Vysoké ceny benzinu drtí automobilového hegemona. Lidé nekupují ani auta do zásuvky

Automobilový trh v Číně kolabuje, hlásí titulek renomovaného německého ekonomického deníku Handelsblatt. S dovětkem, že za to může nízká poptávka po benzinových autech. Už i na největší trh světa totiž naplno dorazila krize s vysokými cenami benzinu.
Konkrétní řeč čísel je neúprosná: v dubnu se v Číně prodalo 1,384 milionu nových aut. To je meziroční propad o 21,5 procenta (a oproti březnovým číslům propad o 16 procent). Jak podotýkají světová média, je to nejhorší duben pro čínský trh s novými auty od pandemického roku 2022. Zároveň to také znamená kontinuální sedmiměsíční propad prodejů.
„To dostává jeden z nejdůležitějších spotřebitelských sektorů čínské ekonomiky pod velký tlak. Po realitách jsou auta mezi nejčastějšími položkami, které si kupují soukromé osoby,“ píše Handelsblatt. Za čtyři měsíce si čínský trh s novými auty pohoršil o 18,5 procenta.
Jak už napověděl úvod, za propadem stojí hlavně nízký zájem o auta s benzinovými motory (diesely jsou v Číně u osobních aut naprosto okrajovou záležitostí). Jejich prodej se propadl o třetinu. Čínská asociace výrobců osobních aut uvádí, že hlavním důvodem je válka v Íránu a s ní související nárůst cen benzinu. 9. května se poprvé od dubna zvýšilo zastropování cen paliv. Přesto propad zájmu o benzinová auta podle analytiků předčil očekávání.
A především, prodeje segmentu NEV, což jsou elektromobily a plug-in hybridy, které čínské statistiky dlouhodobě táhnou, nedokázaly propad benzinových aut vyvážit. Co víc, jejich prodeje se meziročně propadly o 6,8 procenta. Nepřekvapí, že na vině jsou plug-in hybridy, které kromě elektromotoru a baterie nadále mají i spalovací motor. Jejich prodeje spadly o čtvrtinu, naopak zájem o čistě elektrické automobily narostl o 2,4 procenta.
Celkově 849 tisíc nově prodaných aut v Číně připadlo v dubnu na segment NEV. Mimochodem, ač jejich prodeje spadly, tržní podíl poprvé prolomil hranici 60 procent. Může za to ale propad prodejů čistě spalovacích aut.
K propadu u plug-in hybridů a elektromobilů přispěly i další faktory. Čínská vláda snížila bonus vyplácený za výměnu starého auta a třeba Peking přistoupil k obnovení daně při nákupu nového elektromobilu. Zákazníci také nižším zájmem o nová auta reagují na horší výkony čínské ekonomiky.
Velké značky se tak snaží „zahojit“ jinde; především na exportních trzích. Vývoz aut z Číny v dubnu naopak vystřelil meziročně o 112 procent. Typickým příkladem je BYD, který je sice čínskou jedničkou, ale mnoho měsíců v řadě na domácím trhu padá. V dubnu o 16 procent. Navíc kvůli cenovým válkám (nejen) BYD v Číně prakticky nevydělává.
Naproti tomu vývoz BYD stoupl v dubnu o 71 procent a dosáhl doposud rekordních 135 tisíc kusů. V Číně značka prodala v dubnu 314 tisíc nových aut. Třeba ve Velké Británii se BYD stal za první čtyři měsíce letošního roku nejprodávanějším výrobcem elektromobilů, předběhl i Teslu nebo Kiu. Značce se daří i mezi plug-in hybridy, kde má tržní podíl 9,5 procenta.
V Německu zase BYD zaznamenal v dubnu rekordních 4705 prodaných aut, celkem jich má za rok skoro 14 tisíc. To je čtyřikrát více než loni. V dubnu BYD dokonce prodejně předběhl Teslu a dotahuje se na ni i v celoročních prodejích.
Nelze se proto divit, že čínské automobilky masivně investují do evropské výroby, aby ještě posílily své pozice. Již několikrát zmíněný BYD podle informací ze začátku května krouží kolem slavné skleněné manufaktury v Drážďanech. Volkswagen, vlastník závodu, to nicméně vehementně popírá.
Leapmotor, kterému se naopak v Číně daří a v dubnu rostl meziročně o skoro 74 procent, pro změnu pokukuje po továrně Stellantisu ve Španělsku. Vyrábět by měl ve Villaverde u Madridu, zároveň také Leapmotor bude společně s Opelem vyvíjet elektrické SUV, které německá značka bude produkovat v Zaragoze. Čínská strana poskytne elektrickou techniku, evropská pak výrobní zázemí a kapacity.
