„Zabránili jsme nejhoršímu.“ Odbory otočily a schválily radikální plán na záchranu Volkswagenu

Ještě začátkem týdne psala německá média o patové situaci v jednání mezi dozorčí radou Volkswagenu a jeho představenstvem o plánu na restrukturalizaci. Spekulovalo se dokonce o svolání mimořádné valné hromady. Teď je všechno jinak. Dozorčí rada vydala prohlášení, ve kterém jednohlasně schválila plán na vyvedení koncernu Volkswagen z krize.
„Dozorčí rada jednohlasně schválila plán předložený představenstvem. To vysílá silný signál pro budoucnost koncernu Volkswagen,“ uvedl šéf německého výrobce Oliver Blume. Ten spolu s finančním ředitelem Arno Antlitzem v posledních dnech absolvoval návštěvy německých továren VW, kde se snažil zaměstnancům vysvětlit chystaná úsporná opatření. Ta by mohla zahrnovat propouštění i zavření až čtyř továren v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a Neckarsulmu.
Jestli je uzavření zmíněných závodů součástí dohody, kterou dozorčí rada ve čtvrtek večer schválila, zatím není jasné. V prohlášení pouze stojí, že vzala na vědomí nadbytečnou kapacitu v německých závodech, která dosahuje až půl milionu aut, a také fakt, že pro zmíněné továrny momentálně neexistuje budoucí konstruktivní uplatnění.
Emden a Cvikov, kde vznikají elektromobily, mají aktuálně smluvně zajištěnou výrobu do roku 2030, Hannover s výrobou lehkých užitkových aut do roku 2031 a Neckarsulm s produkcí Audi do roku 2034.
Do června 2027 má být pro evropské závody koncernu vypracován konkrétní plán jejich budoucnosti, pro čtyři ohrožené fabriky se bude zkoumat i potenciálně jiné využití než je výroba automobilů. Dříve se spekulovalo třeba o vojenské výrobě, minimálně pro Cvikov by podle dřívějších informací mohla být ve hře i výroba čínských modelů VW pro evropské trhy.
Do výzkumu, vývoje či závodů chce koncern mezi roky 2027 a 2031 investovat 135 miliard eur, o 25 miliard méně než počítal původně. Investice už se ale nejspíše nedočká španělský Seat, který by měl skončit do roku 2029. Koncern počítá i s prodejem dalších firem, či podílů v nich. Už dříve Volkswagen také uvedl, že chystá redukci modelového portfolia až o polovinu, počítá také s prodejem menšího množství aut. Celosvětově by mělo jít o devět milionů vozidel ročně.
Zároveň by ale mělo dojít k prudkému nárůstu marže, a to až na devět procent. To je zhruba dvojnásobek současné hodnoty. Šéfka odborů IG Metall Christiane Bennerová, která také sedí v dozorčí radě, přitom cílové číslo ještě před několika dny označila za nesmyslné a vybájené.
„Je správné, že představenstvo má nyní pevnou půdu pro boj s klíčovými problémy. To především zahrnuje určení budoucnosti všech továren,“ uvedla teď k dohodě Bennerová.
Vedle toho obsahuje schválený plán redukci pracovních míst napříč celým koncernem o zhruba 50 tisíc lidí, a to včetně pozicí v managementu. Je to tak další redukce vedle už v roce 2024 dohodnutého zániku 50 tisíc pracovních míst. Celkem má koncern VW celosvětově asi 663 tisíc zaměstnanců.
Kromě zeštíhlení managementu by plán na restrukturalizaci měl přinést také zrychlení rozhodovacích procesů.
Současná dohoda každopádně představuje až nečekanou otočku v jednání mezi dozorčí radou a představenstvem. Ještě ve středu totiž německá média psala o patové situaci, protože Blume nedokázal dozorčí radu přesvědčit o svém ozdravném plánu. Proti byli hlavně zástupci Dolní Saska, které jinak drží 20 procent hlasovacích práv v koncernu. S plánem nesouhlasily ani odbory.
Hovořilo se dokonce o nevídané možnosti svolat mimořádnou valnou hromadu, na níž by se o úsporných opatřeních hlasovalo. To se teď nejspíše k úlevě všech nestane.
Průlom podle všeho nastal ve středu večer, kdy se kompromis mezi oběma stranami pokusil znovu najít předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch. Původně bylo jednání mezi představenstvem a dozorčí radou naplánováno na pátek 4. září, nakonec se ale dozorčí rada sešla už ve čtvrtek 3. září v podvečer, kde plán Olivera Blumeho jednohlasně schválila.
„Jako dozorčí rada jsme přesvědčení, že zavedení plánu zajistí koncernu Volkswagen dlouhodobou a konkurenceschopnou budoucnost,“ řekl Hans Dieter Pötsch. „Dohoda vysílá důležitý signál: Investujeme velké peníze do budoucí životaschopnosti a zvyšování konkurenceschopnosti. Zároveň zajišťujeme dlouhodobý plán pro naše továrny,“ uvedl premiér spolkové republiky Dolní Sasko Olaf Lies.
Šéfka oborů Volkswagen Daniela Cavallová, další členka dozorčí rady, pak spolu s Christiane Bennerovou z IG Metall vydaly ještě společné prohlášení, v něm právě odbory a vládu Dolního Sasaka vyzdvihují mimo jiné za konstruktivní řešení situace a zabránění další eskalace sporu. Ještě před pár dny přitom právě z úst odborářů padala na hlavu vedení koncernu VW mnohem ostřejší slova a objevovaly se i hrozby stávkou zaměstnanců.
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