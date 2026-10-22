Volkswagen zmrazí platy i ve Škodě. „To nedopustíme,“ hlásí odbory a hrozí stávkou

Volkswagen chce zmrazit mzdy všem svým zaměstnancům až do roku 2030 a dotknout by se to mělo i lidí ve Škodě Auto. To se ale odborům v české automobilce nelíbí. Jejich předseda Jaroslav Povšík dokonce pohrozil stávkou, pokud by v Německu přistoupili dokonce k propouštěním. I o něm se v rámci restrukturalizace mluví.
„Nulu do mezd? To nedopustíme!“ Tak zní titulek hlavního článku nejnovějšího čísla čtrnáctideníku Škodovácký odborář. Ten vydávají odbory mladoboleslavské automobilky. Je to reakce na zprávu, kterou začátkem týdne zveřejnily německé odbory IG Metall o plánech koncernu Volkswagen na zmrazení platů všech 660 tisíc zaměstnanců až do roku 2030. Ve Škodě Auto by se to dotklo zhruba 36,5 tisíce lidí.
„Nemůžeme nést ten největší díl odpovědnosti jako značka Škoda vůči Volkswagenu. Žádají nás o nulová procenta, žádné příplatky, žádné bonusy, žádné prémie, a přitom požadují násobky práce v oblasti e-mobility. To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky,“ řekl předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík na podnikovém shromáždění.
To bylo minulý týden v továrně v Mladé Boleslavi, tento týden v Kvasinách a 22. října se uskuteční ve Vrchlabí. Tedy ve všech třech závodech značky v Česku. Kromě nich vyrábí Škoda ještě na Slovensku a ve Španělsku.
Reakci Škody Auto redakce Aktuálně.cz zjišťuje.
Na podnikovém shromáždění v Mladé Boleslavi vystoupilo i vedení Škody a podle odborářů poprvé připustilo, že „situace je vážná a představuje do budoucna ohrožení, a to i z hlediska vytížení závodů či zaměstnanosti“.
Přitom platy ve Škodě i díky vlivným odborům opakovaně rostou, k tomu je potřeba připočítat každoroční štědré bonusy. Naposledy začala letos v dubnu platit nová kolektivní smlouva, podle které se zvýšily mzdové tarify o tři procenta a v květnu dostal každý zaměstnanec jednorázový bonus 140 tisíc, skládající se z odměny za výsledky roku 2025 a jednorázové odměny. Vyjednávání o nové mzdové dohodě na rok 2027 je v plánu ještě letos.
Škodě se navíc jako jediné značce koncernu momentálně daří a vydělává více než třeba Porsche nebo Audi. Má marži kolem osmi procent a letos opakovaně míří za překonáním více než milionu dodaných automobilů. Jak před časem řekl dnes už bývalý člen představenstva značky za prodeje a marketing Martin Jahn, všechny továrny jsou plně vytížené, nákladově patří k nejefektivnějším v celém koncernu a k propouštění není důvod.
Připomeňme, že celosvětově koncern VW hodlá v rámci nedávno schválené restrukturalizace propustit až 100 tisíc lidí.
Odbory v čele s Povšíkem si nicméně tím, že se propouštět nebude – zřejmě i vzhledem k reakci vedení značky na shromáždění –, nejsou tak jisté a pohrozily vedení značky možnou stávkou. „Pokud by byla tato hranice (propouštění v českých továrnách – pozn. red.) prolomena, opravdu všichni na třech našich lokalitách zastavíme výrobu a nepolevíme, dokud se situace neurovná,“ cituje slova odborového předsedy aktuální vydání Škodováckého odboráře.
Odmítavě se ke zmrazení mezd postavily i odbory IG Metall. Podle jejich vyjádření ze začátku tohoto týdne by tento krok znamenal v příštích čtyřech letech reálný pokles mezd o deset a více procent.
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