ikonická kulatá přední světla. Motor je umístěný vzadu a kdo si rád se svým výtvorem sem tam popojede po stole, ocení jistě funkční řízení. A nechybí samozřejmě ani otevírací přední dveře, kapota nebo víko kufru.

Dohromady je auto 35 cm dlouhé, 15 cm vysoké a 14 cm široké. Skládá se z 2207 kostiček a dostupné bude již brzy - od 1. srpna. Kdo si bude chtít skládací obytný Volkswagen T2 koupit, musí si podle oficiálního internetového obchodu Lego připravit 4199 korun.