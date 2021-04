Nové Renaulty a Dacie následují Volvo, omezí rychlost. Věří, že to sníží nehodovost

Renaulty a Dacie nepojedou rychleji než 180 km/h, oznámila automobilka. Věří, že omezení maximální rychlosti se pozitivně projeví na nehodovosti.

Nové vozy automobilky Renault pojedou napříště rychlostí nanejvýš 180 kilometrů za hodinu. Francouzská společnost tak chce předejít silničním nehodám. Novou bezpečnostní strategii představila v pondělí ve svém sídle v Boulogne-Billancourt u Paříže.

Omezení rychlosti se bude týkat značek Renault a Dacia. Rozhodnutí vyrábět napříště jen osobní auta schopná vyvinout nejvyšší rychlost 180 kilometrů v hodině oznámila už v roce 2019 automobilka Volvo.

Generální ředitel Renaultu Luca de Meo uvedl, že chce být Renault v Evropě špičkou mezi vozy na elektrický pohon. Šéf firmy na páteční valné hromadě uvedl, že do roku 2025 by měly elektromobily tvořit 65 procent podílu na osobních vozech společnosti. O pět let později by se podíl měl podle plánu navýšit na nejméně 90 procent.

Francouzský podnik teď na rozdíl od některých jiných automobilek, jako je Volkswagen a Daimler, netěží z oživení poptávky v Číně, kde loni kvůli neuspokojivému prodeji omezil své aktivity. Renault je tak více závislý na evropském trhu, kde hospodářskou aktivitu stále brzdí koronavirové restrikce. Tržby společnosti se v prvním čtvrtletí snížily o 1,1 procenta na deset miliard eur (259 miliard Kč). Pokles tak kvůli negativním dopadům pandemie covidu-19 vykázaly už páté čtvrtletí za sebou.