Už žádný desetiválec Lamborghini, nové Audi S6 sportuje s naftou. Vyzkoušeli jsme ho

Foto: Martin Přibyl

Deset let zpátky mohl člověk zažít to pravé benzinové opojení i v rodinném kombi. Audi S6 tehdy pod kapotou ukrývalo 5,2litrový atmosférický desetiválec, převrtaný motor z placatého supersportu Lamborghini Gallardo. V roce 2019 ale platí jiné pořádky a automobilky řeší spotřebu a emise CO2. Že se do nové S6 nastěhuje šestiválec se dalo čekat, ale že bude tankovat naftu?