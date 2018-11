Porsche 911: Osmá generace nejslavnějšího sporťáku je VW Brouk dotažený k dokonalosti

V automobilovém průmyslu existují neměnné konstanty a jednou z nich je určitě Porsche 911. Auto, které se vyrábí od roku 1963, již drahně let slouží jako měřítko mezi všemi sportovními auty. Má ikonický design, skvěle se řídí a dá se s ním jezdit každý den. Právě dnes ráno v 5:30 středoevropského času Porsche představilo jeho osmou generaci.

A ani v jejím případě se základní koncepce auta nemění. V zádi zatím jediné dostupné verze Carrera S je přeplňovaný šestiválcový plochý motor (boxer) o výkonu 331 kilowattů (to je o 22 více než u předchůdce), který roztáčí zadní nebo všechna kola (to u varianty 4S). V základu se tak jedná o Volkswagen Brouk, jenže dotažený téměř k dokonalosti.

I toto víceméně základní provedení dokáže jet 308 kilometrů za hodinu a zrychlení z nuly na stovku zvládne za neuvěřitelných 3,7 sekundy (3,6 vteřiny u čtyřkolky), což představuje oproti předchozí generaci v obou případech čtyřdesetinové zlepšení. S příplatkovým paketem Sport Chrono se náskok zvýší o další 0,2 sekundy. Jak rychlé budou silnější verze, je skutečně velice těžké si představit.

Auto takto zrychlilo navzdory tomu, že by podle informací magazínu Car mělo být o dvacet kilo těžší. Svoji roli v tom bude určitě hrát i nová osmistupňová dvouspojková převodovka. Ta je mimochodem připravena na instalaci elektrického motoru. Hybridní 911 by ale měla přijít až s modernizací za pár let. Podvozek jako takový představuje spíše evoluci předchozího provedení.

Stejně jako koncepce se příliš nemění ani tvary auta. Designérský tým Porsche vede Michael Mauer, který zodpovídá i za vzhled všech vozů koncernu Volkswagen. Před uvedením auta sliboval, že se pokusí novou generaci 911 s kódovým označením 992 (nadšenci se tato čísla učí zpaměti, předchozí byla 991, předtím nelogicky 997 a 996) více odlišit.

Nejvýraznější proměnou prošla zadní světla, která jsou spojena výrazným černým pásem, jemuž dominuje nápis Porsche a svítící červená linka. Přední kapota (není pod ní motor, ale kufr) pak má tvarově odkazovat na původní devětsetjedenáctky. Kliky jsou nově zapuštěny do karoserie a vysouvají se elektricky.

Inspirace předchozími modely je patrná i v interiéru. Linie palubní desky jsou čisté a rovné, jako tomu bylo u starých Porsche ze 70. let.

Na rozdíl od nich ale osmá 911 nebude strádat v digitálním věku. Centrální otáčkoměr v přístrojovém štítu doplňují dva konfigurovatelné tenké displeje. Staré 911 měly typicky pět analogových budíků, u nové teď budou rovnou čtyři digitální.

Ve sporťácích ze sedmdesátek byste také nenašli 10,9" obrazovku navigace s on-line připojením ani adaptivní tempomat, noční vidění s infračervenou kamerou a ani systém, který dokáže rozpoznat, že na silnici stojí voda, přizpůsobí tomu nastavení asistenčních systémů a upozorní řidiče. Starší 911 v tomto směru praktikovaly spíše zkoušku ohněm: šofér musel zvládat smyk, který na sebe nenechal dlouho čekat.

Nové Porsche 911 se dá již objednávat. Ceny začínají v přepočtu na třech milionech korun. Počítejte ale s tím, že vás atraktivní volitelná výbava donutí připlácet.