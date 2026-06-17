O budoucnost Volkswagenu se bojí i ti, kteří mu šéfují. Vedení anonymně přiznává, že koncern je v ohrožení

Volkswagen prochází jedním z nejtěžších období své historie. Podle interního průzkumu mezi členy vedení panují v koncernu obavy z existenční hrozby, zatímco firma chystá masivní propouštění a omezení výroby. Automobilový gigant se snaží vyrovnat s tlakem čínské konkurence, pomalejším nástupem elektromobility i nejistotou na klíčových trzích.
Německý automobilový koncern Volkswagen se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. Vyplývá to podle německého časopisu Manager Magazin z výsledků anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady podniku.
„Vedoucí představitelé projevují nejvyšší míru znepokojení. A představenstvo přiznává, že není jednotné,“ píše o výsledcích průzkumu Manager Magazin.
Koncern Volkswagen již dříve uvedl, že do roku 2030 hodlá v samotném Německu zrušit zhruba 50 tisíc pracovních míst, tedy zhruba 18 procent. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je rovněž česká automobilka Škoda Auto.
Evropský automobilový sektor se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně pomalého přechodu k elektromobilům, rostoucí konkurence z Číny a agresivní celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf Volkswagenu Oliver Blume v dubnu časopisu Manager Magazin řekl, že koncern chce v příštích letech snížit celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy o více než deset procent. Dodal, že dříve plánované objemy výroby jsou kvůli současné situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné.
Provozní zisk koncernu Volkswagen se v letošním prvním čtvrtletí meziročně snížil o 14 procent na 2,46 milionu eur (necelých 60 miliard Kč). Samotná Škoda Auto však provozní zisk zvýšila o téměř 21 procent na 660 milionů eur (zhruba 16 miliard Kč).
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