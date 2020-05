O sedm let moudřejší? Srovnání staré a nové Octavie vás může překvapit

Příchod nové generace Octavie je národní událost, vždyť Škoda je největší firma v zemi a Octavia její klíčový model. Pravidelný rituál, který při takové příležitosti nesmí chybět, je srovnání s odcházející řadou. Letos o to zajímavější, že novinka přebírá její mechanický základ i rozměry. Změny se odehrávají v interiéru, pohonu a ladění detailů. Bude nová řada lepší, jen protože je novější?

Už na první pohled je jasný obrovský skok v designu. Přestože leccos naznačovaly už první snímky, teprve auta stojící vedle sebe odhalují hloubku historického příkopu mezi oběma generacemi. Dosavadní klasik vedle juniora zestárl rozhodně víc, než by sedmi letům věku odpovídalo.

Dlužno dodat, že moderně nevypadal ani v době premiéry, kdy tehdejší šéfdesignér Kabaň otevřeně přiznával, že Octavia neměla zdůrazňovat emoce, ale proporce. To dávalo smysl vzhledem k obřím rozměrům, jichž "trojka" dorostla, nicméně přehnaná nadčasovost vyústila v jistou "mimočasovost".

Dnes se karta obrací. Poprvé za bezmála čtvrtstoletí vývoje novinka předchůdkyni rozměrově nepřerůstá, o to víc ale přidává na emocích. Přikrčená zamračená příď s přimhouřeným pohledem tenkých světel budí agresivnější dojem, ještě podtržený nízko položenou šestiúhelníkovou maskou.

Víc práce s detailem je vidět i vzadu, kde vodorovně orientované lampy a linka nárazníku dělají auto opticky širší, nápadně podobné Superbu. Výraznější design si jistě najde i víc odpůrců, ale za ochotu takto riskovat můžeme Škodu jen pochválit.

Ještě větší převrat znamená interiér, jemuž ve vyšší výbavě Style dominuje desetipalcová dotyková obrazovka. Právě přes ni se za jízdy musíte ke všemu prolistovat a proklikat. Jak už víte ze samostatného testu, ideální řešení to není. Až ironicky vyznívá přesednutí do sedm let starého předchůdce, jehož ovládání je ve všech ohledech intuitivnější.

Samostatná tlačítka pro jednotlivé části menu trefíte i poslepu, otočné knoflíky odpovídají citu v prstech lépe než virtuální body displeje. Dvě klasická "kolečka" paradoxně zůstanou v nižší výbavě Ambiente, ovšem v rámci chudšího systému s menší obrazovkou.

Zmizela také geniální finta spojující digitalizaci s tradicí - nastavení navigace tlačítky vyskakujícími na obrazovce díky senzoru přiblížení. A že musíte listovat nabídkou počítače i kvůli topení, je zkrátka modernizace k horšímu.

Ale abychom byli fér, má nový interiér i řadu výhod. Displej je umístěný zcela nahoře, blíž zornému poli řidiče a díky vystouplé střední části palubní desky je snadno po ruce. Domovskou obrazovku si do určité míry můžete konfigurovat podle vlastního vkusu. Se službou Infotainment Online navigace zpracovává živá dopravní data a sama si dálkově aktualizuje mapy.

Odbouráním samostatného panelu klimatizace palubní deska zeštíhlela, takže dlouhány netlačí do pravého kolene, a také tím před řadicí pákou vznikl dlouhý odkládací prostor, kam odložíte i největší z dnešních mobilů. Ty se do malé přihrádky ve staré Octavii nevejdou a nikde po ruce není místo, kde by za jízdy nelomozily.

Rostoucí sebevědomí Škody potvrzují i materiály v kabině. Jemnější povrchové úpravy najdeme skoro všude, palubní desce pomáhá látkové čalounění s prošíváním, elegantní lišta skrývající ambientní osvětlení. Ramenatějším jedincům vyhoví zřetelně širší přední sedadla, jinak si kabina zachovává dosavadní nadstandardní rozměry.

Vpředu je komfortně vzdušná a široká, místa před zadními sedadly nabízí mnohem víc než všechny tradiční rodinné hatchbacky. Stejně jako u nich je však sedák uložený nízko a dospělí sedí se skrčenýma nohama. Obří kufr nezůstává tradicím nic dlužen, formálního zvětšení objemu z 610 na 640 litrů je však dosaženo důslednějším využitím dostupného prostoru pod podlahou a po stranách.

Převzetí podvozkové platformy předchůdce vyvolává otazníky nad komfortem jízdy. Minulá Octavia byla obratná a snadno ovladatelná, ale na nerovnostech do kabiny pronikaly tvrdé rázy a karoserie ze zvonivě tenkých plechů akusticky zesilovala každý impulz od jednoduché zadní nápravy.

I když postupné úpravy během let dostaly auto z nejhoršího, stříbrné kombi z roku 2015 nám neduhy původního provedení připomínalo na každé dlažební kostce.

Přesednutí do novinky potvrzuje, že si v Boleslavi byli hendikepu vědomi. Řada dílů podvozku je nových, Octavia obouvá i pneumatiky s vyšším profilem. Jízda je skutečně klidnější, nerovnosti vůz pohlcuje s větším nadhledem, aniž by za to platil rosolovitou měkkostí při změnách směru.

Je stejně čitelná pro řidiče a příjemnější pro pasažéry. Upřímně řečeno jsme rozdíl v komfortu čekali ještě větší, ale okolnosti nám do testu přihrály ne zcela rovnocennou dvojici: staré auto obouvalo kola R17, nové R18, a navíc mělo prosklenou střechu, kde chybějící výztuha ve stropě snižuje tuhost karoserie. I když je nová Octavia celkově pohodlnější, velká kola a prosklená střecha jí nadále ke cti neslouží.

Vůbec nejjasněji však novinka starší verzi ujíždí díky motoru. Pořád se jmenuje 2.0 TDI a podává stejných 110 kW, kvůli přísnějším emisním předpisům ho ale museli navrhnout na čistém papíře. Od průběhu spalování přes jemnější řízení a výkonnější katalyzátory konče lehčím hliníkovým blokem.

Co ihned pozná běžný uživatel, je mnohem tišší chod. Zatímco ve starém kombíku nás neustále provází nepříjemný melodický hukot, v novém motor jen lehce klapavě brumlá, aby ho při ustálených 130 km/h zcela zastínil aerodynamický svist.

Pohotovější je také odezva na plyn v nízkých otáčkách. To se obzvlášť hodí vzhledem k vláčnějším reakcím automatu DSG, které jsou v celém hnacím řetězci jediným bodem ke kritice. Současná sedmistupňová varianta nicméně sráží otáčky na dálnici z 2500/min ve starém autě na 1800/min v novém. Díky spodovějšímu tahu se motor drží níž ve všech situacích, což prospívá spotřebě.

V ní novinka potvrdila značný náskok v obou měřených úsecích. Nejprve v 76 km dlouhém mixu dálnic a okresních silnic, kde jela za rovných pět litrů, zatímco starší verze za 5,6. Dvacetikilometrový okruh po Praze skončil poměrem 5,0 : 5,7 litru. Právě tento rozdíl je spolu s tichým projevem motoru nejlepší zprávou o nové Octavii.

0:29 Ok, Lauro! Nová Škoda Octavia Combi na videu | Video: Škoda Auto

Součtem svých vlastností je nová generace jednoznačně lepší. Vzhledově výraznější, stejně prostorná, pohodlnější a podstatně úspornější. V útulné kabině je nicméně škoda skrblického šetření na ovládání klimatizace a komunikační systém nepovažujeme za krok dopředu úplně ve všem.

K tradici značky už dávno nepatří lidové ceny a také za tento počin si Škoda nechá dobře zaplatit. Octavia Combi 2.0 TDI AP Ambition stojí 731 900 Kč, o 92 000 Kč víc než končící model. Výbava se sice rozšířila o dvouzónovou samočinnou klimatizaci, za parkovací čidla nebo bederní opěrky však musíte dále připlácet.