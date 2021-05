Nový Mustang ukazuje budoucnost Fordu. Je elektrický a koupíte ho jen po internetu

Ford má ambiciózní plán. Americká automobilka dosud v Evropě s elektromobily jen koketovala, když na vybraných trzích nabízela elektrický Focus, od roku 2030 ale nechce na starém kontinentě prodávat jiná než čistě elektrická osobní auta. První z nich přitom pro mnohé fanoušky značky páchá pomalu svatokrádež, jmenuje se totiž Mustang Mach-E. Přinášíme první test.

Svatokrádež je to možná dvojitá. Kromě toho, že tenhle Mustang nepohání bublající atmosférický osmiválec, není to ani kupé nebo kabriolet, ale SUV se splývavou zádí o kousek větší než škodovácký Enyaq.

Ptáte se proč? Stačí otevřít dveře, jejich spodní hrana překrývá nebývale vysokou podlahu, v níž se ukrývají baterie. Aha, proč Mustang? Inu, protože vysoká cena elektromobilu (základní verze startuje bez stokoruny na 1,3 milionu) vyžaduje ikoničtější znaky než kudrlinky Fordu, novinka tak na zaslepené masce chladiče vozí cválajícího divokého koně. Stejně to ostatně udělal italský Fiat s elektrickou pětistovkou, ta nese loga 500.

Technicky nemá Mach-E s osmiválcovým kupé nic společného. Platforma vznikla speciálně pro elektromustanga, baterie v podlaze mohou mít buď využitelnou kapacitu 68 kWh, nebo rovnou 88 kWh. Obě jdou kombinovat s pohonem zadních nebo všech kol, tedy jedním nebo dvěma elektromotory. Na základě toho se liší dojezd a výkon, testovaná top verze s pohonem 4×4 a větším akumulátorem slibuje 258 kilowattů, zrychlení z nuly na sto za 5,1 vteřiny a 540 kilometrů dojezdu.

Jestli se vám zdá, že to na benzinového Mustanga s jeho 330 kW nestačí, Ford chystá i u elektromobilu verzi GT s 358 kilowatty a zrychlením z nuly na sto za 3,7 vteřiny. Na ni už bude osmiválec krátký, na trhu ale bude později, až v průběhu příštího roku.

Je to Mustang? A víte, že vlastně ano?

Extrémní varianta tak sice vytahuje přesvědčivé trumfy, ani standardní verze, kterou půjde v Česku objednat od přelomu letošního a příštího roku, ale není žádné ořezávátko. Zejména pokud pohonné ústrojí přepnete do nespoutaného módu Unbridled, dočkáte se razantního kopance do zad následovaného efektivním konstantním zrychlením. Vše v takovém módu doprovází ještě falešný zvuk umocňující pocit rychlosti.

Režim Unbridled v autě doprovází ještě vyvážený Active a "vyklidněný" Whisper, v něm se nedočkáte žádného falešného zvuku a odezva plynu je nastavena přísně lineárně, zmíněný kopanec je pryč. Přesně takový mód se hodí pro každodenní jízdu, kdy má šofér jiné priority než sprint od zatáčky k zatáčce nebo od semaforu k semaforu. Rychle si také oblíbíte možnost ovládat Mustanga přirozeně jedním pedálem.

Jednou z nejčastějších otázek týkajících se elektromobilů je pochopitelně dojezd a zde Mustang skrývá překvapení. Po ostřejším svezení po okresce ukáže palubní počítač spotřebu 15 kilowatthodin na sto kilometrů, k bráně pivovaru Plzeňský Prazdroj jsme z pražské Dubče dojeli převážně po dálnici se spotřebou 22 kWh/100 km a celý 330km jednodenní test zvládl Mustang za 19 kilowatthodin, což znamená reálný dojezd 460 km. S ohledem na velikost auta úctyhodné, jen těžko byste našli úspornější elektrokonkurenci. Mach-E jako jedno z mála elektroaut dokáže konkurovat i Tesle.

Horší je to již s dobíjením, nejvyšší výkon 150 kilowattů (verze s menší baterií zvládne jen 115 kW) je s ohledem na velikost baterie slabší. Ford ale slibuje, že z deseti na 80 procentech kapacity bude auto na dostatečně silné nabíječce za 45 minut. Vyzkoušíme při plnohodnotném testu. Pro domácí nebo firemní dobíjení u wallboxu je připraven 11kW palubní AC převodník. To by mělo stačit.

Jízda s Mustangem je na každý pád příjemná. Vůbec není poplatná americkému původu vozu. Ten má tak akorát naposilované řízení a zatáčkami se navzdory jemným náklonům dá vést nebývale vysokou rychlostí. Vysoká hmotnost, Mach-E váží v testované verzi takřka 2,2 tuny, je znát až na výraznějším sklonu k nedotáčivosti na mokru.

Stejně jako o benzinový Mustang, ani jeho elektrický soukmenovec není nekompromisním sportovním náčiním. Spíše je to auto, které dokáže rychlost v zatáčkách kombinovat s až překvapivým jízdním komfortem. Mile nás překvapilo, jak těžké auto působí za všech okolností výborně odpružené. Nejdou zde žádné tupé rázy, žádné zapadávání velkých 19" kol do děr. Někomu by možná mohla chybět rozvolněnost na delších vlnách, ale ta je vykoupena právě utlumením kratších nerovností.

Jízdnímu komfortu pomáhá i výtečné odhlučnění kabiny, čtyřkolky mají standardně akustická skla, zadokolky ne, a pohodlná sedadla. Ta na první omak působí americky měkce, ale jejich čalounění postupně tuhne, aby dobře podepřelo tělo. Pozice za volantem je také příjemná.

Když k tomu přidáte nadprůměrný prostor na zadních sedadlech, solidní 402l zadní a využitelný 81l přední kufr (po americkém vzoru trunk a front trunk, frunk, tedy kufr a přufr) tak se z tradičního automobilového pohledu Mustangu dá jen těžko něco vytknout. Koně na kapotě nese novinka se ctí.

Kde to má kliky?

Píše se však rok 2021 a tak Mustang musí zaujmout i technologickou generaci. Snaží se o to už zvenku, protože nemá klasické kliky. K autu stačí přijít s klíčem v kapse a zmáčknout tlačítko na sloupku, elektronický zámek dveře odjistí. Alternativně se dá auto otevřít i pomocí kódu, který vyťukáte na klávesnici nad zmíněným tlačítkem a v duchu doby se Mustang dá odemknout i mobilem.

Má to však jeden háček, jakmile auto nebude mít šťávu v 12V pomocném akumulátoru, musíte odjistit krytku na závitem pro tažné oko, auto připojit na nouzové napájení a pak ho odemknout. Číslo na asistenci je nezbytnou položkou telefonního seznamu.

Technickým středobodem kvalitně provedené palubní desky je velikánský 15,5" displej orientovaný na výšku. V duchu doby se přes něj ovládá vše, spodní část s mechanickým ovladačem hlasitosti patří klimatizaci. Nad ní se pak střídají nejpoužívanější funkce. Mezi palubními dotykovými systémy patří ten v Mustangu k těm lepším - menu jsou logická, virtuální tlačítka velká, vše funguje relativně rychle a bez zádrhelů. Rozhodně z něj máme lepší pocit než z konkurence ve Škodě Enyaq.

Mustang Mach-E bude rovněž podporovat aktualizace na dálku. Dokupování funkcí jako ve zmíněném Enyaqu je zatím hudbou budoucnosti, již teď ale u Fordu ví, že po příštím updatu bude možné otevřít přufr pomocí tlačítka na klíči. Dosud to šlo jen u zadního kufru.

Ford ve stylu Alzy

Tou největší novinkou je však to, že nový elektrický Mustang se nebude prodávat klasicky u dealerů, ale výhradně on-line. V showroomech bude možné si auto vyzkoušet, samotný nákup ale proběhne po internetu se vším, co k tomu patří, tedy i čtrnáctidenní lhůtou na vrácení peněz.

Aby se celý proces urychlil, bude navíc Mustang k dispozici jen v několika konfiguracích. Výbava (již v základu velice bohatá) se bude lišit podle toho, jestli zákazník objednává verzi s pohonem zadních, nebo všech kol, nad to budou k dispozici jen dva výbavové balíčky Technology a Technology Plus a také několik barev.

Unifikovaná nabídka nezjednoduší jen výrobu, ale také zkrátí dodání auta. "V drtivé většině případů by požadované auto mělo být v centrálním evropském skladu a zákazník by ho měl dostat do čtrnácti dní," popisuje výhody Brand Manager Fordu David Vaculík.

Dealer z celého procesu zmizet nemá, zákazník si ho vybere jako místo vyzvednutí auta. Zvolit bude moci i dopravu až domů. A během čekání bude mít již vytvořený účet pro vzdálenou správu auta a bude si ho moci sám dopředu nastavit. V showroomu si tak vyzvedne auto například již s naladěnými rozhlasovými stanicemi.

Jen tak dál

Občas to vypadá zvláštně, když svůj stoprocentní přechod na elektřinu oznamují automobilky, které vlastně ještě elektromobily neprodávají. V řadě příkladů se již ukázalo, že ač elektrotechnika působí jednodušeji než spalovací motor, prvotina nemusí být žádný skvost. Ford ale vypadá, že vzal věci za správný konec a můžeme doufat, že v dobré práci bude pokračovat.

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD Motor: 2x synchronní elektromotor s permanentními magnety, pohon všech kol

Celkový výkon: 258 kW

Točivý moment: 580 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,1 s

Kapacita baterie: využitelná 88 kWh, celková 98,7 kWh

Dojezd: 540 km (dle WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 402 l + 81 l vpředu

Cena: od 1 699 900 Kč

Nový Mustang dostojí svému jménu jízdními vlastnostmi, má překvapivě nízkou spotřebu a jeho obrovský displej není zase tak komplikované ovládat. Přimlouvali bychom se za to, aby měl normální kliky, a akceptovat je nutné jeho cenu. Vysoký výkon, velká baterie, bohatá výbava a pohon všech kol ji v případě testovaného vozu vyšroubovaly k 1,83 milionu korun.