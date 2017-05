Nový Opel Insignia dorazil na český trh. Sází na nízkou cenu a sexy vzhled

před 8 minutami

České zastoupení Opelu plánuje letos prodat 500 Insignií, příští rok by to mělo být už 1200 kusů. | Foto: Opel

Opel Insignia Grand Sport začíná na ceně 569 900 korun, kombi nazvané Sports Tourer vyjde o 25 tisíc korun dráž. Novinka má atraktivnější vzhled, shodila přebytečnou hmotnost a tím zlepšila jízdní vlastnosti. Poprvé nabídne také širší možnosti individualizace včetně vlastního laku karoserie na přání.

Manažerský Opel Insignia se dočkal druhé generace. Auto, které hraje roli vlajkové lodi německé automobilky, přišlo s naprosto novým pojetím, když od základu změnilo svůj design. Model Grand Sport je liftback, oproti dřívějšku se výrazně natáhl a ztratil na hmotnosti. Podle motorizace až o 200 kilogramů. Auto se prodává i jako kombi Sports Tourer. Později přijde do prodeje i model do lehkého terénu Country Tourer.



Novinka přijela také s novým motorem. Zastaralé benzinové motory 1.4 Turbo a 1.6 SIDI Turbo nahradila zbrusu nová jednotka 1.5 Turbo s výkony 103 a 121 kW, kterou lze spojit buď s manuálem, nebo automatem. Diesel v nabídce zastupují naftové jedna-šestky a dvoulitr CDTI v rozpětí výkonů od 81 do 125 kW.

Právě 1.5 Turbo/103 kW je základním motorem, se kterým Grand Sport vyjde na 569 900 korun. Kombi stojí o 25 tisíc korun víc. Jde o akční ceny, ale české zastoupení Opelu tvrdí, že je hodlá držet dlouhodobě. Díky takové cenové politice je Opel levnější než konkurenční Škoda Superb či Volkswagen Passat. Porovnání všech tří vozů se základními motory jsme připravili zde pod tímto linkem.



Nejdostupnější naftovou variantou je pro Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTi o výkonu/81 kW. Auto se nabízí celkem ve čtyřech výbavách a nejlevnější Selection přijde na 639 900 korun. Ve standardní výbavě má tato verze třeba bezklíčové odemykání a startování, detekci chodců a další elektronické asistenty, LED pro denní svícení, manuální klimatizaci, tempomat nebo volant potažený kůží.



Ve druhé výbavě Edition je už k dispozici systém OnStar, kterým lze volat dispečink o pomoc nebo s žádostí o služby spojené s cestováním, jako je rezervace hotelu nebo hledání parkovacího místa. Lépe tvarovaná anatomická sedadla s látkovým potahem a koženými boky nebo 18palcová litá kola dostanete mimo jiné ve třetí výbavě Dynamic.



Top volba Innovation pak přidává například dvouzónovou klimatizaci, automatická světla nebo sadu chromových doplňků. Kompletní ceník Opelu Insignia Grand Sport najdete zde. Praktičtější kombi Sports Tourer má pak ceník pod tímto odkazem.

Zajímavostí je, že Opel pro model Insignia nabízí program Opel Exklusive, který kromě speciálních disků kol nebo kožených potahů přináší i možnost individuálních laků karoserie. Opel podobně jako výrobci luxusních aut chce jít dál, a tak umí na přání zákazníka namíchat i jeho vlastní barvu. Třeba podle laku na nehty z kabelky manželky budoucího majitele.



České zastoupení Opelu plánuje letos prodat 500 Insignií, příští rok by to mělo být už 1200 kusů. Pokud se mu to podaří, půjde o rekordní prodej tohoto modelu v Česku. Odhadovaný počet prodejů odpovídá i kvótám, které dovozce dostal, proto by neměl být problém ani s dodacími lhůtami.



Redakce Aktuálně.cz auto zkoušela mezi prvními médii na mezinárodní prezentaci. Test Opelu Insignia Grand Sport najdete zde.