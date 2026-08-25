„Žijete ve vymyšleném světě.“ Šéfka vlivných odborů trhá plán na záchranu Volkswagenu

Na Volkswagen čekají podle jeho šéfa Olivera Blumeho klíčové týdny vyjednávání přímo v jednotlivých továrnách. Plán na restrukturalizaci je velmi striktní, podle vedení koncernu by ale měl směřovat ke světlejším zítřkům. S tím však tak úplně nesouhlasí šéfka vlivných odborů a členka dozorčí rady VW Christiane Bennerová. Blume se svými plány podle ní žije ve vymyšleném snovém světě.
Propustit desítky tisíc lidí, snížit počet modelových řad na polovinu a zmenšit roční výrobu na devět milionů aut. Restrukturalizační plán šéfa koncernu Volkswagen Olivera Blumeho je sice tvrdý, cílem je ale dostat se do roku 2030 na marži mezi osmi a deseti procenty. Teď za první pololetí je na úrovni 4,2 procenta.
„Jak má koncern Volkswagen dosáhnout v médiích proklamované marže devět procent za současné geopolitické situace?,“ ptá se v rozhovoru s německým deníkem WirtschaftsWoche šéfka odborů IG Metall a členka dozorčí rady VW Christiane Bennerová. „Takové cíle vedení budou mít následky pro nabídku modelů i jednotlivé továrny,“ dodává.
„Než dozorčí rada plány schválí, musí je vedení koncernu upravit a vysvětlit. Jakých modelů se dotknou, a jak bude vytyčených cílů dosaženo,“ tepe dále Bennerová.
Ostrý rozhovor členky dozorčí rady přišel jen pár dnů před začátkem plánovaného kolečka Olivera Blumeho po jednotlivých továrnách Volkswagenu v Německu. On sám zavítá už 25. srpna do Wolfsburgu, diskutovat se zaměstnanci osobně přijede i do Emdenu a Cvikova – dvou závodů, kterým hrozí v rámci restrukturalizace uzavření. Naopak do Hannoveru, o němž se také jako o potenciální oběti škrtů spekuluje, pojede finanční ředitel Arno Antlitz. A další továrny VW v Německu navštíví šéf divize náhradních dílů Thomas Schmall.
Vedle tří závodů Volkswagenu je v ohrožení i továrna Audi v Neckarsulmu. Dohromady tyto čtyři továrny zaměstnávají asi 45 tisíc lidí.
Situace mezi zaměstnanci je napjatá, deník Bild se o uplynulém víkendu zúčastnil oslav 70 let závodu divize užitkových vozidel v Hannoveru a náladu popsal spojením „pod bodem mrazu“. Stávající zaměstnanci se k situaci nechtěli vyjadřovat, ti bývalí věří, že závod vedení Volkswagenu nezavře.
Christiane Bennerová kategoricky odmítla zavírání jakýchkoliv továren s tím, že zaměstnanci si naopak zaslouží prosperitu. Podle ní šetřením už trpěli dost, teď by navíc měli dostat od vedení další facku. Nutné je podotknout, že zavírání továren by se chtěl vyhnout i Oliver Blume a bere to až jako poslední možné řešení.
Ke kritice současné situace v koncernu VW se přidal i předseda vlády Dolního Saska (a také člen dozorčí rady VW) Olaf Lies z SPD. „Nejasnosti musí skončit,“ řekl po jednáních s vedením závodů Volkswagenu v Osnabrücku, Braunschweigu, Emdenu, Hannoveru, Salzgitteru a Wolfsburgu.
Pokud už by vedení VW k zavírání továren přistoupilo, mělo by podle Liese zajistit jejich další vytížení. Například v Osnabrücku se spekuluje o vojenské výrobě. Předseda vlády Dolního Saska také podpořil myšlenku na výrobu modelů původně určených pro Čínu v Evropě. To je něco, o čem německá média začala spekulovat už před časem, nicméně adaptace čínských modelů pro Evropu naráží na řadu překážek. Mimo jiné i na souhlas lokálních partnerů, s nimiž VW auta v Číně vyrábí.
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