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Ekonomika

O budoucnost Volkswagenu se bojí i ti, kteří mu šéfují. Vedení anonymně přiznává, že koncern je v ohrožení

ČTK

Volkswagen prochází jedním z nejtěžších období své historie. Podle interního průzkumu mezi členy vedení panují v koncernu obavy z existenční hrozby, zatímco firma chystá masivní propouštění a omezení výroby. Automobilový gigant se snaží vyrovnat s tlakem čínské konkurence, pomalejším nástupem elektromobility i nejistotou na klíčových trzích.

Výroba modelů Volkswagen ve Cvikově
Výroba modelů Volkswagen ve CvikověFoto: Volkswagen AG
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Německý automobilový koncern Volkswagen se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. Vyplývá to podle německého časopisu Manager Magazin z výsledků anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady podniku.

„Vedoucí představitelé projevují nejvyšší míru znepokojení. A představenstvo přiznává, že není jednotné,“ píše o výsledcích průzkumu Manager Magazin.

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Koncern Volkswagen již dříve uvedl, že do roku 2030 hodlá v samotném Německu zrušit zhruba 50 tisíc pracovních míst, tedy zhruba 18 procent. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je rovněž česká automobilka Škoda Auto.

Evropský automobilový sektor se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně pomalého přechodu k elektromobilům, rostoucí konkurence z Číny a agresivní celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

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Šéf Volkswagenu Oliver Blume v dubnu časopisu Manager Magazin řekl, že koncern chce v příštích letech snížit celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy o více než deset procent. Dodal, že dříve plánované objemy výroby jsou kvůli současné situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné.

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Provozní zisk koncernu Volkswagen se v letošním prvním čtvrtletí meziročně snížil o 14 procent na 2,46 milionu eur (necelých 60 miliard Kč). Samotná Škoda Auto však provozní zisk zvýšila o téměř 21 procent na 660 milionů eur (zhruba 16 miliard Kč).

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