Výrobce elektroaut BYD zasáhl rozsáhlý požár. Baterie za něj však nemohou

V čínském městě Šen-čen hořel tovární areál automobilky BYD. BYD je celosvětově největším výrobcem plug-in elektromobilů
Průmyslový areál patřící v Číně automobilce BYD se zahalil do hustého černého dýmu. Požár ale nakonec nezasáhl výrobu elektrických a plug-in hybridních automobilů, které se dovážejí také na český trh.
Hustý černý dým viditelný na stovky metrů zahalil v úterý ráno čínské město Šen-čen. Hořelo v průmyslovém areálu automobilky BYD, nedaleko jejího ústředí. Plameny nicméně nezachvátily jednu z výrobních hal, ale podle výrobce jen garáže s odstavenými testovacími prototypy či vozy určenými k sešrotování. Nešlo o auta určená zákazníkům.
Podle čínských médií požár nevznikl od některého z bateriových aut – BYD vyrábí elektromobily a plug-in hybridy –, ale údajně od stavebních prací v okolí garáží. Oficiální příčina nicméně doposud odhalená nebyla.
Požár se každopádně hasičům povedlo po několika hodinách uhasit, nikdo navíc nebyl zraněný a podle BYD to ani neovlivnilo produkci v nedaleké továrně.
Čínská automobilka BYD prodává své elektromobily a plug-in hybridy od loňského roku také v České republice. Za první tři měsíce letošního roku zaregistrovala celkem 144 prodaných kusů. V celosvětovém měřítku soupeří s Teslou o pozici největšího prodejce elektromobilů.