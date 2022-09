Obytných aut na elektřinu přibývá, má je Opel i Renault. Roste i počet malých obytek

Jako základ obytného auta si asi většina milovníků cestování představí minimálně středně velkou dodávku jako Volkswagen Transporter nebo Mercedes třídy V, ideálně s naftovým motorem. Už nějakou dobu ale platí, že obytku je možné postavit i na základech menších dodávek, případně dokonce elektromobilů. A nabídka v obou kategoriích se bude dále rozrůstat.

Vedle označení California je mezi obytnými auty takovým pojmem už jen jedno jméno: Marco Polo od Mercedesu. Až doposud se za ním skrývala obytná verze Mercedesu třídy V, teď se ale přidává i menší třída T s délkou 4,5 metru. Samotná trojcípá hvězda označuje svou novinku jako "mikro obytnou dodávku", přičemž do její zadní části namontovala vyjímatelný obytný modul pojmenovaný Marco Polo. To znamená, že přes týden je auto možné používat jako normální osobní dodávku, přes víkend pak v tom stejném autě vyrazit do přírody.

Modul obsahuje především lůžko pro dvě osoby s délkou dva metry a šířkou 1,15 metru. Nechybí matrace a klasický rám postele, obojí je ale možné poměrně snadno posunout a složit, takže při jízdě je postel elegantně schovaná v zavazadlovém prostoru a na zadní sedadla se mohou posadit další cestující. Kromě postele má auto standardně i zatemňovací prvky na okna a zachytávač proti hmyzu, aby se i přes noc v kempu dalo větrat. Mezi sloupky C a D jsou pak menší závěsné kapsy pro schování drobných předmětů: peněženky, klíčů nebo mobilu.

Tolik ke standardní výbavě modulu Marco Polo. Za příplatek se ale i do třídy T dá pořídit kuchyň. Ta je ukrytá v šuplících v zadní části vozu a obsahuje třeba dřez s 12litrovou nádrží na vodu, 15litrovou ledničku a plynový vařič. Nechybí odkládací šuplíky na nádobí a potraviny a také rozkládací stůl a dvě skládací židle. Není to komfort jako v plnohodnotném karavanu, ale na uspokojení základních potřeb to bohatě stačí. Mimochodem, onen rozkládací stůl je možné postavit nejen v přírodě mimo vůz, ale i v prostoru za předními sedadly, takže si jídlo můžete teoreticky užít i ve chvíli, kdy například prší.

Mercedes neuvádí, jestli se bude příplatek za modul Marco Polo týkat všech motorů, nebo jen některých vybraných jednotek, proto lze předpokládat, že jej bude možné dostat v kombinaci se všemi jednotkami. To znamená benzinové verze T 160 a T 180 s výkonem 75, respektive 96 kW, a naftová provedení T 160 d nebo T 180 d s výkonem 70 nebo 85 kW. Vyjma základního benzinového motoru je možné všechny jednotky kombinovat i se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, na českém trhu začíná třída T na částce 640 695 korun. Kolik bude stát modul Marco Polo, automobilka zveřejní koncem roku, kdy spustí i objednávky.

To technický základ třídy T, Renault Kangoo, se v obytné verzi ukazuje zatím jen jako koncept. Jmenuje se Hippie Caviar Motel a určený je především pro milovníky sportu. Nabízí totiž řadu držáků a úložných prostorů na uložení sportovního náčiní. Například na střeše je nosič na lyže, přičemž střecha samotná nabízí i menší okno. Renault upozorňuje, že z lůžka uvnitř auta tak je možné pozorovat třeba noční oblohu. Police nebo podlaha v interiéru pak jsou vyrobeny z recyklovaných pneumatik a korku.

Na rozdíl od třídy T vychází obytné Kangoo z modelu s prodlouženou karoserií, kterou doposud sériový model v osobní ani užitkové variantě nenabízí. Francouzský model má oproti tomu německému i další výraznou odlišnost: jedná se totiž o elektromobil. Výkon elektrického motoru je 90 kW, přičemž baterie s kapacitou 45 kWh stačí k dojezdu 285 km. Maximální nabíjecí výkon je 80 kW a automobilka uvádí, že za půl hodiny je možné načerpat energii na 170 km.

Elektrické obytné dodávky jsou přitom trend, který se o slovo hlásí stále více. Například Volkswagen slibuje, že jeho ID. Buzz bude dostupný i ve verzi California, na což si ale budou muset zájemci počkat zhruba do roku 2025. Jako dočasnou alternativu bude možné brát alespoň provizorní obytnou vestavbu.

Více konkrétní obrysy má elektrická obytka od Opelu v podobě konceptu Zafira-e Life Crosscamp Flex. Jméno vozu odkazuje na firmu Crosscamp, která se zabývá přestavbami Zafiry Life a také Toyoty ProAce Verso do podoby obytného vozu. V interiéru elektrického obytňáku nechybí malá kuchyň s dřezem, plynovým vařičem a nádrží na čistou i odpadní vodu. Na dvojlůžko je možné přeměnit zadní lavici, další se pak schovává ve výklopné střeše. Celkem se v elektrickém Opelu vyspí čtyři lidé.

Baterie s kapacitou 75 kWh by měla stačit na dojezd 322 km, přičemž nabíjení je možné nejvýše výkonem 100 kW. Opel uvádí, že elektrická Zafira se do nabídky firmy Crosscamp dostane po bok té naftové už příští rok (ve vyobrazené verzi Flex i jednodušší Lite bez kuchyně). A protože elektrickou verzi nabízí i Toyota ProAce, není důvod, aby se do nabídky časem nedostala také ona.

Podobně jako Opel ukazuje elektrický karavan i Mercedes na základech modelu EQV s 60- nebo 90kWh baterií. Obytnou vestavbu má na svědomí švýcarská firma Sortimo Walter Rüegg AG, která nabízí vestavbu s kuchyní i výsuvnou střechou a dalším extra místem na spaní. Na střeše má pak elektrický Mercedes i solární panely, které pomáhají napájet některé spotřebiče. Nejde přitom jen o koncept, vestavbu půjde do elektrického Mercedesu - v různých konfiguracích - i objednat.

Specialista na obytná auta, firma Bürstner, pak do podoby obytného auta přestavěla elektrický Ford E-Transit s 68kWh baterií a dojezdem 317 km. Zatímco pohon se odlišuje, obytná část modelu je prakticky stejná jako u verze se spalovacím motorem, kterou Bürstner do podoby obytného auta mění již delší dobu. To znamená spací prostor pro dvě až tři osoby, kuchyň, a dokonce i koupelnu s kompaktní sprchou a záchodem. O případné dostupnosti elektrického obytného Transitu se však tisková zpráva výrobce nezmiňuje.