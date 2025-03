Na cestu mu svítí 142 hvězd. Elektrický Mercedes CLA zvládne i to, co benzinový motor

Bude tohle konečně revoluce? Mercedes se na poli bateriových aut už dlouhá léta snaží a jeho nabídka zahrnuje širokou škálu modelů. Jenže prodejní průlom zatím nepřišel, Němcům chyběl skutečný hit. To by se teď mohlo změnit, protože alespoň na papíře vypadá nový Mercedes-Benz CLA prakticky bezkonkurenčně.

Platforma s 800V elektrickou architekturou, která umožní dobít energii potřebnou pro 325 kilometrů jízdy za deset minut. Normovaný dojezd až 792 kilometrů. A díky dvoustupňové převodovce příslib, že nízké spotřeby dosáhne čtyřdveřové kupé i na dálnici. Papírově vypadá nová generace Mercedesu CLA jako prakticky bezchybný elektromobil.

Při jeho stavbě využili inženýři zkušeností z aerodynamického a extrémně efektivního prototypu Vision EQXX. Právě ten přišel s 800V architekturou, která dovolí maximální nabíjecí výkon 320 kW a s tím již zmíněný dojezd dostupný během deseti minut. Že to funguje, dokázal loni prototyp při jízdě na okruhu Nardo, kde za 24 hodin zvládl 3717 kilometrů. Žádný elektromobil jich neujel více, přitom ale Mercedes musel čtyřicetkrát dobíjet.

Zatím jediný dostupný akumulátor CLA s technologií EQ, jak zní jméno auta, má využitelnou kapacitu 85 kWh. A protože v anodě je použito více křemíku, má vyšší energetickou hustotu než jiné velikostí srovnatelné baterky.

Na výběr bude zadokolka s výkonem 200 kW nebo čtyřkolka s dodatečným elektromotorem vpředu a celkovým výkonem 260 kW. Údaj o dojezdu až 792 kilometrů platí pochopitelně pro zadokolku, která by se měla pochlubit spotřebou 12,2 až 14,1 kWh / 100 km. Čtyřkolka na jedno nabití zvládne papírově až 771 kilometrů a spotřebuje 12,5 až 14,7 kWh / 100 km.

Pomáhá jí fakt, že odpojovací jednotka nechá přední motor v permanenci jen při potřebě vyššího výkonu nebo dodatečné trakce. Jinak se i čtyřkolka bude podle automobilky chovat jako slabší a úspornější zadokolka.

Papírové hodnoty jsou jedna věc, praxe ve skutečných podmínkách je ale často odlišná. Mercedes nicméně slibuje, že ani ve světě odlišném od testovacích cyklů se efektivita pohonu tolik nezmění. Třeba na dálnici k tomu má pomoci instalace dvoustupňové převodovky, která řadí druhý stupeň při asi 110 km/h, čímž sníží otáčky a s tím i spotřebu paliva.

Mimochodem na konec roku se chystá příchod také menší a cenově dostupnější LFP baterky s užitečnou kapacitou 58 kWh. Detaily k ní ale zatím známé nejsou.

Kdo nebude chtít elektrickou verzi, dočká se 48V mildhybridu, který má elektromotor zastavěný v osmistupňovém dvouspojkovém automatu. Ten svou sílu 20 kW kombinuje s 1,5litrovým benzinovým motorem v několika výkonových verzích, vyráběným v Číně u Geely, energii mu poskytuje baterka s kapacitou 1,3 kWh. Až zhruba do 100 km/h zvládne auto jet jen na elektrickou energii, kterou získává rekuperací na všech osmi převodových stupních. Vynutit si ale čistě elektrickou jízdu nepůjde.

Už dříve Mercedes uvedl, že mildhybrid bude velmi hospodárný, stačit mu mají jen čtyři litry paliva. I proto CLA nedostane plug-in hybridní pohon. Vzhledem ke spotřebě mildhybridu a dojezdu elektrické verze zkrátka není potřeba.

Obě verze těží ze špičkové aerodynamiky s koeficientem odporu vzduchu cx u elektromobilu na úrovni 0,21. Že tohle Mercedes umí, dokazují už starší limuzíny EQE nebo EQS. Vnější design CLA bude otázkou vkusu, spalovací i elektrická verze mají třeba přední masku, která je u druhé jmenované zcela zbytečná. Zaujme ale 142 animovanými hvězdami.

Rozvor náprav se protáhl o 61 mm, linie střechy se zvedla o 29 mm, a tak by uvnitř mělo být více místa. Elektrická verze má vpředu také 101litrový frunk, je to vůbec poprvé, co tento prvek bateriové mercedesy mají. Naposledy se kufr vpředu objevil u trojcípé hvězdy před 90 lety.

Palubní deska je tvořená několika obrazovkami, jednu se 14 palci může na přání dostat i spolujezdec a pouštět si na ní třeba filmy nebo seriály. Důležitější ale je použití nového operačního systému se zakomponovanou umělou inteligencí Microsoft a Google. Možné tak třeba bude během let na dálku aktualizovat nejen palubní systém, ale také asistenční systémy. Nechybí ani virtuální asistent založený na ChatGPT4, s autem by tak měl jít navázat přirozený dialog. Navigace pak využívá podklady Google Map.

Už dříve se vedení Mercedesu nechalo slyšet, že by elektrické CLA mělo být "dostupným luxusem". Jakou částku to ale znamená, doposud neodhalilo.