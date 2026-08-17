„Žere“ stejně, stojí méně. Volkswagen v Česku uvádí možnou náhradu TDI, dočká se ho i Škoda

Čekalo se na něj dlouho, a kdyby nepřišel propad v zájmu o elektromobily, možná by se nikdy neobjevil. I Volkswagen ale nakonec musel vyvinout plnohodnotný hybrid, doplňující již existující 48V mildhybrid a na elektrický dojezd bohatší plug-in hybrid. Nejprve se hybrid objeví v modelech Golf a T-Roc, kde právě dostal české ceny. A nízké (zatím) úplně nejsou.
Poněkud v tichosti se v konfigurátoru českého Volkswagenu objevil jeho první plně hybridní pohon. Systémový výkon v modelech Golf a T-Roc je 125 kW, spojený je s automatickým řazením a pohání přední kola. Německá automobilka si od něj slibuje nižší emise a úsporu paliva, třeba Golf s ním má podle tabulek jezdit za 4,6 nebo 4,8 l / 100 km – v závislosti na zvolené výbavě.
Dostupný je hybridní pohon jen u dvojice nejvyšších verzí Style a R-Line, čemuž odpovídá i základní cena. Golf Style začíná s hybridním pohonem na 949 900 korunách a Golf R-Line dokonce na 968 900 korunách. Díky akční verzi R-Line Family, která má cenové zvýhodnění i bohatší výbavu, ale momentálně hybridní pohon koupíte od 827 000 korun.
Pro porovnání: 48V mildhybrid s 85 kW a automatem DSG startuje ve výbavě Style na 866 900 korunách, plug-in hybrid se 150 kW a automatem DSG pak na 1 057 900 korunách. Akční model R-Line Family se nabízí jen s mildhybridem, ovšem o výkonu 110 kW, za nejméně 779 000 korun.
Dodat pro zajímavost můžeme i ceny dvoulitrového TDI se 110 kW a papírově podobnou spotřebou paliva. To v Golfu Style stojí od 954 900 korun a v Golfu R-Line Family 814 000 korun. V závislosti na výbavě je tedy naftový motor dokonce o chlup dražší.
V případě SUV T-Roc je technika stejná, jen spotřeba se kvůli hmotnosti i aerodynamice zvedla na úroveň 5,1 l/100 km. Vyšší je samozřejmě i cena, ve výbavě Style 1 030 000 korun a ve výbavě R-Line pak 1 055 000 korun. Pod hranici milionu se hybridní pohon dostane opět jen v akční verzi R-Line Family za 980 tisíc korun.
Standardní mildhybridní zážehový čtyřválec 1.5 TSI s automatickým řazením a výkonem 85 kW stojí ve výbavě Style od 904 000 korun. U výbavy R-Line i R-Line Family se nabízí jen se 110 kW za 974, respektive 899 tisíc korun.
Ceník hybridních Volkswagenů
Golf
T-Roc
Style
949 900 Kč
1 030 000 Kč
R-Line
968 900 Kč
1 055 000 Kč
R-Line Family
827 000 Kč
980 000 Kč
Dodejme, že maximální rychlost je u obou modelů 180 km/h, z 0 na 100 km/h pak Golf akceleruje za 7,5 vteřiny a T-Roc za 8,5 vteřiny.
Jak jste nejspíše pochopili, pohon plně hybridních Volkswagenů vychází ze známého přeplňovaného benzinového čtyřválce 1.5 TSI s výkonem 110 kW. Prošel však řadou úprav, má třeba vyšší kompresní poměr.
Do hybridního modulu je dále soustředěný elektromotor, druhý elektromotor fungující jako generátor, veškerá elektronika, diferenciál, jednostupňová převodovka a elektronicky řízená vícelamelová spojka k zapojení nebo naopak odpojení spalovacího motoru. Baterie s chemií NMC a kapacitou 1,6 kWh, což je na samodobíjecí hybridy slušné číslo, je umístěná v zadní části vozu v podlaze.
Právě baterie ovlivňuje velikost zavazadlového prostoru, který má u hybridního Golfu 273 až 1129 litrů (standardně to je 381 až 1237 litrů) a u hybridního T-Rocu 340 až 1212 litrů (standardně to je 475 až 1350 litrů).
Kromě zatím nabízené verze se systémovým výkonem 125 kW nabídne Volkswagen později i levnější a slabší povedení naladěné na 100 kW. Pro obě platí, že hybrid bude fungovat v režimu čistě elektrické jízdy (v nižších rychlostech), v režimu generátoru, kdy spalovací motor vyrábí elektřinu pro baterii, čímž dochází k prodloužení elektrické jízdy, nebo v režimu paralelní jízdy, kdy v rychlostech od zhruba 60 km/h výše pohání kola primárně benzinový motor.
Hybridní motor se postupně objeví napříč celým koncernem Volkswagen, včetně modelů Škody Auto. Příští rok se ho dočká Octavia a doputovat by měl i pod kapotu Superbu a Kodiaqu. Je to logické, protože 110kW mildhybrid založený na benzinové patnáctistovce je dnes základem jejich nabídky.
Pro Volkswagen je přitom hybridní pohon s emisemi CO2 těsně nad úrovní 100 gramů na kilometr velmi důležitý z hlediska flotilových emisí. Aby se vyhnul pokutám, potřebuje se dostat na celokoncernový průměr 93,6 gramu na kilometr. Zatím se mu to (i kvůli nižším prodejům elektroaut) nedaří, což by za tříleté období 2025 až 2027 znamenalo vysokou pokutu. Prvním krokem ke snížení flotilových emisí bylo vyřazení Porsche, které se bude o své emise nově dělit s čínským Xpengem. Ten prodává pouze elektromobily.
To tu ještě nebylo! Starosta Moskvy si zoufá po ukrajinských úderech
Takovou noc už Moskva dlouho nezažila. Podle starosty Sergeje Sobjanina přiletělo v noci na neděli 600 dronů. Guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov to značil za jeden z největších útoků. Jedna osoba zahynula a požár zachvátil velkosklad zásilkového gigantu Wildberries o rozloze 200 000 metrů čtverečních. Další sklad v Severním Domodědovu se podle úřadů zřítil.
Státní galerie i muzea budou každou první neděli v měsíci od září zdarma
Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání. ČTK to v pondělí sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Dříve ministerstvo oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září.
Policie v Moskvě zatýkala, soud řeší odvolání Putinova rivala
Nejméně 35 lidí zatkla ruská policie před budovou nejvyššího soudu v Moskvě, který v pondělí projednává odvolání proti vyloučení ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Meduza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloka Kirill Gončarov.
Oheň spolykal 3000 hektarů. Pak přišel spásný déšť
Déšť přinesl v pondělí ráno novou naději hasičům, kteří bojují s dosud největším požárem v historii Belgie. Oheň od pátku sužuje přírodní rezervaci High Fens na východě země a spolkl už zhruba 3000 hektarů. Hrozilo, že plameny dorazí až k německé hranici. Teď ale do boje vstoupil nečekaný spojenec - déšť.
Herečka Panettiereová se potýkala s depresí, závislostí i temnou tváří Hollywoodu
Americká herečka Hayden Panettiereová odešla 16. srpna 2026 ve věku 36 let. Přesná příčina její smrti zatím nebyla oficiálně zveřejněna, ale podle vyjádření jejího otce Skipa Panettiereho pro ABC News zemřela tragicky a rodina žádá o soukromí. Média připomínají její dlouhodobé, veřejně známé boje s duševním zdravím i závislostí, zatímco vyšetřování okolností jejího úmrtí pokračuje.