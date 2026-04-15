Přeskočit na obsah
Benative
15. 4. Anastázie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Nové automobily

Výrobce elektroaut BYD zasáhl rozsáhlý požár. Baterie za něj však nemohou

V čínském městě Šen-čen hořel tovární areál automobilky BYD. BYD je celosvětově největším výrobcem plug-in elektromobilů

Jan Matoušek
Průmyslový areál patřící v Číně automobilce BYD se zahalil do hustého černého dýmu. Požár ale nakonec nezasáhl výrobu elektrických a plug-in hybridních automobilů, které se dovážejí také na český trh.

Reklama

Hustý černý dým viditelný na stovky metrů zahalil v úterý ráno čínské město Šen-čen. Hořelo v průmyslovém areálu automobilky BYD, nedaleko jejího ústředí. Plameny nicméně nezachvátily jednu z výrobních hal, ale podle výrobce jen garáže s odstavenými testovacími prototypy či vozy určenými k sešrotování. Nešlo o auta určená zákazníkům.

Podle čínských médií požár nevznikl od některého z bateriových aut – BYD vyrábí elektromobily a plug-in hybridy –, ale údajně od stavebních prací v okolí garáží. Oficiální příčina nicméně doposud odhalená nebyla.

Požár se každopádně hasičům povedlo po několika hodinách uhasit, nikdo navíc nebyl zraněný a podle BYD to ani neovlivnilo produkci v nedaleké továrně.

Čínská automobilka BYD prodává své elektromobily a plug-in hybridy od loňského roku také v České republice. Za první tři měsíce letošního roku zaregistrovala celkem 144 prodaných kusů. V celosvětovém měřítku soupeří s Teslou o pozici největšího prodejce elektromobilů.

Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama