Už zase řádí „čínská hrozba“. Armáda před ní varuje, prezident ji vítá a konkurence se bojí

Evropa nástup čínských automobilek podcenila, ty tak navyšují tržní podíl a skupují nevyužité továrny. Ve Spojených státech byla minulá administrativa Joe Bidena důslednější a čínské automobilky mají na tamním trhu zakázáno prodávat. Zatím. Současný prezident Donald Trump se totiž na jednu stranu bojí vojenské špionáže, na stranu druhou by se ale nejspíše nebránil čínským penězům.
Bojí se jich armády v Polsku i Česku, teď je na seznam nežádoucích přidávají i ve Spojených státech. Řeč je o čínských automobilkách, které mají zakázáno vjíždět do vojenských objektů. Naposledy takové nařízení vydala americká armáda, která zakázala vjezd automobilům značky BYD na svou leteckou základnu ve městě Kadena na japonském ostrově Okinawa. Nutno říct, že žádná jiná čínská značka aut na japonském trhu aktuálně nepůsobí, proto zákaz jen pro BYD.
Je za tím především strach ze špionáže, kamery nebo senzory v čínských autech by potenciálně mohly natáčet a zaznamenávat lidi i techniku na základně. Podle zahraničních médií má přitom americká armáda na Okinawě třeba zbraňový systém Typhoon se střelami Tomahawk s doletem až 1600 kilometrů. Kromě toho jsou na základně i různá letadla.
Už v červnu přitom americká administrativa přidala BYD na seznam firem potenciálně spojených s čínskou armádou, od roku 2018 je na amerických základnách po celém světě zakázáno také používat čínské mobilní telefony Huawei a ZTE.
Celý problém s USA a čínskými auty je ale součástí širší debaty, která se vede už několik let, za poslední měsíce však výrazně zesílila. Mimo jiné i proto, že americký prezident Donald Trump v září připustil, že by byl ochotný vpustit čínské automobilky na americký trh, pokud by v USA auta přímo vyráběly.
„Pokud chce Čína přijít a otevřít si továrnu na auta, byl bych s tím v pohodě. Japonci to také dělají, najímají si však naše lidi. To je důležitá věc, najímat si naše lidi,“ řekl Trump v rozhovoru pro stanici Fox News. Důsledně ale odděluje výrobu a dovoz. V rozhovoru totiž dodal, že nechce, aby se čínská auta vyráběla v Mexiku a odtud dovážela do USA. Ostatně na auta z Mexika uvalil Trump dodatečná cla ve výši 25 procent, s nimiž bojuje třeba Audi, které tam vyrábí oblíbené SUV Q5.
V současné době přitom platí pravidla zavedená ještě za předchozího prezidenta Joe Bidena, který počátkem roku 2025 skrze nařízení o vozidlech s online softwarem z Číny či Ruska v podstatě zakázal výrobu i prodej čínských aut v USA. Dlouhodobě si Spojené státy také udržují stoprocentní cla na čínská auta. I to jim dovoz v podstatě znemožňuje. V Kongresu je navíc návrh zákona, který by skutečně natrvalo zakázal vstup čínských automobilek na americký trh.
Na jeho schválení tlačí i samotné automobilky v USA dlouhodobě působící, mimo jiné na základě evropských zkušeností. Před přívalem čínských značek varují třeba Ford nebo Hyundai kvůli možnému pokřivení trhu nízkými cenami, ztrátě vlastního tržního podílu i kybernetické bezpečnosti.
Evropská unie sice brzy uvalila na elektromobily vyráběné v Číně dodatečná cla, protože jsou výrobci podle ní zvýhodnění místními dotacemi. Mohou tak vyrábět levněji než automobilky v Evropě. Na plug-in hybridy, kterými Číňané Evropu nakonec zaplavili, i auta s klasickým spalovacím motorem se ale žádná cla dlouho nevztahovala. Brzy by Evropská komise mohla také schválit nový plán „vyrobeno v EU“, který automobilkám ukládá, kolik z každého auta musí být navrženo, vyvinuto a vyrobeno v Evropě.
Bez toho by mohly značky přijít o pobídky a další výhody. Jenže mezitím už čínské automobilky buď koupily nevyužívané závody, spojily se s místními značkami nebo dokonce postavily úplně nové fabriky. Vyhovět pravidlům na evropský původ tak pro mnohé z nich brzy nebude problém.
Zpřísněná americká pravidla pocítila letos v červnu automobilka Polestar patřící čínskému Geely, které bylo zakázáno na americkém trhu prodávat nová auta. V současné době značka už jen doprodává skladové zásoby.
V létě pak Kongresem prošel další návrh zákona, který by zakázal ve Spojených státech působit firmám, které mají z více než 15 procent mimo jiné čínského majitele. To by v případě schválení mohl být problém pro Mercedes-Benz, protože v něm téměř dvacet procent dohromady drží automobilky Geely a BAIC. Američtí politici už ale předeslali, že cílem není zakazovat prodeje Mercedesu, který by mohl dostat úplnou výjimku, nebo by měl minimálně do roku 2030 čas vlastnickou strukturu vyřešit.
USA by se zákazem Mercedesu v podstatě střelily do vlastní nohy, protože německá automobilka dlouhodobě úspěšně vyrábí u Alabamy SUV pro celý svět.
USA odolávají, sousedé už povolili
Čínské automobilky nicméně – možná i kvůli minimálně verbální vstřícnosti Donalda Trumpa – nadále klepou na americké dveře. Naposledy vedení Chery údajně vyjádřilo touhu vstoupit do USA v podobě partnerství s některou z místních automobilek. Patrně to mohla být i reakce na Trumpova slova o možné výstavbě závodu na čínská auta. Pořád jde ale jen o záměr.
A zatímco Spojené státy tedy zůstávají čínským autům zavřené, Kanada je v podstatě vítá s otevřenou náručí. Nedávná dohoda s Pekingem zahrnuje nízká dovozní cla na 49 tisíc elektromobilů a plug-in hybridů vyráběných v Číně za rok, kvóta se má přitom každoročně zvyšovat. Země javorového listu navíc láká výrobce i ke stavbě vlastních závodů.
Třeba zmíněné Chery podle agentury Bloomberg zvažuje výstavbu vlastní továrny v Kanadě poté, co příští rok vstoupí na tamní trh. Vedení značky vidí zemi jako ekonomicky zajímavou i v případě, že by čínským autům nadále nebyl umožněn vstup do USA. Prodeje by v Kanadě příští rok měly zahájit i Geely a BYD, přičemž také u druhé zmíněné značky se spekuluje nad možnou výstavbou továrny.
Už dříve média přinesla informaci, že by Leapmotor mohl dělat své modely v nevyužitém závodě Stellantisu v Ontariu. Právě vozy Leapmotor to na sever Ameriky mají momentálně asi nejblíže, prodávají se totiž v Mexiku. Tam se čínským autům obecně poslední dobou daří, agentura Reuters na konci července přinesla informaci, že čínské značky držely v pololetí už 17 procent mexického trhu s novými auty. A to navzdory letos navýšeným dovozním clům.
Připomenout můžeme, že některé čínské automobilky to v USA zkoušely už před lety. Objevovaly se na různých autosalonech, často v předsálí toho kdysi nejvýznamnějšího v Detroitu. Výraznější stopu ale nezanechaly, snad s výjimkou řady Trumpchi od GAC, která vzbudila pozornost především kvůli názvu obsahujícímu jméno tehdy ještě výhradně podnikatele a teprve budoucího prezidenta Donalda Trumpa.
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