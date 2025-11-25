Auto

Chystá se obytná Panda? Italové ukázali originální auto pro dobrodruhy

Chystá se obytná Panda? Italové ukázali originální auto pro dobrodruhy
Zobrazit 7 fotografií
Foto: Fiat
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
V pandemii koronaviru výrazně vzrostl zájem o obytná auta. Postupně poptávka mírně opadla, nicméně se udržela na úrovni, aby automobilky chrlily stále jeden nový model za druhým. Navíc v různých velikostech, překvapivě oblíbené jsou totiž i malé jednoduché obytky. Na tuto notu hraje Fiat, který v Brazílii ukázal koncept Dolce Camper.

Není to náhodou obytná Grande Pande? Při pohledu na fotky netradičního konceptu se této otázce spousta lidí nevyvaruje. Ostatně vnější design je evropskému supermini nebezpečně podobný, za což mohou hlavně pixelová přední a zadní světla, asymetrický nápis "Fiat" v čelní masce i celkové hranaté tvary.

Související

Vzpomínka na staré dobré časy. Fiat už zase dělá zajímavá auta, ale co ta cena?

Fiat Grande Panda Electric test
48 fotografií

Jak navíc píše sama automobilka, základem konceptu je multienergetická platforma s možností zástavby elektrického, hybridního i čistě spalovacího pohonu. Schválně se podívejte do ceníku Grande Pandy, jaké typy motorů nabízí. Jenomže tohle auto je výrazně větší a hlavně se neukázalo v Evropě, ale v Brazílii.

Dá se očekávat, že nějaká varianta Grande Pandy se dříve nebo později objeví i tam, už jen kvůli zpřísňujícím se emisním i bezpečnostním limitům také na brazilském trhu, respektive celkové globalizaci. Tam je Fiat ostatně dlouholetou jedničkou. Dolce Camper je tak spíše možným předobrazem auta právě do jihoamerických podmínek a především jeho designu.

Pořád je to ale velmi zajímavý koncept, v základu kříženec kombi a SUV, už jen kvůli střešním nosičům začínajícím u přední kapoty. Na nich je umístěná na první pohled plošina, ve skutečnosti ale výsuvný stan, který lze právě díky nosičům postavit částečně nad kapotu.

Minimálně podle dostupných fotek je právě stan to jediné, čím se z Dolce Camperu stává obytka, sází tak třeba na obdobnou taktiku jako Dacie se spacími vestavbami nebo základní Caddy California. U Volkswagenu lze ale dokoupit minikuchyň, navíc lůžka jsou rozkládací přímo v autě, ne na střeše. Nicméně je to důkaz, že trh i pro jednoduché obytky existuje, ostatně třeba elektrická Kia PV5 dostane brzy verzi s výsuvnou "spací" střechou.

Související

Spalovací motor už nedává smysl, zní z Kie. Brzy přijede i elektrická obytka

Kia PV5
26 fotografií

Barvy a použité materiály jsou inspirované rozsáhlým brazilským biomem Cerrado. Z něj pak třeba typickým pepřovcem, mauricií převislou nebo kávou. Jako již několikrát zmíněná Grande Panda pak má koncept řadu prvků s oválným tvarem, což je odkaz na legendární turínskou továrnu Lingotto.

Prohlédnout si 7 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Sháníte ojetinu s pohonem 4×4? Tady je žebříček těch nejprodávanějších v Česku a EU

Sháníte ojetinu s pohonem 4×4? Tady je žebříček těch nejprodávanějších v Česku a EU
10 fotografií

První sníh je tady, jak dojet bezpečně do cíle? Rady, co při jízdě v zimě nepodcenit

První sníh je tady, jak dojet bezpečně do cíle? Rady, co při jízdě v zimě nepodcenit
8 fotografií

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
12 fotografií

Tato auta projdou STK jak nůž máslem. Nový žebříček chválí i škodovky

Tato auta projdou STK jak nůž máslem. Nový žebříček chválí i škodovky
8 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Fiat obytný vůz

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Nechceme mír, který by byl kapitulací Ukrajiny," prohlásil k Trumpovu plánu Macron

ŽIVĚ
"Nechceme mír, který by byl kapitulací Ukrajiny," prohlásil k Trumpovu plánu Macron

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 5 minutami
České zbrojení: tady se zrodila "naše" nebezpečná trhavina. Co skrývá hala B68?

České zbrojení: tady se zrodila "naše" nebezpečná trhavina. Co skrývá hala B68?

Před několika měsíci prošla Explosia, která dala světu nebezpečnou trhavinu, tvrdým restartem. A zdá se, že ten šok pardubickým pomohl.
před 9 minutami
Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Dva belgičtí influenceři pronikli do Louvru a krátce vystavili vlastní obraz jen pár kroků od Mony Lisy. Jak se jim to podařilo?
Aktualizováno před 15 minutami
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

ŽIVĚ
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

Naše sluneční soustava se řítí vesmírem rychlostí třikrát větší, než se původně myslelo. Aspoň to tvrdí nová studie týmu z Univerzity v Bielefeldu.
Aktualizováno před 37 minutami
Jako dabérka propůjčila hlas majorce "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H.

Jako dabérka propůjčila hlas majorce "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H.

Jako dabérka propůjčila hlas například majorce Margaret "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H.
před 50 minutami
Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství

Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství

V knize Rodičovské historky (Cosmopolis) se o zábavných i dojemných rodičovských chvílích rozepsalo hned 16 autorů. Přečtěte si ukázky.
Další zprávy