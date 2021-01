O elektronických dálničních známkách veřejnost moc neví. Stát dá 10 milionů na kampaň

S loňským rokem skončil v Česku prodej klasických dálničních známek formou kuponů, nově se viněty kupují elektronicky. Ministerstvo dopravy ale upozorňuje na to, že veřejnost je o evinětách málo informovaná, a proto připravuje kampaň na jejich propagaci. Má vyjít na 10 milionů korun.

Elektronické dálniční známky začaly platit na začátku roku. Stát připravuje propagační kampaň, kterou chce zvýšit povědomí motoristů o jejich existenci. Tato kampaň by měla vyjít na 10 milionů korun. Televizní a rozhlasové spoty a inzerci v médiích spustí v polovině ledna. Materiál na včerejším zasedání vzala vláda na vědomí, vyplývá z informací na internetových stránkách vlády.

Kampaň bude mít několik forem. Jde především o televizní spoty, které by měla vysílat Česká televize, dále rozhlasové spoty na vybraných stanicích. Další část je připravovaná jako inzerce v nejprodávanějších novinách a rovněž na internetu. K propagaci chce ministerstvo využívat i některé sociální sítě.

Spuštění systému elektronických známek zůstalo podle ministerstva dopravy ve stínu současné epidemiologické krize, kampaní chce proto zvýšit informovanost motoristů o novém systému. Spoty a inzerce by měly mířit na všechny řidiče, akcent bude klást i na motoristy starší 50 let. Resort si od toho slibuje také odbourání nedůvěry některých lidí z internetového prodeje. Reklama bude zároveň zdůrazňovat výhody nového systému.

Ministerstvo připravuje kampaň ve dvou vlnách. První z nich bude trvat měsíc a začne v polovině ledna. Důvodem je blížící se konec platnosti ročních známek z loňského roku na konci tohoto měsíce, kdy úřad očekávají velký nárůst zájmu o známky. Druhá vlna kampaně je plánována na červen před letními prázdninami.

Elektronické známky nahradily dosavadní papírové kupony. Vázány jsou na registrační značky vozidel, řidiči už tak nemusí lepit známky na přední skla. Stát spustil systém pro prodej nových dálničních známek vloni 1. prosince. Do konce roku si řidiči pořídili přes 140 000 dálničních vinět, v drtivě většině případů s roční platností. Ministerstvo očekává, že za celý rok by se mělo prodat až šest milionů známek. Jak známku koupit a na co si dát pozor, čtěte tady.

Hlavním prodejním kanálem je internetový obchod edalnice.cz. Další prodejní místa jsou na pobočkách pošt a čerpacích stanicích Euro Oil, u hranic je pak rozmístěno 12 samoobslužných kiosků. Novinkou je například možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů.

Roční známky budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok, dosud platily vždy 14 měsíců od prosince předcházejícího roku do konce ledna roku příštího. Ceny známek se letos nezměnily, roční známka stojí 1500 korun, měsíční 440 korun a desetidenní 310 korun. Zůstává také zvýhodnění pro ekologická auta.

Zahájení prodeje provázely v první prosincový den problémy, kdy systém krátce po svém spuštění přestal kvůli technické chybě fungovat. Zprovozněn byl ještě týž den odpoledne, výpadek systému však vyvolal vlnu kritiky politiků i odborníků. Od té doby systém funguje bez výraznějších problémů.