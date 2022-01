Při závěrečných testech v autoškole budou nově i videa. Má to zlepšit podobu zkoušek

Ministerstvo dopravy se zabývá možností vytvoření tzv. celorepublikové státní poznávací značky, která by neměla teritoriální rozdělení podle krajů vydání. Stát by tak získal přes 104 milionů možných kombinací. Ve středu to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nedostatek kombinací pro registrační značky vozidel tak v Česku nehrozí.

Ještě před případným zavedením celorepublikové značky má stát k dispozici velké množství kombinací i při současném systému, kdy se v případě vyčerpání současné kombinace čísel a písmen na značce pouze posune jedno písmeno určené pro daný kraj na další místo v tabulce. To brzy nastane v případě Prahy, uvedl mluvčí.