Novou Fabii letos doplní i facelift Kodiaqu. Škoda chce nadále dominovat českému trhu

České zastoupení Škody dnes na virtuální tiskové konferenci představilo svoje plány na letošní rok. S novými modely chce udržet takřka 37procentní tržní podíl a své dominantní postavení na českém trhu. Pomoci může i rozšíření on-line prodeje.

Komplikovaný rok 2020 pro české zastoupení Škody skončil částečně i pozitivně. Na trhu, který meziročně klesl o 19 procent, se jí navzdory nižším prodejům v absolutních číslech (klesly z necelých 86 000 aut na necelých 75 000) podařilo posílit vlastní postavení. Vozy domácí značky tak dnes představují takřka 37 procent všech prodejů. Naposledy takového podílu Škoda dosáhla v roce 2007, to se ještě prodávala první generace Fabie.

Navzdory uzavřeným showroomům navíc domácí automobilka významně posílila v prodejích soukromým zákazníkům, kde její tržní podíl vzrostl z 20 na 25 procent. V měsíčních číslech jsou přitom uzavřené showroomy jasně patrné. Prodeje propadly v průběhu jarních měsíců března, dubna a května a pak na podzim od října dále. V jiných měsících se držely na stejné nebo vyšší úrovni ve srovnání s rokem 2019.

Podobně se uzavření prodejen projevilo i na prodeji ojetin ve značkovém programu Škoda Plus, který meziročně klesl o dvě procenta.

Svoje dominantní tržní postavení - kromě více než třetinového podílu má Škoda i sedm z deseti nejprodávanějších modelů v Česku - by automobilka chtěla udržet i letos, kdy má v plánu prodat přibližně 80 000 vozů. Celkově by se přitom podle odhadů šéfa českého zastoupení Jiřího Maláčka v Česku mělo prodat 220 000 nových aut, což je stále výrazně méně než v předkrizových letech. U ojetin chce Škoda zvýšit prodeje ve značkovém programu Škoda Plus asi o šest procent na 57 000 vozů.

K rozvoji mají pomoci nové modely. S plnou silou má na trh dorazit elektromobil Enyaq iV a automobilka plánuje i novinky mezi populárními modely se spalovacími motory. Na podzim by se měla v Česku začít prodávat nová generace malé Fabie (zatím jako "krátký" hatchback, kombi přijde podle dřívějších informací z Mladé Boleslavi později) a ve stejné době projde modernizací rovněž oblíbený Kodiaq.

Koncem roku se také plánuje přinejmenším premiéra druhé karosářské verze Enyaqu. Ten dostane stylovější variantu se splývavou zádí, tedy jakousi elektrickou obdobu zmenšeného BMW X6. Na prodej Enyaqu a spol. jsou přitom již dnes připraveni všichni prodejci, ve všech servisech je elektroauta možné i servisovat, výjimkou je trakční baterie, kterou opraví jen dvacítka partnerů Škody.

Klíčem k růstu prodejů pochopitelně musí být i otevřené showroomy. Podle Maláčka je riziko šíření nákazy v jejich velkých prostorách poměrně malé, sám doufá, že se prodejny podaří za důsledných hygienických opatření otevřít co nejdříve.

Výhodou Škody při uzavřených showroomech je ale to, že jako jediná automobilka umí zákazníkům nabídnout auta on-line. Na webu nabízí zatím auta formou operativního leasingu, v loňském roce nabídku rozšířila o veškeré skladové vozy v dealerské síti. V duchu předpisů o ochraně spotřebitelů při takovém nákupu nechybí ani možnost auto do 14 dnů vrátit.

V první polovině letošního roku by navíc české zastoupení automobilky chtělo rozšířit svou on-line nabídku i o jiné možnosti financování. "Nabídneme možnost si takto pořídit auto na úvěr, což je u zákazníků nejoblíbenější varianta, i za hotové," říká Maláček. Prodeje tak budou ještě méně závislé na otevření showroomů, byť se dá očekávat, že konzervativní český zákazník stále bude mít chuť před koupí auto vyzkoušet a osahat.