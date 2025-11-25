Chystá se obytná Panda? Italové ukázali originální auto pro dobrodruhy

Není to náhodou obytná Grande Pande? Při pohledu na fotky netradičního konceptu se této otázce spousta lidí nevyvaruje. Ostatně vnější design je evropskému supermini nebezpečně podobný, za což mohou hlavně pixelová přední a zadní světla, asymetrický nápis "Fiat" v čelní masce i celkové hranaté tvary.
Jak navíc píše sama automobilka, základem konceptu je multienergetická platforma s možností zástavby elektrického, hybridního i čistě spalovacího pohonu. Schválně se podívejte do ceníku Grande Pandy, jaké typy motorů nabízí. Jenomže tohle auto je výrazně větší a hlavně se neukázalo v Evropě, ale v Brazílii.
Dá se očekávat, že nějaká varianta Grande Pandy se dříve nebo později objeví i tam, už jen kvůli zpřísňujícím se emisním i bezpečnostním limitům také na brazilském trhu, respektive celkové globalizaci. Tam je Fiat ostatně dlouholetou jedničkou. Dolce Camper je tak spíše možným předobrazem auta právě do jihoamerických podmínek a především jeho designu.
Pořád je to ale velmi zajímavý koncept, v základu kříženec kombi a SUV, už jen kvůli střešním nosičům začínajícím u přední kapoty. Na nich je umístěná na první pohled plošina, ve skutečnosti ale výsuvný stan, který lze právě díky nosičům postavit částečně nad kapotu.
Minimálně podle dostupných fotek je právě stan to jediné, čím se z Dolce Camperu stává obytka, sází tak třeba na obdobnou taktiku jako Dacie se spacími vestavbami nebo základní Caddy California. U Volkswagenu lze ale dokoupit minikuchyň, navíc lůžka jsou rozkládací přímo v autě, ne na střeše. Nicméně je to důkaz, že trh i pro jednoduché obytky existuje, ostatně třeba elektrická Kia PV5 dostane brzy verzi s výsuvnou "spací" střechou.
Barvy a použité materiály jsou inspirované rozsáhlým brazilským biomem Cerrado. Z něj pak třeba typickým pepřovcem, mauricií převislou nebo kávou. Jako již několikrát zmíněná Grande Panda pak má koncept řadu prvků s oválným tvarem, což je odkaz na legendární turínskou továrnu Lingotto.