O Lamborghini je zájem. Švýcaři a Britové by ho od VW koupili za 190 miliard korun

Německá automobilová skupina Volkswagen dostala nabídku na prodej své značky Lamborghini za 7,5 miliardy eur (190,7 miliardy Kč). Informaci nezávisle na sobě přinesl britský magazín Autocar a německý Automobilwoche. Podle automobilky Audi, pod kterou značka oficiálně spadá, však Lamborghini není na prodej.

Nezávaznou nabídku spolu s dalšími podmínkami podle zprávy Autocaru podalo tento měsíc konsorcium, které tvoří švýcarská skupina Quantum Group a britská investiční firma Centricus Asset Management.

Švýcarské firmě Quantum Group šéfuje Rea Stark Rajcic. Jeho jméno není v kruzích spojených s koncernem Volkswagen neznámé. Společně se synem Ferdinanda Piëcha, Antonem, založil značku Piech Automotive. Ta před dvěma lety ukázala v Ženevě koncept sportovního elektromobilu. Předsedou dozorčí rady Piech Automotive je pak bývalý šéf koncernu VW Matthias Müller.

Pod křídly nových vlastníků by se z Lamborghini měla stát špičková inovativní značka, která se zaměří na nová čistá pohonná ústrojí. Quantum v rámci svého projektu dokonce navrhuje zřízení inovačního centra v Dolním Sasku, tedy spolkové zemi, odkud VW pochází. Vyvíjet a vyrábět by se zde měly baterie a bateriové články, které by byly dostupné i dalším firmám.

Po prodeji by si Lamborghini mělo pět let držet svoje stávající zaměstnance a mělo by mít také technologické partnerství s bývalým mateřským koncernem.

Značka Lamborghini byla v minulosti několikrát zmíněna v souvislost s jejím možným prodejem. V prosinci však Volkswagen prohlásil, že se skupina dohodla, že Lamborghini zůstane součástí koncernu, upozornila agentura Reuters.

"Toto není předmětem žádného jednání v rámci skupiny. Ne, Lamborghini není na prodej," reagoval na článek mluvčí Audi.

Společnost s oficiálním názvem Automobili Lamborghini založil v roce 1963 Ferruccio Lamborghini. Audi koupila italskou automobilku v roce 1998 od indonéské firmy Megatech za 110 milionů USD (2,3 miliardy Kč). V současnosti Lamborghini prodává modely Huracán, Aventador a Urus, jejichž výroba závisí na součástkách od Volkswagenu. Loni prodej Lamborghini klesl na 7430 aut z rekordních 8205 aut v roce 2019. Tržby činily 1,61 miliardy eur (33,5 miliady Kč).

Koncern Volkswagen vlastní 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, nákladní vozy MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati.