Měsíc do revolučního autosalonu v Mnichově. Jaké důležité novinky se představí?

Přesně za měsíc, 6. září, se pro novináře otevřou brány prvního velkého evropského autosalonu od vypuknutí pandemie onemocnění covid-19. Tradiční výstava IAA se letos z Frankfurtu nad Mohanem přesunula do Mnichova a transformovala se z autosalonu na veletrh mobility - k vidění tak nebudou jenom auta. A přestože řada značek bude chybět, i tak se očekávají důležité premiéry. Podívejte se, jaké.

Tradiční podzimní veletrh IAA se dlouhá léta konal ve Frankfurtu nad Mohanem a střídal se s autosalonem v Paříži. Zájem výrobců o německou výstavu ale postupně upadal a ubývalo i návštěvníků. Proto se pořadatelé rozhodli před rokem a půl pro výraznou změnu: autosalon přesunuli z Frankfurtu do Mnichova a také jej transformovali ve veletrh mobility (nově se lze setkat se jménem IAA Mobility).

V praxi to znamená, že vedle aut budou k vidění i nejrůznější technické a technologické inovace například pro sdílenou nebo udržitelnou dopravu, jedním z témat letošní výstavy je i cirkulární ekonomika. A vedle automobilů budou ve velkém k vidění mimo jiné třeba i jízdní kola (podle magazínu Auto Motor und Sport by je mělo představit přes 50 výrobců).

Jestliže už autosalon ve Frankfurtu před dvěma lety počítal velké ztráty ze strany neúčastnících se značek, jinak tomu není ani na nadcházející mnichovské výstavě. Přesto je nakonec situace možná lepší, než se ještě před pár měsíci zdálo. I tak však návštěvníci neuvidí například Jaguar Land Rover, žádnou ze značek skupiny Stellantis (a to včetně domácího Opelu, který v červenci poprvé odhalil novou Astru) a nedorazí ani nikdo z Japonska - Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Suzuki nebo Subaru. Koncern Volkswagen ukáže jen některé ze svých značek, letos tak neuvidíme Seat ani Škodu. A to by přitom mladoboleslavský výrobce měl minimálně s novou Fabií návštěvníkům co nabídnout.

Letošní ročník IAA se tak trochu stane přehlídkou německých značek. Největší prezentaci bude mít BMW (včetně Mini), pro které je to domácí autosalon. Zahanbit se ale nenechají ani největší rivalové Audi a Mercedes-Benz. Všechny tři značky navíc chystají zásadní premiéry, především ze světa elektromobility. Chybět nebudou ani Ford, Porsche, Smart a Volkswagen. Prapor francouzských výrobců bude držet Renault a spolu s ním i Dacia, která odhalí nikoliv elektrického nástupce MPV Lodgy.

Asijské výrobce zastoupí především Hyundai včetně dceřiných značek Genesis a Kia, prezentovat se ale budou i některé čínské automobilky, které opět zkoušejí proniknout na evropský trh. K vidění by měly být modely Leapmotor, ORA, Wey a XPeng Motors, u některých je však v katalogu vystavovatelů poznámka o virtuální prezentaci. Jestli tedy budou vozy k vidění fyzicky, je otázkou.

Seznam zastoupených značek uzavírají Cupra a Polestar, k vidění budou i vozy Microlino, navazující svým designem na legendární Isettu, a kreace švýcarského Rinspeedu, který se však v posledních letech od tvůrce avantgardních konceptů přesunul k poskytovateli inovací v mobilitě. A ve stejném duchu by se měla nést i jeho prezentace na show v Mnichově.

Praktické informace Pokud se i přes nejistou pandemickou situaci rozhodnete do Mnichova vyrazit, budou se vám hodit alespoň základní organizační informace. Především pořadatelé stále připomínají základní pravidla pro zabránění šíření onemocnění covid-19 - mimo členů jedné domácnosti rozestupy alespoň 1,5 metru, průběžná dezinfekce rukou a v prostorách výstaviště i na venkovních stáncích mít nasazený respirátor třídy FFP2 (chirurgická rouška nestačí). Pořadatelé také slibují přívod čerstvého vzduchu do hal, rozprašování dezinfekce nebo průběžnou dezinfekci záchodů. Výstava je rozdělené na části Summit, konající se výhradně na výstavišti, Open Space, konající se v centru Mnichova, a Open Space Extended, konající se na výstavišti. Kdy se koná: od 6. do 12. září, pondělí 6. září je vyhrazeno novinářům. Část Summit na výstavišti je pro veřejnost otevřená až od 10. září od dvou hodin a o víkendu 11. a 12. září mezi devátou ranní a šestou hodinou večerní (12. září se prostory zavírají už v pět odpoledne). Sekce Open Space a Open Space Extended je pro veřejnost otevřena od 7. září od dvou hodin odpoledne do osmi hodin do večera, a pak denně mezi desátou a dvacátou hodinou. Výjimku má opět neděle 12. září, kdy se zavírá už v pět odpoledne. Kde se koná: Část výstavy probíhá na mnichovském výstavišti, část potom přímo v centru Mnichova například na Königsplatz nebo Odeonsplatz. Výstaviště a centrum spojuje 12kilometrová trasa - takzvaná Blue Lane -, kde si návštěvníci budou moci zkusit některé elektrické, hybridní či vodíkové automobily nebo i jiné způsoby dopravy budoucnosti včetně mikromobility. K dispozici bude i speciální linka metra. Vstupné: Venkovní část výstavy zvaná Open Space je zdarma, zpoplatněná ale bude její část - takzvaná Open Space Extended - na výstavišti. Cena denní vstupenky od 7. do 9. září je 20 eur, za denní vstupenku od 10.do 12. září dáte 25 eur a vedle sekce Open Space Extended se dostanete i do sekce Summit. Pro studenty a děti od šesti let stojí vstup jakýkoliv den deset eur. Ceny jsou vždy v on-line předprodeji, kdy si na jednu osobu můžete koupit jednu vstupenku. Na místě budou ceny o dvě eura vyšší. Jak se tam dostat: Pokud přijedete do Mnichova vlakem, venkovní část výstavy je nedaleko od hlavního nádraží, zhruba 20 minut pěšky. Na výstaviště se pak dostanete městskou dopravou, konkrétně metrem linky U2 zastávka Messestadt West nebo Messestadt Ost. Mimochodem v den platnosti vstupenky na výstavu je městská doprava ve vnitřní zóně M-6 již zahrnuta v ceně lístku. Pro auta jsou vyhrazená parkoviště v blízkosti výstaviště, na která by je mělo navést speciální značení. Parkoviště se otevírá denně dvě hodiny před zahájením výstavy a zavírá dvě hodiny po jejím ukončení. Více informací a mapu celé akce najdete na webu výstavy.

Většina výrobců představí elektrické novinky, jak se můžete přesvědčit v galerii k tomuto článku, například Mercedes-Benz ukáže hned pět nových modelů EQ. K vidění by ale mohly být i novinky poněkud klasičtějšího ražení - poprvé tak budou vystaveny třeba BMW řady 2 s karoserií kupé, terénní verze Mercedesu třídy C a dá se očekávat i prezentace novinek posledních týdnů - Audi RS3, Volkswagen Taigo, Kia Sportage nebo Genesis G70 Shooting Brake. O sedmimístné Dacii již byla řeč.

Na přehled již ohlášených, ale i očekávaných novinek se můžete podívat v galerii. Závěrem jen dodejme, že pro veřejnost bude veletrh mobility IAA v Mnichově otevřen od sedmého do dvanáctého září a exponáty bude možné vidět nejen na výstavišti, ale třeba i v centru města. Mezi oběma místy by měla jezdit speciální doprava, některé modely pak bude možné si přímo vyzkoušet.